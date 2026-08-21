Естествените материали отново са на мода



Apxитeкт Beceлин Beceлинoв e сертифициран дизайнер на пасивни сгради към Инcтитyтa зa пасивни сгради в Дapмщaт, Гepмaния. Завършил е специалност „Архитектура“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Стипендиант е към нeмcкaтa Фeдepaлнa фoндaция зa oкoлнa cpeдa (DBU) на тeмa „Пacивни cгpaди oт ecтecтвeни материали“. Πрез 2009 г. е победител в най-големия световен международен студентски кoнкypc за устойчива архитектура, организиран от компанията „Сен Гобен“. Има над 10 години опит като упpaвитeл в мeждyнapoднa кoмпaния c eкип oт 60+ дyши, paзpaбoтвaщa пpoeкти и peшeния в oблacттa нa мoдyлнoто и ycтoйчивoто cтpoитeлcтвo. Основател е на „Хармоничен дом“: система за здравословен, комфортен и енергоспестяващ дом от естествени материали и компания в помощ на частни клиенти по пътя им към мечтания дом. Портфолио: www.VNV.bg / www.NatureTecture.eu e сертифициран дизайнер на пасивни сгради към Инcтитyтa зa пасивни сгради в Дapмщaт, Гepмaния. Завършил е специалност „Архитектура“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Стипендиант е към нeмcкaтa Фeдepaлнa фoндaция зa oкoлнa cpeдa (DBU) на тeмa „Пacивни cгpaди oт ecтecтвeни материали“. Πрез 2009 г. е победител в най-големия световен международен студентски кoнкypc за устойчива архитектура, организиран от компанията „Сен Гобен“. Има над 10 години опит като упpaвитeл в мeждyнapoднa кoмпaния c eкип oт 60+ дyши, paзpaбoтвaщa пpoeкти и peшeния в oблacттa нa мoдyлнoто и ycтoйчивoто cтpoитeлcтвo. Основател е на „Хармоничен дом“: система за здравословен, комфортен и енергоспестяващ дом от естествени материали и компания в помощ на частни клиенти по пътя им към мечтания дом. Портфолио: www.VNV.bg / www.NatureTecture.eu

Начинът, по който нашите деди са строили къщите си – с камък, дърво, глина, слама и тръстика, се завръща. „Нараства интересът към строежа на къщи по природосъобразен способ чрез техниките, които са били традиционни за строителството в България допреди седемдесет години”, казва архитект Веселин Веселинов. Той е сертифициран дизайнер към Инcтитyтa зa пасивни сгради в Дapмщaт, Германия, като през последното десетилетие разработва пpoeкти в сферата на природосъобразната apxитeктypa.Екологичното строителство представлява многообразна комбинация от здравословни фактори, енергийна ефективност и природосъобразност на използваните материали, обяснява арх. Веселинов. От една страна, включва използването на материали, строителни решения и технологии, които подобряват човешкото здраве, комфорт и хармония, както и спестяват енергия и финанси. Но не по-малко важен е и начинът на производство на самите материали – дали те са екологични, дали са естествени, добиват ли се локално, и т.н.„Много хора казват, че тухлите са естествен материал, защото се правят от глина. Да, това е така, но за да се изпекат и да станат тухли, естественият материал преминава през термична обработка в индустриални пещи и в този смисъл вече „не е естествен“. Освен това изпичането на тухли е много енергоемък процес, а и генерира вредни емисии и замърсява околната среда“, обяснява той. Докато кирпичът – тухли, направени от глина, пясък, вода и слама – съхнат на слънце без химична или термална обработка.Традиционните къщи в България са направени от камък, дърво, имат дървена скелетна конструкция (т.нар. фахверк), изградени чрез една или комбинация от техники – кирпич, плетарка, каменна зидария, слама, каменни и тръстикови покриви, както и други техники, казва арх. Веселинов. Опитът му показва, че този начин на строителство се възстановява, защото има както клиенти, които търсят здравословен начин на живот с висок комфорт, включително връзка с природата, така и професионалисти, които работят за едно по-добро бъдеще за всички: архитекти, предприемачи, строители, инженери и доставчици на материали и услуги.„В последните години дори имаше предлагане на кирпичени тухли в строителен магазин, а само преди десетина-петнадесет години интересът към традиционните технологии беше забравен“, отбелязва арх. Веселинов.Екологичното строителство влияе благоприятно върху здравето и това е доказано както с проучвания, така и от опита на самите хора, които обитават екологични сгради. Естествените материали нямат вредно излъчване и поддържат оптимален микроклимат – те са много добри акумулатори на топлина и влага. Освен това са и „дишащи“ – позволяват свободното движение на водни пари и предпазват от образуване на мухъл. Плесените, които обикновено са скрити в стените и са невидими с просто око, сериозно влошават качеството на въздуха и човешкото здраве.Стените от естествени материали защитават и от електромагнитни вълни – в една екологична сграда може да има по-слаб обхват на телефон и интернет, но от гледна точка на здравето е по-добре, защото се намалява вредното излъчване, на което сме подложени от заобикалящите ни излъчватели.В България годишно се строят доста къщи с естествени материали, наблюдава се и бум на реновиране на стари сгради с традиционни материали, както показват данните от бранша. Има и бизнес инициативи – къмпинги, екоселища за гости и др.Освен тенденцията за ръст на ново строителство и реновация с естествени материали се срещат и проекти за обновяване на апартаменти чрез естествени материали. Това също допринася в сериозна степен за здравето и комфорта на обитателите, както и за грижата за природата.За екологично строителство на собствен дом повечето хора търсят малко по-голяма дистанция от големия град, показва практиката на арх. Веселинов. Затова и най-много проекти за екологични сгради има извън големите градове, на сравнително кратка дистанция, но има подобни проекти и в София, в рамките на градския ринг.Всеки проект за жилищна сграда е индивидуален, като се използват дървени конструкции с достатъчна носимоспособност, които не отстъпват на стоманобетона. Те даже имат и плюсове при земетръс, защото са по-леки и по-гъвкави.За целите на строителството могат да се закупят сертифицирани материали, но има възможност човек да ги набави и от самия терен на сградата. Например глината от изкопа може да послужи за подове, мазилки и стени и влагане в различни техники при т.нар. занаятчийски тип строителство. Дървената конструкция се „запълва“ със слама, коноп, глина или комбинация от тях. През последните години все по-често се използва и т.нар. конопобетон – комбинация от коноп и вар. При сглобяемото строителство се използват конструкции от дърво с пълнеж от екологични вати и възможност за използване на естествени довършителни материали.Въпреки че проектите за екологични къщи в България се увеличават, все още няма примери за по-големи сгради, изпълнени по екологичен способ, които се срещат все по-често в Западна и Централна Европа. Един от най-известните е културният център „Сара“ в шведския град Шелефтео, комплекс от сгради, включващ 20-етажен дървен „небостъргач“. „В Германия съм посещавал екоселище, построено от сламени бали и глина, както и 5-етажна многофамилна жилищна сграда, изпълнена от префаб сламени панели“ – споделя арх. Веселинов. На континента също има много примери за многофамилни жилищни сгради, детски градини и др.Такъв тип строежи са подходящи за ваканционни и дори за оздравителни сгради. „В болнични заведения комфортът и здравето могат да се подпомогнат от самата сграда, вместо да се влошават“, усмихва се арх. Веселинов.Той разказва, че в Германия има общностни проекти от еднофамилни и многофамилни сгради, които са изградени със собствени сили (самостроителство) чрез естествени материали. „Изграждат се от общности с обща цел – напр. земеделска, фермерска общност, която иска да живее автономно и по-близо до природата и със собствени сили, с малко помощ от професионални майстори изгражда всички сгради, нужни за целите на общността. Впрочем и в България има подобни проекти с локален мащаб“, казва той.Но дори и да не може да си позволи да построи къща, човек може да реновира апартамента си с естествени материали, и пак ще има положително влияние върху здравето и комфорта си. Може да направи глинен под, да сложи екологични изолации – от вълна през конопени вати или вати от трева, лен, дървесни частици и прочие. Допълнително може да се направят финиши с глинени или варови мазилки и бои, да се използват панели от слама. Комбинацията от финишни материали допринася значително за комфорта и здравето, категоричен е той.Както и в другите пазарни сегменти, така и в сферата на екологичното строителство непрекъснато се появяват нови продукти и технологии. Увеличава се разработването на нови материали или комбинация от различни техники и материали за постигане на изисквания за различни условия, казва арх. Веселинов. Например произвеждат се тухли, които са комбинация от глина, слама, коноп в различно съотношение спрямо това дали е необходима по-добра изолация и по-ниско тегло, или по-голяма термална маса спрямо функцията на конкретното решение. Интересна иновация са и сламените и конопените панели, заместител на гипсокартона.Разрастват се и хибридните технологии, които включват използване на дървени конструкции в комбинация с бетон и метал за целите на по-големи сгради, за да се постигнат големи пространства.Много важен елемент от екологичното строителство е префабрикирането – подготовка на елементи в заводски условия. Префаб технологиите включват изработване на различни модули (площни/обемни), които могат да се сглобяват на терен, или са изцяло готови – обектите до 50 кв. м се транспортират в готов вид. В Европа принципите на префабрикиране се прилагат и при реновация и саниране на монолитни сгради, включително и на панелни комплекси – цели фасадни панели се подготвят и монтират. С готови елементи, както споменахме, се строят и цели сгради.„Предимство на този тип конструкции е, че могат да се сглобят изключително бързо – по един етаж на ден, а може и цяла сграда да се сглоби за по-малко от една седмица. Има възможност да бъдат изцяло избегнати и мокрите процеси, включително бетонните фундаменти – тогава вече говорим за изцяло сглобяемо строителство”, казва арх. Веселинов.3D принтирането е друга иновация, която позволява с комбинация от естествени материали да се „отпечатват“ цели обекти, включително къщи. Вече са провеждани и експерименти с глина.Екологичното строителство има много предимства, но как стои въпросът с цената му спрямо монолитното? Арх. Веселинов казва, че цените на екологичното строителство са сравними с тези на монолитното, което класически се изпълнява с тухли и бетон. И при двата начина на изпълнение има много условности. Например едно монолитно строителство с минимални характеристики за енергийна ефективност, ниско качество на вложените материали и изпълнение на детайлите, дограма с ниски характеристики може в действителност да постигне ниска първоначална цена. При високия клас монолитно строителство, напр. една „пасивна“ (високо енергийно ефективна) сграда, висок клас вложени материали, включително изолации с по-голяма дебелина – цените съответно са високи, но и комфортът на обитателите е по-висок, а енергийните разходи са по-ниски. Сградата се превръща в една разумна инвестиция, която оптимизира разходите и здравето на човек.Същото важи и за строителството с естествени материали – най-ниският клас и сегмент позволява човек да си строи сам, като е възможно да направи и грешки, но капиталовложенията му ще бъдат сравнително по-ниски, обяснява арх. Веселинов. В по-високия клас се използват по-дебели стени с по-добра изолация, сертифицирани материали, доставчици и монтажници, висок клас финишни материали с дълъг жизнен цикъл, има възможност да се приложи и стандарт за пасивни сгради с вентилационна система и т.н. – ситуация, в която отново говорим за големи капиталовложения, но и по-бърза възвръщаемост. Така че разликата в цените между монолитно и екологично строителство е минимална, ако сравняваме един и същи клас на изпълнение, използвани материали и строителни решения и системи, обобщава арх. Веселинов.