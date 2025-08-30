Експерти искат ООН да създаде рамка за генерален изкуствен интелект

30 August 2025 12:44
Експерти искат ООН да създаде рамка за генерален изкуствен интелект
Източник: Тони Тончев
Доц. д-р Мариана Тодорова е част от експертната група, която съвева ООН да създаде рамка за генералния изкуствен интелект.
Международна експертна група препоръчва ООН да създаде рамка за генерален изкуствен интелект. Докладът на групата от деветима експерти, сред които и футурологът доц. д-р Мариана Тодорова от Института по философия и социология към БАН, е предаден на Съвета на председателите на Общото събрание на ООН, съобщи сп. „Форбс”.

В доклада се посочва, че системите с изкуствен интелект бързо се развиват в посока на създадане на генерален изкуствен интелект (AGI). Той се отличава със способни, равняващи се или надвишаващи човешката интелигентност при изпълнение на когнитивни задачи. За разлика от изкуствения интелект (AI), AGI би могъл автономно да изпълнява зловредни действия, което може да създаде заплаха от задействане на усъвършенствани оръжейни системи или увреждане на критична инфраструктура. 

Затова експертите Джером Глен (САЩ), Ренан Араужо (Бразилия), Йошуа Бенджо (Канада), Чун Ху Куа (Република Корея),  Лан Шуе (Китай), Стюърт Ръсел (Великобритания и САЩ), Ян Талин (Естония), Мариана Тодорова (България) и Хосе Хайме Вилялобос (Коста Рика) препоръчват незабавни координирани международни действия, подкрепени от ООН.

Сред мерките, препоръчвани от експертите, е създаване на глобална Обсерватория за AGI и на система от добри международни практики и сертифициране на безопасен и надежден AGI, да бъде свикана Рамкова конвенция за AGI и евентуално да се създаде нова агенция на ООН, посветена изцяло на AGI.
