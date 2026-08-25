Поколение R

Простото изкуство да ценим ресурсите: пазаруване наопаки, преизползване, ремонтиране или изобщо да не купуваме

Превръщането на стари кимона в модерни дрехи е част от концепцията „мотайнай“.

Текстът е публикуван в бр. 64 на сп. Business Global.



Всеки е чувал за поколението Z, Gen Z, най-актуалната група от население в целия свят, хората на възраст 14 – 29 години. Както и за милениалите, за бейби бумърите и за поколението X. Но има едно поколение, което включва представители на всички гореизброени демографски кохорти, и при това малко хора знаят за него. Абонамент за прахосмукачка



Продукт като услуга (Product-as-a-Service, PaaS) e новата вълна в помощ на кръговата икономика. Моделът привлича все повече внимание, защото е свързан с ефективно използване на ресурсите. На практика означава използването на продукт с абонамент за определен период от време, като след това се връща на доставчика. В основни линии PaaS моделът се припокрива с наема на стоки, но има основна разлика. При PaaS модела доставчикът – обикновено търговец, поема отговорността за поддръжката на продукта и за неговото преизползване, ремонтиране и рециклиране, след като договорът с клиента приключи.В края на м.г.



Съвместният изследователски център (JRC), институция, която създава независими, основани на факти знания и научни разработки в подкрепа на политиките на ЕС, представи резултати от изследване, което показва потенциала на PaaS модела.Експертите от JRC са използвали прахосмукачка на батерии като обект на изследване в предварителна оценка за въвеждане на такъв модел на пазара на домакински уреди в ЕС.



В казуса изследователите са сравнявали абонаментния модел с продажбата на продукта. Използвайки анализ на материалния поток, проучването е определило количествено колко алуминий, мед, кобалт, литий, неодим и други материали преминават през двете системи през жизнения цикъл на продукта. При реалистични предположения PaaS моделът е постигнал по-високи нива на събираемост, извличане на компоненти и повторна употреба, а това са ключови стъпки за подобряване на кръговрата на критичните суровини, отбелязват изследователите.



Разбира се, въвеждането на подобен модел има и своите предизвикателства. Търговците се натоварват с допълнителни отговорности по събиране на използваните вещи, а потребителите трябва да се пренастроят, че няма да притежават вещта, а ще я ползват под наем. Това е поколението R – придобиващ популярност термин, с който се означават хората, които мислят за околната среда и за бъдещето на планетата повече от това да изхвърлят отпадъците си в цветни контейнери.



Защо R? В случая R идва от „ресурси“ (на англ. ез. resources), които са в основата на кръговата икономика – модел на потребление и производство, при който се залага на кръговрата на ресурсите. Крайната цел е възможно най-голямото оползотворяване на суровините, материалите и крайните продукти вместо непрекъснатия добив и производство на нови.



Ограничаването на потреблението, преизползването и рециклирането са основните принципи на поколението R. Но как се получава това на практика?



Купувай по-малко



Поведението на потребителя е от огромно значение за рационалното използване на ресурсите. Негово е решението дали ще направи покупка, или не, и тук е принципът на ограничаване на потреблението. В много от случаите се оказва, че един уред може да върши години наред работа, но е смятан за морално или физически остарял и затова се търси замяната му с нов. Но ако този уред работи, без да създава риск за използването му или употребата му не е свързана с големи енергийни разходи, екологично правилно е да не се купува нов. Разбира се, ако хладилникът например е стар и неговият компресор работи непрекъснато, шумен е, заледява се и наводнява жилището, със сигурност е дошло време за замяната му.



Често пъти потребителите са примамвани от реклами на нови продукти, при които няма сериозни технически или ресурсни иновации, а просто дизайнът е променен или е добавена нова функционалност. Например екзотична програма за пране или за миене на съдове или „смарт“ функционалност. Всъщност познаването на уредите и подробното прочитане на ръководствата им може да отвори очите на потребителя към функции на старите уреди, за които не е подозирал, че съществуват. Доброто познаване на домакинската техника е свързано и с нейната поддръжка – редовно почистване, навременна подмяна на консумативи, което не само удължава живота на един уред, но е свързано и с по-ниско енергийно потребление. Ако филтрите на климатиците и сушилнята не се почистват редовно, уредите потребяват по-голямо количество енергия и се развалят по-бързо.



Reverse Shopping (на англ. ез. – да пазаруваш наопаки) e начин на пазаруване, което променя човешкото поведение. Обикновено, преди да отидем в магазина за хранителни стоки правим списък на това, което ни трябва. По този начин хладилникът и шкафовете се затрупват с храна, която често се изхвърля, защото срокът на годност изтича, или след отваряне на опаковката бързо се разваля. Изхвърлената храна е сериозен проблем – не само поради загубата на стойност, а и затова, че при нейното разграждане се отделят въглеродни емисии.



При reverse shopping потребителят прави списък на цялата храна и консумативи за бита, които има вкъщи, и едва когато свършат, ги задрасква от листа. В списъка е добре да се отбележат и сроковете на годност, за да се знае кога наближава краят и да се направи сметка за използването на даден продукт. Списъкът може да се направи на файл, но вече има и мобилни приложения за reverse shopping, които улесняват работата. Този начин на „непазаруване“ изглежда труден като начало, но в дългосрочен аспект спестява средства и е екологично щадящ.



Преизползвай, ремонтирай



Преизползването на стоки e глобална тенденция, която променя начина, по който мислим за отпадъците и стойността на предметите. В Япония даже е част от хилядолетна култура. Там е известна концепцията „мотайнай“ (буквално „не пропилявай“), която насърчава хората да уважават ресурсите и да използват вещите си почти до краен предел. Например стари кимона често се преобразуват в модерни дрехи или в декоративни елементи за дома. Дори счупената керамика намира нов живот чрез техниката „кинцуги“, при която парчетата се подреждат отново и празнините се запълват със златен лак, превръщайки старата вещ в предмет на изкуството.



Ремонтирането на техниката е друга алтернатива, която не само че и` удължава живота, съответно намалява емисиите, но и спестява сериозни разходи. В YouTube могат да се намерят видеа за ремонт на почти всеки уред. А платформи като Etsy и Pinterest популяризират идеи за трансформиране на ненужни предмети. Дървени палети могат да станат градински мебели, 3-литрови буркани – абажури за лампи. В някои американски градове, като Портланд, има работилници, където под надзора на експерти хората могат да ремонтират електроуреди, вместо да ги изхвърлят.



Домакинската техника и мебелите са едни от най-големите потребители на суровини и при тяхната изработка и рециклиране се отделят големи количества въглеродни емисии. Покупката на употребявани мебели например намалява въздействието на СО2 емисии с между 40 и 80%, докато само от удължаването на живота на електрониката с 30% емисиите се намаляват с 20%.



Платформи като olx и bazar предлагат огромно разнообразие от употребявана техника и мебели, така че освен изгодна покупка по този начин се мисли и за природата.



Магазините за дрехи втора употреба се превърнаха в част от градския пейзаж и дават голям избор на облекло. Покупката на употребявана дреха удължава живота на стоката, а цената много пъти е само част от това, което се плаща в магазина. Проучванията сочат, че младите хора са най-големите потребители на употребявани дрехи – всеки четвърти на възраст 16 – 24 във Великобритания купува втора ръка, докато едва 9% от хората на възраст над 55 години правят такива покупки. Глобалният пазар на употребявани дрехи се оценява на $210 – 220 млрд. Неговият ръст е 10% годишно, което е три пъти над този на пазара на нови дрехи.



В много западноевропейски държави, както и в САЩ, има магазини, свързани с благотворителни, социални и здравни организации. Хората им даряват дрехи, предмети за бита и мебели, от които нямат нужда, и след това тези магазини ги продават на ниски цени, а спечеленото се използва за определена кауза. Във Великобритания например организацията British Heart Foundation има 750 магазина, като с приходите от тях финансира медицински изследвания за сърдечносъдовите заболявания. Системата на работа е проста – хората оставят на място в обектите използваните вещи, а това им спестява ангажимента по разделното им изхвърляне.



Веригата магазини Nolhtaced



Преизползването и повторната продажба става част от бизнес модела на някои от най-известните компании.



През 2022 г. в продължение на месец веригата за спортни стоки Decathlon промени името си на Nоlhtaced (бранда, изписан наобратно) в три белгийски града, за да стимулира преизползването на продуктите. През този период компанията изкупуваше използвано спортно оборудване, след това го ремонтираше и продаваше с гаранция. По време на тестовия период са изкупени 26 000 продукта. Междувременно компанията използва материалите от рекламните платна, за да направи чанти за транспортиране на продукти от своята наемна листа.



През последните години и в България се създадоха иновативни бизнеси, базирани на кръговата икономика. Компаниите swipe.bg и flip.bg са се насочили към преизползването на мобилна електроника. Двете платформи изкупуват смартфони, таблети, смартчасовници, гейминг конзоли и лаптопи, като след това ги продават. Фирмите правят подробна инспекция на продуктите, заменят батериите, ако е необходимо, и предоставят гаранция за техниката, която в повечето случаи е 24 месеца – колкото при новите устройства. От Flip.bg отбелязват, че за покупката на употребяван телефон се спестяват 82% от СО2 емисиите, които се отделят при производството на ново устройство.



Съвместно със Swipe.bg телекомът Yettel предлага на своите бизнес клиенти услугата Devices Buy Back, при която изкупува от компаниите стари мобилни устройства и им предоставя сертификат за спестените въглеродни емисии.



При връщане на мобилно устройство частните клиенти получават отстъпка при покупка на селекция от нови телефони. Събраната по този начин техника се рециклира. От старта на услугата през 2022 г. до сега Yettel e обработил над 36 т устройства.

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