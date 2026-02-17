Shelly Group представи две иновативни решения за професионалната автоматизация

партньорска публикация
партньорска публикация / 17 February 2026 16:16 >
Shelly Group представи две иновативни решения за професионалната автоматизация
Глобалният технологичен лидер Shelly Group добавя към портфолиото си още две иновативни решения, насочени към професионалната автоматизация и интелигентния контрол на вътрешната среда – Shelly PRO LoRa Add-on и Cury by Shelly.

Cury by Shelly: интелигентен дифузер за аромат и натурална защита от комари

Cury by Shelly е едновременно интелигентен дифузер за аромат и репелент, побиращ два флакона. Динамичният метод на дифузия осигурява равномерно и балансирано разпространение на аромат. Устройството е предназначено за стандартен Type F контакт и е подходящо за малки до средни помещения както в домашна, така и в търговска среда.

За разлика от стандартните дифузери, които предлагат единствено включване и изключване, Cury by Shelly предоставя прецизен контрол върху интензитета, графиците и режимите на работа. Потребителите могат да избират между два различни аромата или да комбинират аромат с репелент – особено практично решение през по-топлите месеци.

Свързаността чрез Wi-Fi и Bluetooth позволява дистанционно управление без необходимост от допълнителен хъб. Интелигентната система разпознава поставения флакон и предоставя информация за типа аромат и оставащото количество течност. При използване на графици всяка ампула издържа до 120 часа при непрекъсната употреба и средна интензивност. Cury предлага няколко режима на работа – Away Mode, Boost Mode, Smart Mode (управление чрез приложение) и Plug & Play режим за аналогова употреба. Двата предварително зададени профила “Home” и “Office” адаптират ароматната среда към ежедневния ритъм, а персонализируемото LED осветление допълва атмосферата.

Устройството отговаря на европейските и IFRA стандарти за здраве и безопасност - безопасно е за хора и домашни любимци и се произвежда без тестване върху животни. Допълнителните защити срещу прегряване, автоматично изключване, сензор за правилна ориентация и функция „child-lock“ гарантират сигурна експлоатация. Благодарение на чистия метод на дифузия, не оставя мазни остатъци върху повърхности.

Shelly PRO LoRa Add-on: разширена свързаност на разстояние до 5 км

През месец март Shelly Group ще разшири линията си LoRa с нов модул - Shelly PRO LoRa Add-on, който революционизира обхвата на съвместими Shelly Pro устройства до 5 километра (при оптимални условия) чрез радиотехнологията LoRa. Решението е проектирано за стабилна работа в екстремни и труднодостъпни среди, включително производствени бази, соларни паркове, земеделски площи, системи за улично осветление и отдалечени обекти.

Благодарение на LoRa радиокомуникацията модулът поддържа стабилна безжична връзка дори при препятствия и сложна индустриална инфраструктура. Работейки при мощност под 150 mW, Shelly PRO LoRa Add-on осигурява енергийно ефективна работа – ключово предимство за отдалечени и енергийно автономни инсталации.

Вграденият SMA конектор позволява използване или надграждане на външна антена за оптимизирано покритие в среди със затруднен сигнал. Поддръжката на потребителски скриптове предоставя гъвкавост при изграждане на персонализирани сценарии за автоматизация и контрол. Модулът функционира надеждно в температурен диапазон от -20°C до + 40°C и се отличава с бърз и лесен монтаж, което го прави подходящ за мащабни инфраструктурни проекти.

С представянето на Shelly PRO LoRa Add-on и Cury by Shelly, българската IoT компания демонстрира стратегическо разширяване на портфолиото си - от индустриална комуникационна инфраструктура до нова категория интелигентни устройства за комфорт в дома.
Свързани публикации:
Shelly стартира ежегодното си глобално проучване за удовлетвореността на клиентите Shelly Group с ръст от около 40% на приходите за 2025Проучване: промишлените компании увеличават конкурентоспособността си с $11,28 млн. годишно, ако модернизират затворените системи за автоматизацияShelly Group и „Зекенг“ сключват стратегическо партньорство в областта на IoT и хардуерните решенияShelly Group навлиза на пазара за краткосрочни наеми
Shellyавтоматизация
Мнения
Какво показва спадът на въглеродните квоти
Кои ще са малките съюзници на Румен Радев?
От лев към евро: Какво се случи в първия месец?
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Най - четени
HELLENiQ ENERGY и Chevron подписаха концесионни договори за офшорно проучване и добив на въглеводороГодишната инфлация в България за януари е 3,5%, по предварителни данни на НСИСофия за поредна година се откъсва от останалите области в икономическото развитие
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Това е колата, която детронира Tesla в Китай
Exit >
Новата балетна столица на България
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ
Бизнес >
Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ