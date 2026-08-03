Шестото издание на „Кариера в ESG“ събира бъдещите лидери на устойчивото управление през октомври 2026 г.

И тази година програмата ще предложи срещи с водещи експерти, тематични дискусии и демонстрации на дигитални ESG решения, които ще представят най-новите подходи в устойчивото управление

партньорска публикация
партньорска публикация / 03 August 2026 09:50 >
Шестото издание на „Кариера в ESG“ събира бъдещите лидери на устойчивото управление през октомври 2026 г.
След пет успешни издания, в които се включиха стотици млади хора, десетки експерти и водещи организации, Седмицата за професионално ориентиране „Кариера в ESG“ продължава да развива общността от бъдещи лидери в устойчивото управление. От 19 до 23 октомври 2026 г. Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на шестото издание на инициативата, посветена на професионалното развитие в областта на ESG, корпоративната устойчивост и отговорното управление.

Организирана от екипите на магистърските програми „Отговорно и устойчиво управление“ и „Счетоводство и устойчивост“, инициативата събира на едно място представители на бизнеса, публичния сектор и академичната общност, за да представят най-актуалните тенденции, добри практики и кариерни възможности в сферата на устойчивото развитие.

През последните пет години „Кариера в ESG“ се утвърди като една от най-разпознаваемите университетски инициативи в областта на устойчивостта. Над 75 лектори споделиха своя професионален опит, повече от 320 студенти и ученици се включиха в дискусиите, а близо 50 организации представиха възможности за развитие и реализация. Участниците имаха възможност да се запознаят с 20 специализирани ESG софтуерни решения и да посетят впоследствие 10 компании, където видяха как принципите на устойчивото управление намират приложение в практиката.

И тази година програмата ще предложи срещи с водещи експерти, тематични дискусии и демонстрации на дигитални ESG решения, които ще представят най-новите подходи в устойчивото управление.



Събитието е насочено към студентите от програмите „Климатични промени и управление“, „Международна търговия и инвестиции“, „Отговорно и устойчиво управление“ и „Счетоводство и устойчивост“, както и към ученици от партньорските училища НПМГ, НФСГ и НТБГ.

„Кариера в ESG“ предоставя възможност за срещи с професионалисти, обмен на идеи и практически опит, както и за изграждане на ценни контакти между младите специалисти и организациите, които определят развитието на устойчивото управление. Шестото издание ще продължи да насърчава активния диалог между академичната среда и практиката, като поставя във фокуса знанията, иновациите и хората, които движат ESG трансформацията.
Свързани публикации:
Schneider Electric е сред лидерите за 2026 г. в оценката IDC MarketScapeУстойчивостта като фактор за пазаруванеSchneider Electric със силен старт на новата си програма за устойчиво развитие„М-Газ“: 20 години устойчива енергия и принос за декарбонизацията "Кариера без пауза" събра студенти и бизнес в едно от най-посещаваните кариерни събития във ВТУ
ESGкариераСУСтопански факултет
Мнения
Стажантът, който стана директор
Как да спечелим надпреварата за иновации в отбраната
Силата на поколенията
Фамилният бизнес – новите поколения променят правилата
Как да увеличим умния капитал
Най - четени
ЕС предупреждава: MiCA не премахва високия риск при инвестициите в криптоактивиЕС въвежда „право на ремонт“ за домакински уреди и електроникаAstraZeneca: инвестираме над $1 млрд. глобално в прехода към нулеви емисииЗащо една по-слаба Русия продължава да воюваГермания ограничава субсидиите за възобновяема енергия
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Свят >
Мондиалът на четири четвърти: колко струва една глътка вода
Exit >
Всяка 10-а кола на българския пазар е DONGFENG
Exit >
Как да поддържаме енергия, издръжливост и възстановяване през лятото
Exit >
Излиза летният брой на сп. „Български Артист”
Exit >
Още един световен артист се присъдинява към фестивала на Соня Йончева

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ