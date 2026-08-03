Шестото издание на „Кариера в ESG“ събира бъдещите лидери на устойчивото управление през октомври 2026 г.

След пет успешни издания, в които се включиха стотици млади хора, десетки експерти и водещи организации, Седмицата за професионално ориентиране „Кариера в ESG“ продължава да развива общността от бъдещи лидери в устойчивото управление. От 19 до 23 октомври 2026 г. Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на шестото издание на инициативата, посветена на професионалното развитие в областта на ESG, корпоративната устойчивост и отговорното управление.Организирана от екипите на магистърските програми „Отговорно и устойчиво управление“ и „Счетоводство и устойчивост“, инициативата събира на едно място представители на бизнеса, публичния сектор и академичната общност, за да представят най-актуалните тенденции, добри практики и кариерни възможности в сферата на устойчивото развитие.През последните пет години „Кариера в ESG“ се утвърди като една от най-разпознаваемите университетски инициативи в областта на устойчивостта. Над 75 лектори споделиха своя професионален опит, повече от 320 студенти и ученици се включиха в дискусиите, а близо 50 организации представиха възможности за развитие и реализация. Участниците имаха възможност да се запознаят с 20 специализирани ESG софтуерни решения и да посетят впоследствие 10 компании, където видяха как принципите на устойчивото управление намират приложение в практиката.И тази година програмата ще предложи срещи с водещи експерти, тематични дискусии и демонстрации на дигитални ESG решения, които ще представят най-новите подходи в устойчивото управление.Събитието е насочено към студентите от програмите „Климатични промени и управление“, „Международна търговия и инвестиции“, „Отговорно и устойчиво управление“ и „Счетоводство и устойчивост“, както и към ученици от партньорските училища НПМГ, НФСГ и НТБГ.„Кариера в ESG“ предоставя възможност за срещи с професионалисти, обмен на идеи и практически опит, както и за изграждане на ценни контакти между младите специалисти и организациите, които определят развитието на устойчивото управление. Шестото издание ще продължи да насърчава активния диалог между академичната среда и практиката, като поставя във фокуса знанията, иновациите и хората, които движат ESG трансформацията.