LEGO продава все повече и повече

330 са новите комплекти, които компанията предложи през първите шест месеца на годината

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 25 August 2026 16:51 >
LEGO продава все повече и повече
Източник: Pixabay.com - kirill_makes_pics
Продажбите на „Лего” (LEGO) са се увеличили с 21 на сто през първата половина на годината.Причината - комплектите, посветени на Световното първенство по футбол и Формула 1, са привлекли нови клиенти, съобщи датската компания за играчки, цитирана от Ройтерс и БТА.

„Лего” разршири пазарния си дял, изпреварвайки по растеж конкурентни производители на играчки като „Мател” (Mattel) и „Хасбро” (Hasbro). Компанията печели от стратегията си за партньорства с филмови и развлекателни франчайзи, както и с разработването на нови и нови комплекти както за възрастни, така и за деца.

Приходите на „Лего” са достигнали 41,9 млрд. датски крони (6,54 млрд. долара), спрямо 34,6 млрд. крони през първата половина на 2025 г. Нетната печалба е нараснала с 32 на сто до 8,6 млрд. датски крони.
„Портфолиото ни от продукти е наистина много силно и през първата половина на годината успяхме да привлечем потребители с нови интереси и страсти“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Нилс Кристиансен.

„Виждаме повече деца, които се присъединяват към марката”, каза той. „Това е много вълнуващо за нас, защото успяваме да увеличим както броя на децата и активните потребители, така и общия обем на покупките им“.
През първата половина на годината „Лего” представи над 330 нови комплекта, сред които реплика на официалния трофей на Световното първенство на ФИФА на цена от 199,99 долара, комплекти „Покемон” (Pokémon) с новите интерактивни конструкторни елементи на компанията, както и комплекти, посветени на „Кей-Поп димън хънтърс” (K-Pop Demon Hunters), които по думите на Кристиансен са особено популярни сред момичетата.
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