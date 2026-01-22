„Блу Ориджин“ пуска сателитен интернет за бизнеса

Основателят на „Амазон“ (Amazon) Джеф Безос засилва конкуренцията с услугата за сателитен интернет на „Старлинк“ (Starlink) на Илон Мъск, предаде ДПА.



Космическата компания „Блу Ориджин“ (Blue Origin) на Безос обяви днес плановете си да пусне „високоскоростна интернет мрежа за бизнеса“ с наименованието „ТераУейв“ (TeraWave). Първите спътници, чрез които „Блу Ориджин“ ще предоставя сателитен интернет, трябва да бъдат изстреляни до края на 2027 г.



Подобни системи позволяват на наземното оборудване да се свързва директно със спътници, потенциално заместващи конвенционалната телекомуникационна инфраструктура. Капацитетът обаче е по-ограничен, а времето за реакция е малко по-бавно. Клиентите в момента се нуждаят от приемни станции с антени, за да получават услугата за сателитен интернет.



Очаква се системата „Амазон Лео“ (Amazon Leo) да използва повече от 3200 спътника, за да осигури скорости между 100 мегабита и 1 гигабит в секунда - приблизително скоростта на бързите интернет връзки за домакинствата.



Очаква се „Старлинк“, управляван от космическата компания на Мъск „СпейсЕкс“ (SpaceX), също да бъде обновен до скорости от 1 гигабит в секунда.



“Блу Ориджин“ обещава много по-висока производителност за „ТераУейв“: до 144 гигабита в секунда чрез 5280 спътника в ниска околоземна орбита и до 6 терабита в секунда - около 6000 пъти по-бързо от стандартна връзка - чрез още 128 спътника в средна околоземна орбита.

