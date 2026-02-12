Енергийното потребление на европейската икономика се понижава

Нетното вътрешно енергийно потребление на икономиката на Европейския съюз през 2023 г. е достигнало 56,1 милиона тераджaула, което представлява спад от 4,1 на сто спрямо 2022 г., показват най-новите данни на Евростат.



От общото потребление 72,3 на сто от него е използвано от предприятия и правителствени организации за производствени дейности, а 27,7 на сто – директно от домакинствата.



По икономически дейности най-голям дял на енергийното потребление е отчетен в производството – 14,3 милиона тераджaула или 25,5 на сто, следвано от доставката на електричество, газ, пара и климатизация – 10,1 милиона тераджaула или 17,9 на сто и транспорт и складиране – 6,9 милиона тераджaула или 12,3 на сто.



През 2023 г. спрямо 2022 г. най-голям спад в потреблението е регистриран при доставката на електричество, газ, пара и климатизация – 8,7 на сто, следван от производството с 5,5 на сто, като единствено транспортът и складирането са увеличили потреблението на енергия с 8,1 на сто, като е била единствената икономическа дейност, която е използвала повече енергия през 2023 г.



Резки промени през последните 10 години в страните от ЕС



Между 2014 и 2023 г. темпът на повишаване на енергийната ефективност в производствените дейности е бил смесен.



Най-големи намаления са отчетени в Естония (-43,1 на сто), Ирландия (-42,8 на сто) и Нидерландия (-37,2 на сто). За България през отчетния период Евростат отчита намаление от 31,1 на сто, което позиционира страната ни на пето място след Германия със спад от 33,9 на сто.



Единствените държави, в които е отчетено увеличение на нетното вътрешно енергийно потребление през 2023 г., са Малта (22,9 на сто) и Литва (9,3 на сто).



Цените на производител на енергийни продукти в ЕС намаляват през декември миналата година на месечна и годишна база



Цените, на които производителите на енергийни продукти в страните от Европейския съюз са предлагали своята продукция, са се понижили с 1,3 на сто през декември 2025 г. на месечна основа, показват отделни данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.



Също така цените на производител при енергийните продукти са намалели с 7,7 на сто на годишна база - спрямо декември 2024 година. Те обаче са нараснали с 66,3 на сто между януари 2021 г. и декември 2025 г., сочат още данните на Евростат.



Производствената себестойност на електрическата енергия и цената на доставения природен газ са се увеличили с 0,1 на сто през последния месец на миналата година спрямо ноември, но са спаднали със 7,4 на сто на годишна основа – спрямо декември 2024 г.



Що се отнася до производствените цени при добива на петрол и на природен газ, то през декември 2025 г. те са намалели с 3,7 на сто на месечна и с 23,2 на сто на годишна основа.

