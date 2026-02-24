Неочаквано разширяване на ЕС на север

Исландия иска да възобнови преговорите за членство не по икономически причини, а търсейки сигурност в един нестабилен свят

Източник: GettyImages

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещна с министър-председателя на Исландия Криструн Фростадотир в Брюксел миналия април.

Исландия обмисля да гласува за рестартиране на преговорите за членство в ЕС още през август, съобщи POLITICO, цитирайки според двама представители на северната страна, запознати с подготовката на страната за присъединяване. Това се случва в момент, когато инерцията за разширяване на ЕС изглежда нараства, като Брюксел работи по план, който би могъл да даде частично членство на Украйна в блока още следващата година, а фаворитът по присъединяване Черна гора затвори поредната преговорна глава миналия месец.



Управляващата коалиция в Рейкявик обеща да проведе референдум за рестартиране на преговорите за присъединяване към ЕС до 2027 г., след като предишно правителство замрази преговорите през 2013 г. Но сроковете се ускоряват във време на геополитически катаклизми и след решението на Вашингтон да наложи тарифи на Исландия и заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия.



Очаква се исландският парламент да обяви датата на гласуването през следващите няколко седмици. Ходът идва след поредица от посещения на политици от ЕС в Исландия и на исландски политици в Брюксел. Ако исландците гласуват „за“, те биха могли да се присъединят към ЕС преди всяка друга страна кандидатка, каза един от източниците.



„Разговорът за разширяването се променя“, споделя пред POLITICO еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която се срещна с министъра на външните работи на Исландия Торгердур Катрин Гунардотир миналия месец в Брюксел. „Става въпрос все повече за сигурност, за принадлежност и за запазване на способността ни да действаме в свят на конкуриращи се сфери на влияние. Това засяга всички европейци.“ Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещна с министър-председателя на Исландия Криструн Фростадотир в Брюксел миналия април и заяви, че партньорството им „предлага стабилност и предвидимост в един нестабилен свят“. Фон дер Лайен, която посети Исландия наскоро, се срещна и с Фростадотир по време на среща на Северния съвет в Стокхолм миналата есен и похвали страната за засилването на сътрудничеството ѝ с ЕС. Фон дер Лайен ще посети отново Арктическия регион през март.



Разговорът за задълбочаване на връзките с Исландия и евентуално дори възобновяване на преговорите за присъединяване започна още преди Тръмп да се завърне на поста миналата година, като служител на ЕС заяви, че Брюксел вече е обръщал повече внимание на стратегически важната страна. Но ескалиращите заплахи от САЩ, сред които шега на Били Лонг, номинирания от Тръмп за посланик в Исландия, че страната ще стане 52-ият щат на САЩ и че той ще бъде губернатор, засилиха неотложността. „Мисля, че четирикратното споменаване на Исландия в речта на Тръмп [на Световния икономически форум в Давос миналия месец, докато президентът на САЩ говореше за Гренландия] със сигурност е фокусирало вниманието“, каза друг служител на ЕС, запознат със ситуацията, добавяйки, че това „сигурно е обезпокоително за малка страна“.



Исландия кандидатства за присъединяване към ЕС през 2009 г. в разгара на финансова криза, при която и трите ѝ основни търговски банки се сринаха. Но правителството замрази преговорите през декември 2013 г., след като икономиката на Исландия бързо се възстанови, докато икономисти предупреждаваха за потенциален колапс на еврозоната. През март 2015 г. Рейкявик поиска да не се счита вече за страна кандидат за ЕС.



Но геополитическата ситуация се промени значително през последното десетилетие. Исландия заема стратегически важно място в Северния Атлантик, южно от Северния полярен кръг, няма армия и разчита на членството си в НАТО и двустранно споразумение за отбрана със САЩ от 1951 г. за своята сигурност. Тази реалност, заедно с икономическите ползи от присъединяването към ЕС, изглежда затопля обществените нагласи относно потенциалното присъединяване към блока, като проучванията показват нарастваща подкрепа.



Въпреки това пътят към членство в ЕС не е лесен. Процесът на присъединяване може да се сблъска с някои политически препятствия, каза пред POLITICO Гудни Торлациус Йоханесон, бивш президент на Исландия. Най-голямият потенциален препъни-камък е въпросът за правата за риболов, ключова индустрия в Исландия и голям проблем по време на преговорите последния път. „В крайна сметка всичко се свежда до рибата, това винаги е бил проблемът“, каза анонимен европейски представител.



Но има една ключова разлика между преговорите тогава и сега: Брекзит. Обединеното кралство и Исландия отдавна имат обтегнати отношения относно риболова, като са участвали в серия от жестоки сблъсъци, наречени „Войните на треската“ между 50-те и 70-те години на миналия век. По време на преговорите за присъединяване на Исландия имаше сериозно напрежение между двете страни, като Обединеното кралство имаше проблем с количеството скумрия, което исландските риболовни кораби улавяха. Спорът, наречен „Войната на скумрията“, доведе до заплахата на ЕС с търговски санкции срещу Исландия.



Но с излизането на Великобритания от ЕС, правата за риболов биха могли да бъдат по-малка пречка. Ако исландците решат, че искат да възобновят преговорите с ЕС, преговорите биха могли да напреднат бързо. Исландия е член на Европейското икономическо пространство и част от Шенгенското пространство за свободно пътуване и като такава вече е въвела във вътрешното си право много от законите на ЕС.



Преди замразяването на преговорите през 2013 г. Исландия беше затворила 11 от общо 33 преговорни глави. Черна гора, най-напредналата страна кандидат за ЕС, надмина този етап едва през последните няколко месеца.



„На хартия не би било твърде трудно; дори може да отнеме само година“, за да се затворят всички преговорни глави, каза служител на ЕС, цитиран от изданието. Запознат с настроенията в Исландия обаче предупреди, че подобен график би бил прекалено амбициозен, предвид трудността на някои елементи от преговорите.



За да се присъедини към ЕС, Исландия ще трябва да проведе и друг референдум за това дали да продължи след приключване на преговорите.



В зависимост от това колко време отнема това и геополитическата ситуация по това време, това може да е висока летва за преодоляване, като ползите от членството за Исландия са по-скоро за сигурността и по-малко за икономическата изгода. Исландия има петия най-висок БВП на глава от населението в света, което прави членството в ЕС по-малко привлекателно, отколкото за други, които настояват да се присъединят към блока.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...