За да стигнеш далеч, трябва да вървиш с правилните хора и да бързате заедно

Димитър Цоцорков

председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД от 2017 г. и председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН от 2023 г.

Заради приноса си в дигиталната трансформация е отличен като един от десетте глобални пионери по целите за устойчиво развитие през 2022 г. Така става първият българин и първият мениджър на минна компания от света с това признание от Глобалния договор на ООН в Ню Йорк. Димитър Цоцорков е основател на семейната фондация „Лъчезар Цоцорков”, която финансира инициативи в областта на образованието, културата, здравеопазването, закрилата на детето и доброволческите дейности. Член е на настоятелствата на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Американския университет в България.



„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД



е компания за добив и преработка на медни руди от находище „Асарел“ край Панагюрище, която през 2025 г. чества своя 60-годишен юбилей. Компанията е най-големият работодател в община Панагюрище и осигурява около 45% от собствените приходи в общинския бюджет, както и две трети от добавената стойност от всички местни предприятия. Според анализ на ИПИ има най-голям принос към домакинските бюджети в цялата Пазарджишка област. Дружеството е носител на над 90 национални и международни отличия в областта на инвестициите, иновациите, екологията, мениджмънта, фирмената култура, безопасността на труда и корпоративната социална отговорност. Компанията традиционно е най-голям и значим дарител на Община Панагюрище.



КЛЮЧОВИТЕ ПРОЕКТИ



Ключовите проекти за „Асарел-Медет“ АД са част от нашите седем фирмени програми за устойчиво развитие, чрез които ежегодно подобряваме дигитализацията на нашето производство, минерално-суровинната база, енергийната ефективност, опазването на околната среда, безопасността на труда, човешкия капитал и корпоративното развитие. Благодарение на модернизацията, иновациите и автоматизираните системи за управление днес в „Асарел-Медет“ се преработват бедни медни руди със средно съдържание от 0,27% мед, което е почти два пъти по-малко от това през 90-те години на миналия век. Така обаче ресурсите се усвояват максимално пълноценно и се осигурява дългосрочният хоризонт за развитие на находището, което е от стратегическо значение за целия регион и националната икономика. В допълнение, развиваме устойчиво фирмената си програма за социална отговорност, като сред най-значимите ни проекти в община Панагюрище са публично-частните партньорства за изграждане на МБАЛ „Уни Хоспитал“ и спортна зала „Арена Асарел“, дарението за залата трезор за Панагюрското златно съкровище и дуалното обучение в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“.



Къде ще бъдем след 10 години?



Ще сме стигнали по-далеч, отколкото днес си представяме. Надявам се, че децата ни ще се гордеят с това, което сме постигнали, ние ще се гордеем с това какви деца сме възпитали. Ще имаме по-силно гражданско общество и активни хора с критично мислене и воля за промяна.

Очаквам, че след 10 години ще имаме по-добър бизнес климат със стабилна и предвидима среда, която да насърчава инвестициите, предприемачеството и иновациите. Много е важно да сме осигурили по-добри условия за развитието на образованието и културата, както и да имаме ясна визия като общество какви са националните цели, които ни обединяват.







Инж. Николай Пелтеков, изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД: „Различни турбуленции през годините са ни научили да търсим решения и да се справяме с трудностите със собствени сили, вместо да чакаме някой да ни спасява. Когато имаме обединена енергия за промяна и успех – няма невъзможни неща за нашия екип. Затова смятам, че всеки човек е ключов за успеха, защото работи за общата ни промяна към по-добро. Независимо дали промяната е малка, или по-голяма, щом е в правилната посока, значи ни придвижва напред заедно. Визията за дългосрочно устойчиво развитие стои в основата на нашия бизнес успех. Това не е еднократно действие и изисква непрекъснат процес на промяна, подобрения, иновации и развитие. Затова добрите резултати не ни успокояват, а ни мотивират“.



Йоана Маринова, изпълнителен директор на фондация „Лъчезар Цоцорков“: „Промяната винаги носи дискомфорт дори когато е за добро. Но както казва Джон Ф. Кенеди, „промяната е законът на живота“. Затова управлението на промяната е ключово умение за всеки лидер. Организациите са средство, а не цел – те не променят системи сами, а когато дават свобода на хората в тях да действат. Това изисква дългосрочен ангажимент, а не търсене на краткосрочна видимост. Именно с такъв дългосрочен и системен подход фондация „Лъчезар Цоцорков“ инвестира в хора, капацитет и устойчива промяна“.



Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН: „Промяната е неизбежна. Но за да бъде тя към по-добро, са нужни етичност, принципност и смелост. Ролята на бизнеса в променящия се свят е огромна и именно тук непреходните принципи на Глобалния договор на ООН дават посоката как икономическият успех може да върви заедно с отговорност към хората и планетата. В днешните размирни времена има надежда, сила за промяна и бъдеще, ако правим най-доброто. В Българската мрежа имаме честта да работим с лидери с визия, оптимизъм и морален компас, какъвто е г-н Цоцорков. Колкото повече компании избират отговорното и устойчиво поведение, толкова по-успешни ще бъдат те – и толкова по-добър ще бъде светът и България“.

КЛЮЧОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ



Вече седем са завършилите випуски на дуалното обучение в Панагюрище, като повечето от младите специалисти веднага след завършването на училище се присъединяват към екипа на „Асарел-Медет“ АД. Над 12% от всички работещи са били част от фирмената стажантска програма, която се развива над 20 години. Заради инвестицията в местното здравеопазване община Панагюрище е на трето място по брой лекари на глава от населението, а посещението на музеите е над седем пъти повече спрямо средното за страната.

За да стигнеш далеч, трябва да вървиш с правилните хора и да бързате заедно. Мечтая си да стигнем поне толкова далеч, колкото си представят най-смелите мечтатели от екипа на „Асарел-Медет“. Заедно градим своите лични истории на успеха и с нетърпение гледам към бъдещето, в което човешкият труд ще е по-лек, а възможностите за иновации, учене и развитие – все по-необятни. И най-хубаво е, че всичко това ще се случи много по-бързо, отколкото си представяме.Началото е най-трудният, но също и най-прекрасният момент. Следвам съвета на баща си, който казваше, че още в началото човек трябва да си представя своята мечта реализирана, защото това го окрилява. Дава енергия на идеята и кураж за преодоляване на трудностите и неминуемата съпротива срещу промяната. Така оставаме фокусирани върху целта, а не върху пречките по пътя, затова за мен началото на пътя е най-важното.Промяната в минната индустрия е толкова динамична, че на колегите от предишните поколения им е трудно да си представят технологичния скок от последните две десетилетия. Вече е рутина да се работи с минни дронове и автоматизирани системи, които управляват процесите с хирургическа точност. Участието в международни научноизследователски проекти като X-Mine и AGEMERA ни дава достъп до иновациите и технологиите на бъдещето в минното дело още на най-ранния етап от тяхната разработка. Този напредък подобрява процесите, открива нови възможности и променя минните професии. Смятам, че много вдъхновяващ е успехът, който нашите млади колеги от дуалното обучение и стажантската програма постигат на работното си място. Виждаме как нашите инвестиции в бъдещето се отплащат.Няма лесна промяна. Трудно е да промениш себе си, но още по-трудно е да повлияеш така, че животът на другите да се промени към добро. Според мен всяка промяна изисква време, енергия, разбиране и узряване. Независимо дали става бавно, дали в началото прилича на борба с вятърни мелници, или зависи от бързи и радикални решения. Големите цели са тези, които ни движат напред, но способността за промяна зависи от това колко непримиримост, решителност, постоянство и вяра сме събрали като общ капитал заедно с другите хора.Вече пет години развиваме нашата кампания „Окрили доброто“, в която отличаваме хора с добри сърца от цялата страна. Хора, които са помогнали на някого в нужда или работят безвъзмездно за благотворителни каузи. Поощрили сме над 300 добротворци и вярвам, че това показва огромната ни енергия за промяна. Вижда се, че българите сме и милосърдни и състрадателни хора и смятам, че добрите примери трябва по-често да се забелязват и поощряват.За нас е привилегия да виждаме, че проектите на фондация „Лъчезар Цоцорков“ имат измерим и съвсем реален принос за живота на хората. Нашата кампания за здравна профилактика спаси човешки животи, но също така подпомогна дългоочаквана позитивна промяна на системата за ранно тестване за рак на дебелото черво. А когато днес развиваме проектите си за социално-емоционалното образование на нашите деца и младежи, го правим с вярата, че работим не само за една позитивна промяна днес, но и за нашия утрешен успех като общество.Бизнесът, а и всеки човек трябва да си дава сметка за своята отговорност, за своя отпечатък и да дава пример, така че да живеем по-хармонично не само с природата, но и с другите хора. Нуждаем се от по-мирен и толерантен свят и от по-осезаем напредък по глобалните цели за устойчиво развитие, включително в социалните им аспекти за по-добро образование, справяне с бедността, равнопоставеност и по-качествено здравеопазване. Като председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН се радвам, че все повече компании у нас разпознават тези ценности и работят системно и стратегически по целите за устойчиво развитие.Технологиите могат да ни направят по-лениви и дигитално зависими, но откриват и безкрайни нови хоризонти пред нас. Човекът има все повече възможности – и за обучение през целия живот, и за улеснено ежедневие, и за по-добро здраве. Технологиите и изкуственият интелект не могат да заменят човешката емпатия, общуването в социалната среда или човешкия стремеж към промяна и иновации. Смятам, че това ще остане движещата сила, но способността ни за напредък ще бъде ускорена от технологиите.Да, виждаме я. Виждаме как младите хора ясно избират България за своето предпочитано място за житейска и професионална реализация и как те самите имат волята и решимостта за промяна и развитие.Да не забравяме, че съединението прави силата, да приемаме повече различната гледна точка и да уважаваме мнението на другите.На кого е бъдещето, г-н Цоцорков – на визионерите, на адаптивните, на силните, на милосърдните? Какво е Обществото на бъдещето, за което Вие мечтаете и работите да сбъднете?Бъдещето е на всички. Защото вярвам, че всички ще бъдем не само по-адаптивни, по-милосърдни и силни като общество, но и по-толерантни и щастливи като хора, които приемат своите различия и градят заедно мирен и проспериращ свят. Това е Обществото на бъдещето, за което си заслужава всички да работим.