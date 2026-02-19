От бум до бреме: Как свръхтуризмът засегна европейските градове

4,8 милиона души са посетили Саграда Фамилия в Барселона миналата година.
Никога досега толкова много хора не са пътували по света. Според Световния туристически барометър на Световната организация по туризъм към ООН, през 2025 г. в световен мащаб са регистрирани приблизително 1,52 милиарда международни туристи - близо 60 милиона повече, отколкото през 2024 г. Европа остава най-популярният регион за дестинации в света, посрещайки около 793 милиона международни посетители.
Изправени пред този туристически бум, все по-голям брой дестинации достигат своите лимити, което подтиква регионалните власти да се опитат да намалят негативните ефекти, които големият брой посетители може да имат. Париж и Барселона - два от най-посещаваните градове в света - са сред тях. Протести срещу туризма редовно се провеждат в цяла Испания, като Барселона е най-активният град. Там политиците наскоро решиха да удвоят туристическата такса, докато Париж повиши рязко своята още през 2024 г. Рим предприе различен подход: посетителите вече трябва да плащат входна такса, за да видят известния фонтан Треви. Междувременно Венеция въведе такса за дневните посетитетли през лятото на 2024 г.
„Важно е да се прави разлика между разглеждане на забележителности и плажни екскурзии или ваканции, фокусирани върху отдих“, каза пред Дойче веле Хасо Споде, историк и директор на Туристическия архив в Техническия университет в Берлин, който изследва туризма от десетилетия. В градове като Париж, Барселона, Рим и Венеция емблематичните забележителности играят централна роля за привличането на посетители. В края на краищата, забележителности като Айфеловата кула, Саграда Фамилия и Колизеума са високо в списъците с желания на много хора. През последните години пътуванията също станаха по-достъпни – отчасти благодарение на нискобюджетните авиокомпании и нарастването на краткосрочните наеми – което улеснява по-широката публика да реализира дългогодишни мечти за пътуване.
Споде обаче е категоричен, че болшинството туристи, пътуващи към Европа, все още предпочитат слънцето и пясъка. Всъщност, според проучване, публикувано от Германската федерална статистическа служба миналата година, туристическата активност в Европа е най-висока на средиземноморското крайбрежие. Класацията сравнява броя на нощувките с броя на жителите на дадено място. От рибарско селище до курорт
Освен надеждно хубаво време и приятни условия за плуване, една крайбрежна дестинация не е задължително да има нещо специално, за да привлече тълпите. Споуд посочва примера с курортния град Лорет де Мар на испанската Коста Брава. Тази курортна зона е възникнала, когато стратези и инвеститори решили да превърнат тихото рибарско селище в туристическа гореща точка, заменяйки историческите постройки с високи сгради. Целевата аудитория първоначално била заможни, а по-късно - младежи, обичащи купоните. Днес десетки хотели са разположени по изкуствено създадения плаж. „Това лесно можеше да се направи на 100 километра по-далеч“, казва Споуд, подчертавайки, че това е било решение, свързано с развитието, повече отколкото нещо, свързано с културата или историята на мястото.
Но, според експертът, най-важното условие за развитието на дестинация за масов туризъм е достъпността. Когато туризмът в съвременния смисъл се появява за първи път във Великобритания през 19-и век, това е означавало предимно железопътни линии. По това време кралското семейство е предпочитало морския курорт Брайтън, на около 85 километра южно от Лондон. За обикновените британци обаче крайбрежието е било до голяма степен недостъпно. Аристокрацията е почивала необезпокоявана там до 1841 г., когато железопътна линия свързва Лондон с морския бряг. Почти за една нощ Брайтън се превръща в туристическа гореща точка. „Кралското семейство избяга и днес там е като Балерман в Ел Аренал“, допълва Споуд, визирайки парти квартала на испанския остров Майорка, известен с тълпите си от пияни туристи.Една от най-достъпните дестинации в Европа
На Балеарския остров Майорка, дългият плаж близо до столицата Палма — Плая де Палма, дом на скандалната парти зона „Балерман“ — е един от най-ярките европейски примери за дестинация, станала жертва на свръхтуризъм. Достъпността изигра решаваща роля в туристическия бум, който започна през 60-те години на миналия век.
Реактивните самолети замениха витловите аероплани, пътуванията до Майорка станаха по-евтини, появиха се пакетни почивки и летището непрекъснато се разширяваше, обяснява Споуд. Днес около 34 милиона пътници преминават през летището всяка година, което прави Майорка една от най-лесно достъпните дестинации в Европа по въздух. Към това се добавя и постоянно развиващата се круизна индустрия, която, както и на много други места, продължава да увеличава броя на посетителите.
През последните години платформи като Instagram и TikTok също така привлякоха повече туристи към определени дестинации – като например известния гръцки остров Санторини – което често допринася значително за свръхтуризма. От гледки към залези до отдалечени плажове, едно очарователно място може да бъде превзето от туристи, правещи си селфита, почти за една нощ.
И тази тенденция ще продължава да се усилва и най-популярните туристически дестинации в Европа е малко вероятно да загубят привлекателността си скоро. Това е така, защото се очаква броят на хората, пътуващи по света, да продължи да нараства. Според Световната организация по туризъм, 2026 г. е на път да постави нови рекорди за международни пътувания, с ръст от 3-4% спрямо предходната година.