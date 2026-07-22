Shelly отбелязва своята 8-а годишнина с глобална кампания за клиентите си

партньорска публикация
партньорска публикация / 22 July 2026 10:32 >
Shelly отбелязва своята 8-а годишнина с глобална кампания за клиентите си
Shelly Group отбелязва своята осма годишнина с глобална кампания, посветена на клиентите, партньорите и ентусиастите в областта на умния дом, които допринасят за развитието на компанията. В периода от 22 до 29 юли инициативата ще предложи атрактивни оферти, ексклузивни предимства и внимателно подбрани продукти, които правят интелигентните технологии по-достъпни както за нови, така и за настоящи потребители.

В рамките на инициативата клиентите могат да се възползват от отстъпки до 50% за избрани интелигентни решения на Shelly за автоматизация на дома и управление на енергията. Предложенията включват още безплатна доставка при поръчки над определена минимална стойност, лимитиран подарък при покупки над 200 евро, както и специални условия за VIP членовете – ексклузивна 8% отстъпка за нови продукти до изчерпване на наличностите.

Празничната кампания поставя акцент върху някои от най-новите и популярни решения на Shelly, включително продукти за интелигентно осветление, управление на енергията, контрол на достъпа и домашна автоматизация. Сред акцентите в кампанията са Shelly Wall Display XL – интелигентен сензорен панел за управление на свързания дом, Shelly 2PM Gen4 – смарт реле за автоматизация и прецизно измерване на енергопотреблението на електроуреди, Shelly Presence Gen4 – сензор за засичане на присъствие, който позволява автоматично управление на осветлението и други устройства, както и LOQED Touch Smart Lock – интелигентна брава с безключов достъп за по-високо удобство и сигурност. Те са част от постоянно разширяващото се портфолио на Shelly, което предлага практични, енергийно ефективни и лесни за персонализиране решения за съвременния интелигентен дом.

Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на Shelly да развива свързани технологии за дома, бизнеса и управлението на енергията, като помага на потребителите да оптимизират разхода на енергия, да повишават комфорта и да автоматизират ежедневните си дейности.

„Преди осем години Shelly започна с ясната визия да направи технологиите за умен дом достъпни, гъвкави и лесни за интегриране. Днес милиони потребители по света разчитат на нашите решения всеки ден. С тази годишнина искаме да благодарим на общността, която расте заедно с нас, като същевременно затвърждаваме своя ангажимент към иновациите и енергийната ефективност“, каза Владислав Костов, глобален директор „Дигитални продажби“ в Shelly Group.

Освен промоционалните предложения, кампанията отразява дългосрочната мисия на Shelly да помага на домакинствата и бизнеса да оптимизират потреблението на енергия, да повишават комфорта и да автоматизират ежедневните си дейности чрез отворени и съвместими интелигентни технологии.

Инициативата продължава до 29 юли 2026 г. и е достъпна в официалния онлайн магазин на Shelly. Повече информация за предложенията, участващите продукти и условията за покупка на съответните пазари е публикувана на уебсайта на компанията.
Свързани публикации:
Shelly с ново устройство за интелигентно засичане на присъствиеShelly Group представя две нови Gen3 решения за интелигентно осветлениеShelly Group представя проучването за клиентска удовлетвореност за 2026 г.Shelly назначи нови директори за пет европейски пазараУмната ключалка LOQED Touch Smart Lock 2s е по-бърза от всякога
Shelly
Мнения
Стажантът, който стана директор
Как да спечелим надпреварата за иновации в отбраната
Силата на поколенията
Фамилният бизнес – новите поколения променят правилата
Как да увеличим умния капитал
Най - четени
От Рамщайн до Черно море: как САЩ използват военната си мрежа в ЕвропаИзкуствен интелект и бизнес трансформация посрещат ученици във „Втора смяна“ на YettelБългария е с най-голям бюджетен дефицит в ЕС и еврозоната през първото тримесечие Машините срещу поколението ZУНСС обяви второ класиране
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Свят >
Мондиалът на четири четвърти: колко струва една глътка вода
Exit >
Всяка 10-а кола на българския пазар е DONGFENG
Exit >
Как да поддържаме енергия, издръжливост и възстановяване през лятото
Exit >
Излиза летният брой на сп. „Български Артист”
Exit >
Още един световен артист се присъдинява към фестивала на Соня Йончева

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ