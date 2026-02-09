Инвеститорското доверие в еврозоната расте за първи път от седем месеца

Източник: Pixabay.com - Hans

Доверието на инвеститорите в еврозоната се засилва значително през февруари. Инвеститорките нагласи са оптимистични за първи път от седем месеца, сочат заключенията от най-новото проучване на института за изследване на поведенческите нагласи „Сентикс“, публикувани днес и цитирани от ДПА.



Индексът на инвеститорското доверие на „Сентикс“ се повишава до плюс 4,2 пункта през настоящия месец в сравнение с минус 1,8 пункта през януари. Стойностите над нула сигнализират за растеж на доверието, а стойностите под тази граница - за спад.



Това е трето поредно повишение на индекса, като той преминава в полето на растежа за първи път от юли 2025 г.



Мнозинството от анализаторите очакваше далеч по-скромен ръст - до минус 0,2 пункта.



От „Сентикс“ посочиха, че тези данни „дават лъч надежда за икономиката на еврозоната“. Рецесията във валутния блок вероятно е приключила и се очертава сценарий на икономическо възстановяване, добавиха от германския институт.



Подиндексът, отразяващ мнението на инвеститорите за текущата ситуация се повиши от минус 13 пункта през януари до минус 6,8 пункта през февруари, отбелязвайки най-високо ниво от април 2023 г. В същото време индексът на очакванията за бъдещите перспективи нарасна до седеммесечен връх от 15,8 пункта, спрямо 10 пункта през януари.



Инвеститорите изразиха значителна увереност в развитието на германската икономика, отбелязва още „Сентикс“.



Инвеститорското доверие в Германия също достигна максимум от седем месеца през февруари. Както текущите нагласи, така и очакванията за бъдещето са се подобрили до най-висока точка от юли 2025 година.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...