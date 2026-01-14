Собственикът на магазините Saks Fifth Avenue обави фалит

Покупката на Neiman Marcus задълбочи проблемите, вместо да засили брандовете

Saks Global, собственикът на веригата луксозни универсални магазини Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus, влезе в процедура по фалит, съобщи Би Би Си. Компанията казва, че е осигурила финансиране от $1,7 млрд. от група от инвеститори, водени от Bracebridge Capital и Pentwater Capital, което ще ѝ позволи да запази отворени магазините по време на процедурата.



Финансите на Saks се влошиха сериозно след придобиването на Neiman Markus през 2024 г. Сделката за $2,7 млрд. трябваше да намали разходите и да засили брандовете, но се случи точно обратното. Универсалните магазини са под натиск заради нарастващия дълг и промяната на потребителските навици, от което се възползват онлайн търговците. Така Saks Fifth Avenue още от началото на 2023 г. започна да съобщава двуцифрени тримесечни спадове на продажбите.



Придобиването не потръгна и в края на декември Saks не можа да плати $100 млн. лихви по дълга от $2,2 млрд., с който финансира покупката. В същото време заради забавени плащания много от търговските контрагенти спряха да доставят своите продукти.



Гигантът се опитва по всякакъв начин да набере пари в брой, като наскоро продаде недвижим имот в Бевърли Хилс. Но проблемите не са от вчера – още преди придобиването на Neiman Marcus компанията бавеше плащания към доставчици. А обединението само засили проблемите с трупането на нов дълг. Клиентите също намаляват, защото недостигът на стоки се отразява върху продажбите и компанията включително и на нейния онлайн каталог. Финансовата компания Hilldun, която гарантира поръчките на около 130 бранда, които работят със Saks съобщи през ноември, че ще спре одобрението на нови поръчки.



Купувачите променят и отношението си към луксозните марки, защото високите цени в много случаи не означават по-добро качество. Другото е, че луксозните стоки все по-често се купуват директно от сайтовете на производителите, като по този начин се пропуска посредничеството на универсалните магазини. Това се отрази и на други брандове – Macy’s затвори стотици магазини през 2024 г., а Lord & Taylor прекрати бизнеса си през 2020 г.





