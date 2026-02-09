Инвеститорското доверие в еврозоната расте за първи път от седем месеца

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 09 February 2026 15:39 >
Инвеститорското доверие в еврозоната расте за първи път от седем месеца
Източник: Pixabay.com - Hans
Доверието на инвеститорите в еврозоната се засилва значително през февруари. Инвеститорките нагласи са оптимистични за първи път от седем месеца, сочат заключенията от най-новото проучване на института за изследване на поведенческите нагласи „Сентикс“, публикувани днес и цитирани от ДПА.

Индексът на инвеститорското доверие на „Сентикс“ се повишава до плюс 4,2 пункта през настоящия месец в сравнение с минус 1,8 пункта през януари. Стойностите над нула сигнализират за растеж на доверието, а стойностите под тази граница - за спад.

Това е трето поредно повишение на индекса, като той преминава в полето на растежа за първи път от юли 2025 г.

Мнозинството от анализаторите очакваше далеч по-скромен ръст - до минус 0,2 пункта.

От „Сентикс“ посочиха, че тези данни „дават лъч надежда за икономиката на еврозоната“. Рецесията във валутния блок вероятно е приключила и се очертава сценарий на икономическо възстановяване, добавиха от германския институт.

Подиндексът, отразяващ мнението на инвеститорите за текущата ситуация се повиши от минус 13 пункта през януари до минус 6,8 пункта през февруари, отбелязвайки най-високо ниво от април 2023 г. В същото време индексът на очакванията за бъдещите перспективи нарасна до седеммесечен връх от 15,8 пункта, спрямо 10 пункта през януари.

Инвеститорите изразиха значителна увереност в развитието на германската икономика, отбелязва още „Сентикс“.

Инвеститорското доверие в Германия също достигна максимум от седем месеца през февруари. Както текущите нагласи, така и очакванията за бъдещето са се подобрили до най-висока точка от юли 2025 година.
Свързани публикации:
Илия Лингорски: Над 90% от левовете ще бъдат изтеглени от обращение до края на седмицатаМВФ повиши прогнозите си за световната икономика през 2026 годинаГодишната инфлация се е забавила в България, еврозоната и ЕС през декемвриОчаква се глобален икономически растеж от 2,6 на сто през 2026 г.Печалбите на 100-те най-големи компании в Германия спадат с 15 на сто през 2025 г.
еврозонаактивностикономика
Мнения
Кои ще са малките съюзници на Румен Радев?
От лев към евро: Какво се случи в първия месец?
Цветанка Минчева: SHE-Level Academy подкрепя жените в бизнеса да продължат нагоре
Интервюто на Бойко Борисов: разбра се как се готви да оцелее
Дебатът за работниците имигранти не е икономически, а социо-културен
Най - четени
Дигиталното евро може да бъде въведено до средата на 2029 гКои ще са малките съюзници на Румен Радев?Нагласите към учене през целия живот в БългарияЮжнокорейска криптоборса погрешка изпрати биткойни за $44 млрд. на потребителиОт лев към евро: Какво се случи в първия месец?
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Максим Бехар заминава на космическа подготовка  в центъра на НАСА в САЩ
Бизнес >
Schneider Electric става официален партньор на McLaren Racing за енергийните технологии
Exit >
Суперталантът в тениса Иван Иванов става посланик на DEVIN
Exit >
Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и в „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ