ГЕРБ върна първия мандат за кабинет

Според премиера в оставка Росен Желязков 29 март е добра дата за провеждането на изборите

БТА



Премиерът в оставка Росен Желязков, получи в качеството си на кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС и върна веднага неизпълнен първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет. В близките дни ще бъде връчен вторият мандат за съставяне на правителство - на „Продължаваме промяната – Демократична България“, съобщи президентът Румен Радев. От ПП-ДБ вече заявиха, че ще го върнат веднага.



Дата за избори



Смятаме, че 29 март е добра дата за провеждането на изборите, заяви Росен Желязков. Той каза, че разбирането на ГЕРБ-СДС е изборите да бъдат колкото се може по-скоро.



Краят на март е един подходящ момент, защото предстоящите близо два месеца, които ще бъдат изпълнени с тежка политическа риторика, която ще разделя, а няма да обединява българите, може, вместо да мотивира голяма част от избирателите да гласуват, за пореден път да бъде предпоставка да не излязат да гласуват. Затова колкото се може по-скоро ние трябва да проведем изборите, защото 2026 г. е годината, в която предстоят и тези избори, и най-малко още един избор за президент, а кампаниите вече са започнали за всички видове избори, каза Желязков.



Надявам се да имаме едно добро темпо, така че да не бавим изборния процес, отбеляза президентът Радев. Обществото ни очаква да продължите да управлявате отговорно, съгласно всички изисквания на Конституцията, до встъпването в длъжност на служебно правителство. Дали българите ще излязат този път да гласуват повече – зависи много от реториката и действията на всички политически сили. Зависи до голяма степен и от действията на правителството, защото, макар и оставащия малък живот, всеки ден е изключително важен, предвид сложната външна и вътрешнополитическа обстановка, коментира Румен Радев. От действията на правителството зависи подготовката за честността на изборния процес, заяви още президентът.



Втори мандат



Според Конституцията, след като първият мандат е неуспешен, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер - в този случай - тази на ПП-ДБ.



Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен от президента, ще го върнем веднага, каза преди дни съпредседателят на „Да, България“, част от ПП-ДБ, Ивайло Мирчев. Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, посочи, че според него края на март и началото на април е подходящо време за провеждане на избори, които винаги са били удобни за хората.



По време на консултациите през декември повечето партии изразиха позиции, че в този парламент не може или не трябва да бъде сформирано ново управление и трябва да има предсрочни парламентарни избори.



Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок, пише в Конституцията.

