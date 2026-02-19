От бум до бреме: Как свръхтуризмът засегна европейските градове

4,8 милиона души са посетили Саграда Фамилия в Барселона миналата година.

Никога досега толкова много хора не са пътували по света. Според Световния туристически барометър на Световната организация по туризъм към ООН, през 2025 г. в световен мащаб са регистрирани приблизително 1,52 милиарда международни туристи - близо 60 милиона повече, отколкото през 2024 г. Европа остава най-популярният регион за дестинации в света, посрещайки около 793 милиона международни посетители.Изправени пред този туристически бум, все по-голям брой дестинации достигат своите лимити, което подтиква регионалните власти да се опитат да намалят негативните ефекти, които големият брой посетители може да имат. Париж и Барселона - два от най-посещаваните градове в света - са сред тях. Протести срещу туризма редовно се провеждат в цяла Испания, като Барселона е най-активният град. Там политиците наскоро решиха да удвоят туристическата такса, докато Париж повиши рязко своята още през 2024 г. Рим предприе различен подход: посетителите вече трябва да плащат входна такса, за да видят известния фонтан Треви. Междувременно Венеция въведе такса за дневните посетитетли през лятото на 2024 г.„Важно е да се прави разлика между разглеждане на забележителности и плажни екскурзии или ваканции, фокусирани върху отдих“, каза пред Дойче веле Хасо Споде, историк и директор на Туристическия архив в Техническия университет в Берлин, който изследва туризма от десетилетия. В градове като Париж, Барселона, Рим и Венеция емблематичните забележителности играят централна роля за привличането на посетители. В края на краищата, забележителности като Айфеловата кула, Саграда Фамилия и Колизеума са високо в списъците с желания на много хора. През последните години пътуванията също станаха по-достъпни – отчасти благодарение на нискобюджетните авиокомпании и нарастването на краткосрочните наеми – което улеснява по-широката публика да реализира дългогодишни мечти за пътуване.Споде обаче е категоричен, че болшинството туристи, пътуващи към Европа, все още предпочитат слънцето и пясъка. Всъщност, според проучване, публикувано от Германската федерална статистическа служба миналата година, туристическата активност в Европа е най-висока на средиземноморското крайбрежие. Класацията сравнява броя на нощувките с броя на жителите на дадено място.Освен надеждно хубаво време и приятни условия за плуване, една крайбрежна дестинация не е задължително да има нещо специално, за да привлече тълпите. Споуд посочва примера с курортния град Лорет де Мар на испанската Коста Брава. Тази курортна зона е възникнала, когато стратези и инвеститори решили да превърнат тихото рибарско селище в туристическа гореща точка, заменяйки историческите постройки с високи сгради. Целевата аудитория първоначално била заможни, а по-късно - младежи, обичащи купоните. Днес десетки хотели са разположени по изкуствено създадения плаж. „Това лесно можеше да се направи на 100 километра по-далеч“, казва Споуд, подчертавайки, че това е било решение, свързано с развитието, повече отколкото нещо, свързано с културата или историята на мястото.Но, според експертът, най-важното условие за развитието на дестинация за масов туризъм е достъпността. Когато туризмът в съвременния смисъл се появява за първи път във Великобритания през 19-и век, това е означавало предимно железопътни линии. По това време кралското семейство е предпочитало морския курорт Брайтън, на около 85 километра южно от Лондон. За обикновените британци обаче крайбрежието е било до голяма степен недостъпно. Аристокрацията е почивала необезпокоявана там до 1841 г., когато железопътна линия свързва Лондон с морския бряг. Почти за една нощ Брайтън се превръща в туристическа гореща точка. „Кралското семейство избяга и днес там е като Балерман в Ел Аренал“, допълва Споуд, визирайки парти квартала на испанския остров Майорка, известен с тълпите си от пияни туристи.На Балеарския остров Майорка, дългият плаж близо до столицата Палма — Плая де Палма, дом на скандалната парти зона „Балерман“ — е един от най-ярките европейски примери за дестинация, станала жертва на свръхтуризъм. Достъпността изигра решаваща роля в туристическия бум, който започна през 60-те години на миналия век.Реактивните самолети замениха витловите аероплани, пътуванията до Майорка станаха по-евтини, появиха се пакетни почивки и летището непрекъснато се разширяваше, обяснява Споуд. Днес около 34 милиона пътници преминават през летището всяка година, което прави Майорка една от най-лесно достъпните дестинации в Европа по въздух. Към това се добавя и постоянно развиващата се круизна индустрия, която, както и на много други места, продължава да увеличава броя на посетителите.През последните години платформи като Instagram и TikTok също така привлякоха повече туристи към определени дестинации – като например известния гръцки остров Санторини – което често допринася значително за свръхтуризма. От гледки към залези до отдалечени плажове, едно очарователно място може да бъде превзето от туристи, правещи си селфита, почти за една нощ.И тази тенденция ще продължава да се усилва и най-популярните туристически дестинации в Европа е малко вероятно да загубят привлекателността си скоро. Това е така, защото се очаква броят на хората, пътуващи по света, да продължи да нараства. Според Световната организация по туризъм, 2026 г. е на път да постави нови рекорди за международни пътувания, с ръст от 3-4% спрямо предходната година.