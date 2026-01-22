„Блу Ориджин“ пуска сателитен интернет за бизнеса

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 22 January 2026 13:30 >
„Блу Ориджин“ пуска сателитен интернет за бизнеса
Основателят на „Амазон“ (Amazon) Джеф Безос засилва конкуренцията с услугата за сателитен интернет на „Старлинк“ (Starlink) на Илон Мъск, предаде ДПА.

Космическата компания „Блу Ориджин“ (Blue Origin) на Безос обяви днес плановете си да пусне „високоскоростна интернет мрежа за бизнеса“ с наименованието „ТераУейв“ (TeraWave). Първите спътници, чрез които „Блу Ориджин“ ще предоставя сателитен интернет, трябва да бъдат изстреляни до края на 2027 г.

Подобни системи позволяват на наземното оборудване да се свързва директно със спътници, потенциално заместващи конвенционалната телекомуникационна инфраструктура. Капацитетът обаче е по-ограничен, а времето за реакция е малко по-бавно. Клиентите в момента се нуждаят от приемни станции с антени, за да получават услугата за сателитен интернет.

Очаква се системата „Амазон Лео“ (Amazon Leo) да използва повече от 3200 спътника, за да осигури скорости между 100 мегабита и 1 гигабит в секунда - приблизително скоростта на бързите интернет връзки за домакинствата.

Очаква се „Старлинк“, управляван от космическата компания на Мъск „СпейсЕкс“ (SpaceX), също да бъде обновен до скорости от 1 гигабит в секунда.

“Блу Ориджин“ обещава много по-висока производителност за „ТераУейв“: до 144 гигабита в секунда чрез 5280 спътника в ниска околоземна орбита и до 6 терабита в секунда - около 6000 пъти по-бързо от стандартна връзка - чрез още 128 спътника в средна околоземна орбита.
Свързани публикации:
Джеф Безос: Изкуственият интелект е балон, но ще донесе ползи на обществото„Старлинк“ на Мъск застрашава работата на най-мощният радиотелескоп в света"Амазон" нареди на служителите си изцяло да работят в офисите на компанията"Амазон" дарява 1 милион щатски долара на INSAIT за развитие на изследователски програми"Амазон" отново е най-ценната марка в света
АмазонБезосСтарлинк
Мнения
Уорън Бъфет сравни изкуствения интелект с опасността от ядрените оръжия
ЕС да изработи обща позиция със САЩ за Гренландия
Навикът да искаш прошка от екипа: невидимата сила зад успеха на компанията
Навик ли е смелостта?
Успехът като умение да даваш
Най - четени
Еврозоната увеличи оптимизма на австрийския бизнес в България Присъединяването на България към еврозоната: нови предизвикателства и възможности за Югоизточна ЕвроКак да живеем в новата сурова геополитическа реалностЕвропа на кръстопът между AI и климата
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
Мистериозната певица с милиони стриймове - но коя (или какво) е тя?
Exit >
Най-печелившите спортисти и отбори през 2025 г.
Exit >
Здрав дух в здраво тяло
Exit >
„Гала в София” се завръща и през 2026: по-голяма, по-бляскава и по-емоционална от всякога!
Exit >
Иглика Василева, която сглобява литературната география на света

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ