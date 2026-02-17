Shelly Group представи две иновативни решения за професионалната автоматизация

Глобалният технологичен лидер Shelly Group добавя към портфолиото си още две иновативни решения, насочени към професионалната автоматизация и интелигентния контрол на вътрешната среда – Shelly PRO LoRa Add-on и Cury by Shelly.



Cury by Shelly: интелигентен дифузер за аромат и натурална защита от комари



Cury by Shelly е едновременно интелигентен дифузер за аромат и репелент, побиращ два флакона. Динамичният метод на дифузия осигурява равномерно и балансирано разпространение на аромат. Устройството е предназначено за стандартен Type F контакт и е подходящо за малки до средни помещения както в домашна, така и в търговска среда.



За разлика от стандартните дифузери, които предлагат единствено включване и изключване, Cury by Shelly предоставя прецизен контрол върху интензитета, графиците и режимите на работа. Потребителите могат да избират между два различни аромата или да комбинират аромат с репелент – особено практично решение през по-топлите месеци.



Свързаността чрез Wi-Fi и Bluetooth позволява дистанционно управление без необходимост от допълнителен хъб. Интелигентната система разпознава поставения флакон и предоставя информация за типа аромат и оставащото количество течност. При използване на графици всяка ампула издържа до 120 часа при непрекъсната употреба и средна интензивност. Cury предлага няколко режима на работа – Away Mode, Boost Mode, Smart Mode (управление чрез приложение) и Plug & Play режим за аналогова употреба. Двата предварително зададени профила “Home” и “Office” адаптират ароматната среда към ежедневния ритъм, а персонализируемото LED осветление допълва атмосферата.



Устройството отговаря на европейските и IFRA стандарти за здраве и безопасност - безопасно е за хора и домашни любимци и се произвежда без тестване върху животни. Допълнителните защити срещу прегряване, автоматично изключване, сензор за правилна ориентация и функция „child-lock“ гарантират сигурна експлоатация. Благодарение на чистия метод на дифузия, не оставя мазни остатъци върху повърхности.



Shelly PRO LoRa Add-on: разширена свързаност на разстояние до 5 км



През месец март Shelly Group ще разшири линията си LoRa с нов модул - Shelly PRO LoRa Add-on, който революционизира обхвата на съвместими Shelly Pro устройства до 5 километра (при оптимални условия) чрез радиотехнологията LoRa. Решението е проектирано за стабилна работа в екстремни и труднодостъпни среди, включително производствени бази, соларни паркове, земеделски площи, системи за улично осветление и отдалечени обекти.



Благодарение на LoRa радиокомуникацията модулът поддържа стабилна безжична връзка дори при препятствия и сложна индустриална инфраструктура. Работейки при мощност под 150 mW, Shelly PRO LoRa Add-on осигурява енергийно ефективна работа – ключово предимство за отдалечени и енергийно автономни инсталации.



Вграденият SMA конектор позволява използване или надграждане на външна антена за оптимизирано покритие в среди със затруднен сигнал. Поддръжката на потребителски скриптове предоставя гъвкавост при изграждане на персонализирани сценарии за автоматизация и контрол. Модулът функционира надеждно в температурен диапазон от -20°C до + 40°C и се отличава с бърз и лесен монтаж, което го прави подходящ за мащабни инфраструктурни проекти.



С представянето на Shelly PRO LoRa Add-on и Cury by Shelly, българската IoT компания демонстрира стратегическо разширяване на портфолиото си - от индустриална комуникационна инфраструктура до нова категория интелигентни устройства за комфорт в дома.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...