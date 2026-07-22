Shelly отбелязва своята 8-а годишнина с глобална кампания за клиентите си

Shelly Group отбелязва своята осма годишнина с глобална кампания, посветена на клиентите, партньорите и ентусиастите в областта на умния дом, които допринасят за развитието на компанията. В периода от 22 до 29 юли инициативата ще предложи атрактивни оферти, ексклузивни предимства и внимателно подбрани продукти, които правят интелигентните технологии по-достъпни както за нови, така и за настоящи потребители.



В рамките на инициативата клиентите могат да се възползват от отстъпки до 50% за избрани интелигентни решения на Shelly за автоматизация на дома и управление на енергията. Предложенията включват още безплатна доставка при поръчки над определена минимална стойност, лимитиран подарък при покупки над 200 евро, както и специални условия за VIP членовете – ексклузивна 8% отстъпка за нови продукти до изчерпване на наличностите.



Празничната кампания поставя акцент върху някои от най-новите и популярни решения на Shelly, включително продукти за интелигентно осветление, управление на енергията, контрол на достъпа и домашна автоматизация. Сред акцентите в кампанията са Shelly Wall Display XL – интелигентен сензорен панел за управление на свързания дом, Shelly 2PM Gen4 – смарт реле за автоматизация и прецизно измерване на енергопотреблението на електроуреди, Shelly Presence Gen4 – сензор за засичане на присъствие, който позволява автоматично управление на осветлението и други устройства, както и LOQED Touch Smart Lock – интелигентна брава с безключов достъп за по-високо удобство и сигурност. Те са част от постоянно разширяващото се портфолио на Shelly, което предлага практични, енергийно ефективни и лесни за персонализиране решения за съвременния интелигентен дом.



Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на Shelly да развива свързани технологии за дома, бизнеса и управлението на енергията, като помага на потребителите да оптимизират разхода на енергия, да повишават комфорта и да автоматизират ежедневните си дейности.



„Преди осем години Shelly започна с ясната визия да направи технологиите за умен дом достъпни, гъвкави и лесни за интегриране. Днес милиони потребители по света разчитат на нашите решения всеки ден. С тази годишнина искаме да благодарим на общността, която расте заедно с нас, като същевременно затвърждаваме своя ангажимент към иновациите и енергийната ефективност“, каза Владислав Костов, глобален директор „Дигитални продажби“ в Shelly Group.



Освен промоционалните предложения, кампанията отразява дългосрочната мисия на Shelly да помага на домакинствата и бизнеса да оптимизират потреблението на енергия, да повишават комфорта и да автоматизират ежедневните си дейности чрез отворени и съвместими интелигентни технологии.



Инициативата продължава до 29 юли 2026 г. и е достъпна в официалния онлайн магазин на Shelly. Повече информация за предложенията, участващите продукти и условията за покупка на съответните пазари е публикувана на уебсайта на компанията.

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