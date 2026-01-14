Очаква се глобален икономически растеж от 2,6 на сто през 2026 г.

Източник: Shutterstock

Световната банка (СБ) публикува новите си прогнози за растеж на световната икономика, очаквайки ръст от 2,6 на сто през 2026 г. Въпреки това институцията го разглежда като знак за устойчивост в условията на търговско напрежение, предаде Франс прес.



Главният икономист на Световната банка Индермит Гил отбелязва, че прогнозите са ревизирани нагоре, особено за САЩ, които обясняват голяма част от стабилността на глобалната икономика. Сред факторите за по-добро представяне през 2025 г. са големи складови запаси на фирмите заради митата за внос, по-силен от очакваното „апетит за риск“ сред инвеститорите и увеличени инвестиции в нови технологии, включително изкуствен интелект.



„Добрата новина е, че световната икономика показа устойчивост (през 2025 г.) на фона на политическа несигурност и нарастващо търговско напрежение“, подчерта Индермит Гил по време на телефонна пресконференция. „Бяхме по-песимистични в началото на годината, но грешахме“, допълни той.



В същото време Световната банка изразява тревога, тъй като една от четири страни с ниски доходи все още не е възстановила икономическото си равнище преди пандемията от КОВИД-19. Прогнозата е растежът в развиващите се икономики да забави темпото до 4 на сто през 2026 г., спад с 0,2 пр. п. (4,2 на сто) спрямо миналата година, докато в страните с ниски доходи се очаква да бъде по-висок, но не достатъчен, за да намали разликата в доходите с най-богатите страни.



Друг проблем е „дългосрочно забавяне на глобалния потенциален растеж“. Главният икономист на Световната банка обяснява това, като посочва, че годишното увеличение на инвестициите на човек от населението е спаднало от 8 на сто през 2000-те години до около 2,5 на сто през 2020-те години.



„Това е нещо, което ни тревожи, защото дългосрочният модел е на демографски спад и продължаващо намаляване на частните инвестиции. (...) И сега имаме по-високи тарифи, отколкото сме имали през последните три или четири десетилетия, като нетарифните бариери се използват като инструмент на търговската политика“, уточни той.



Световната банка предупреждава, че тези фактори могат да усложнят положението в бедните и развиващите се страни, които ще трябва да създадат 1,2 милиарда нови работни места през следващите десет години, докато инвестициите и публичните финанси остават ограничени.

