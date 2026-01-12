Фонд на фондовете търси финансов посредник за изпълнение на инструмент „Управление на отпадъци“

Публичният ресурс по инструмента е в размер на 14,4 млн. евро по Програма „Околна среда“ 2021–2027

Фонд на фондовете (ФнФ) стартира процедура по реда на ЗОП за избор на финансов посредник за изпълнение на инструмента „Управление на отпадъци“. Публичният ресурс е в размер на 14,4 млн. евро по Програма „Околна среда“ 2021–2027 (ПОС), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Инструментът е структуриран под формата на финансиране със споделен риск, като средствата по програмата могат да достигнат до 80% на ниво кредит (максимум до 4,35 млн. евро), при изискване за минимум 20% съфинансиране от страна на избрания посредник. Подкрепата ще се предоставя чрез инвестиционни кредити и допълващо оборотно финансиране, свързано с реализацията на инвестицията, както и финансов лизинг. Максималният срок на погасяване е до 20 г. за инвестиционни кредити и до 5 г. за оборотни, включително с възможност за гратисен период до 3 г. Чрез инструмента ще се подкрепят финансово жизнеспособни проекти, насочени към:



· изграждане, разширяване и/или надграждане на общински и регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци;



· увеличаване на капацитета за рециклиране на отпадъци, включително битови, производствени и строителни;



· други допустими дейности, съответстващи на целите на ПОС 2021–2027.



Крайните получатели са общини и техните предприятия, както и дружества, извършващи дейности по рециклиране на неопасни отпадъци, в съответствие с приложимата нормативна рамка.



Допустими кандидати в процедурата са кредитни и/или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, осъществяващи дейност на територията на Република България.



Срокът за подаване на заявления за участие е 19.03.2026 г. Обявлението за обществената поръчка е публикувано на 12.01.2026 г., като пълната документация е достъпна в системата ЦАИС ЕОП в профила на купувача на следния линк: https://app.eop.bg/today/541647



Процедурата се реализира в рамките на програмния период 2021–2027 и допринася за целите на Фонд на фондовете, свръзани с насърчаване на устойчиви инвестиции, подобряване на управлението на отпадъците и подкрепа на прехода към по-ефективно използване на ресурсите в България.









