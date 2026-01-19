Годишната инфлация се е забавила в България, еврозоната и ЕС през декември

Годишната инфлация в Европейския съюз (ЕС) се е забавила до 2,3 на сто през декември 2025 г. след темп от 2,4 на сто през ноември, съобщи днес европейската статистическа служба Евростат на сайта си. През декември 2024 година инфлационният темп бе 2,7 на сто.



В еврозоната годишната инфлация през декември е била 1,9 на сто след 2,1 на сто през ноември и 2,4 на сто през последния месец на 2024 година. Първоначално Евростат бе изчислила декемврийската инфлация на 2 на сто.



В България по хармонизирания индекс на потребителските цени е отчетено забавяне на годишния темп на инфлацията до 3,5 на сто през декември спрямо 3,7 на сто през ноември, като това равнище нарежда страната ни на шесто място в ЕС. Година по-рано инфлацията в страната ни бе 2,1 на сто. На месечна основа през декември инфлацията е 0,1 на сто.



Най-нисък годишен темп на инфлацията се наблюдава в Кипър (0,1 на сто), Франция (0,7 на сто) и Италия (1,2 на сто), а най-висок – в Румъния (8,6 на сто), Словакия (4,1 на сто) и Естония (4 на сто). Спрямо ноември годишната инфлация се е забавила в 18 страни членки на ЕС, остава без промяна в три и се е ускорила в шест.



През декември миналата година най-голям принос за годишното повишение на цените в еврозоната има секторът на услугите (1,54 процентни пункта), следван от храните, алкохола и тютюна (+0,49 пр. п.), неенергийните промишлени стоки (+0,09 пр. п.) и енергията (-0,18 пр.п.)



През декември на месечна база поскъпването на стоките и услугите за потребителите е най-голямо в Ирландия (0,6 на сто), Австрия (0,5 на сто), Испания и Белгия (0,3 на сто и за двете).



През последния месец на миналата година Дания, Малта и Кипър са били в дефлация на месечна основа, сочат още данните на Евростат. Общото ниво на цените на стоките и услугите в трите страни се е понижило с 0,4 на сто. Следват Чехия, Хърватия и Словакия със спад от 0,3 на сто и за трите държави, и Литва и Люксембург понижение от 0,2 на сто и за двете държави.

