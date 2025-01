Вратата към успеха

Един видеоразказ за Schwarz IT България, в който главен герой са хората

„Вратата към успеха в Schwarz IT България се отваря отвътре навън. Това, което се случва вътре в компанията е най-важно за нас“, казва Яна Папардова, HR мениджър в Schwarz IT България в интересен видеоразказ. Той бе заснет от екипа на Studio 1+1, по идея на BGLOBAL. В него главен герой са хората в Schwarz IT България. Те знаят, че когато даваш най-доброто на което си способен, получаваш най-доброто. Компания се грижи за професионалната реализация на всеки в екипа.



Във видеоразказа Яна Папардова говори защо Schwarz IT България е добро място за работа, разказва за корпоратевната социална отговорност, за грижата за здравето и благоденствието на хората, за многообразието и включеността, за собствените иницативи в образовението и изкуствения интелект.



„Ако спреш да ставаш по-добър, спираш да си добър“ е мотото на Schwarz IT България. И 460-те служители в София дават всичко от себе си, за да може бизнесът на групата Schwarz, която е сред най-големите в ритейла в Европа и в света, да става още по-голям и още по-добър от това, което е.





SCHWARZ IT BULGARIA е най-големият IT Hub на световната ритейл група Schwarz. Глобалната компания има над 550 000 служители и 13 400 магазина в над 30 страни. Schwarz IT се грижи за цялата дигитална инфраструктура и всички софтуерни решения във веригите Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion и PreZero.

