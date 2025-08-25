Google дари още $150 000 на INSAIT

Средствата ще бъдат насочени за докторски програми в областта на егозрението и стрийминг мултимодалните големи езикови модели

25 August 2025
Google дари още $150 000 на INSAIT
Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет “Св. Климент Охридски” получи ново дарение от $150 000 от Google, съобщиха от INSAIT. Досега Google е дарил над $6 млн. за дейностите на INSAIT, включвайки стипендии и изчислителни ресурси. Настоящото финансиране от $150 000 е поредното доказателство за устойчивия ангажимент на Google към развитието на INSAIT и неговата мисия да издигне научните изследвания в областта на изкуствения интелект на световно ниво, казват от института.

Новото дарение ще бъде насочено към финансиране на докторски програми в областта на егозрението и стрийминг мултимодалните големи езикови модели. Проектът има за цел разработването на системи с изкуствен интелект, които могат да възприемат, запаметяват и разсъждават в реално време от гледна точка на самия човек. Егозрителното видео, събирано чрез устройства като смарт очила или AR/VR каски, предоставя непрекъснат поток от взаимодействие със средата. Разработването на интелигентни агенти, способни да обработват и разбират тази информация, има потенциал да промени радикално технологиите за асистенция и да отвори нови възможности за взаимодействие между хора и изкуствен интелект.
