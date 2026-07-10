Населението на Европейския съюз продължава да расте и през 2025 г.

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 10 July 2026 16:40 >
Населението на Европейския съюз продължава да расте и през 2025 г.
Източник: vecteezy
Населението на ЕС към 1 януари 2026 г. е било 452 милиона, което е със 706 00 души повече от предходната година, сочат данни на Евростат, публикувани на сайта на агенцията. Това е петата поредна година на растеж на населението в съюза след спад през 2021 г., по време на пандемията от КОВИД-19.

Отрицателният естествен прираст на населението (повече смъртни случаи, отколкото раждания) в ЕС от 2012 г. насам се компенсира от положителна нетна миграция.

Населението в блока на 1 януари 2026 г. е било с 8 милиона повече души, отколкото през 2016 г. и с 16 милиона души над нивата от 2006 година.

За периода от 1960 г. до 2026 г. населението се е увеличило с 97,5 милиона души – от 354,5 до 452,2 милиона. Темпът на растеж се е забавил през последните десетилетия. Средно населението се е увеличавало с 3 милиона души годишно през 60-те години на миналия век и с 0,6 милиона годишно през второто десетилетие на 21 век.

Населението в страните от ЕС варира между 83,5 милиона в Германия и 0,6 милиона в Малта. Петте най-населени страни представляват две трети от общото за съюза – Германия (18,5 на сто от населението на ЕС), Франция (15,3), Италия (13,0), Испания (11,0) и Полша (8,0).

През 2025 г. населението се е увеличило в 16 страни. Най-високите темпове на растеж са регистрирани в Малта (увеличение от 24,1 на 1000 души), Кипър (13,7 на 1000 души) и Люксембург (13,1 на 1000 души). Най-резките темпове на спад са отчетени в Латвия (надолу с 8,3 на 1000 души), Естония (6,8 на 1000 души) и Унгария (5,4 на 1000 души). Спадът в населението на България през последната година е около 2,2 на 1000 души.
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