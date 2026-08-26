В Албания заснемат територията от въздуха

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 26 August 2026 21:02 >
В Албания заснемат територията от въздуха

В Албания започна изпълнението на проект за заснемане на територията от въздуха с цел актуализиране на националните карти и подобряване на управлението на градовете, предаде албанската агенция АТА за БТА.

Инициативата е на Държавната агенция за геопространствена информация (ASIG) и на Албанския фонд за развитие (FSHZH). Снимките са с много висока резоляция и с тях ще се разшири с точни и съвременни данни националната базова карта на Албания.

Снимките ще се използват и за създаване на 3D модели на градовете, както и за изучаване на природата и за подобряване на земеделието.

Първата фаза на проекта стартира с въздушно заснемане на 680 кв. км градски територии.
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