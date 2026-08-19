В ЕС са произведени 3,44 млрд. литра сладолед през 2025 г.

В Европейския съюз са произведени 3,44 млрд. литра сладолед през 2025 г., което е увеличение от 1,9 на сто спрямо 2024 г. (3,38 млрд. литра), сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат, публикувани на сайта й.



Германия остава водещият производител на сладолед в ЕС с 608 млн. литра през 2025 г., следвана от Италия с 549 млн. литра и Франция с 525 млн. литра. В челната петица влизат още Испания (457 млн. литра) и Белгия (274 млн. литра).



И петте страни са увеличили производството си спрямо 2024 г. - с 10 на сто в Италия, 6 на сто в Белгия, 4 на сто във Франция, 2 на сто в Испания и 0,2 на сто в Германия.



В България през 2025 г. са произведени 10 млн. литра сладолед.



Страните от ЕС са изнесли през 2025 г. 289,8 млн. кг сладолед за страни извън блока и са внесли 77,8 млн. кг. Износът се е увеличил с 10 на сто спрямо 2024 г. (26 млн. кг), а вносът е нараснал с 12 на сто (8,5 млн. кг).



Както и през предходните години, Франция е най-големият износител на сладолед в ЕС като през 2025 г. е експортирала 59,1 млн. кг за страни извън ЕС. Това представлява една пета (20 на сто) от общия износ на сладолед от ЕС за трети страни.



След Франция се нареждат Италия с 55,2 млн. кг сладолед (19 на сто от износа на сладолед от ЕС), Белгия с 34,5 млн. кг (12 на сто), Германия с 29,9 млн. кг (10 на сто) и Нидерландия с 26,5 млн. кг (9 на сто).



(БТА)

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