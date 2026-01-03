Тръмп: Президентът на Венецуела е заловен и изведен от страната

Източник: Shutterstock

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес.



Мадуро е бил заловен заедно със съпругата му, а после двамата са били изведени от страната, поясни още Тръмп, цитиран от Ройтерс и от Франс прес.



"САЩ нанесоха успешен широкомащабен удар по Венецуела и по нейния лидер, президента Николас Мадуро, който беше заловен заедно със съпругата му и изведен със самолет от страната“, заяви Тръмп в пост в социалната си мрежа „Трут соушъл“.



Операцията е била извършена съвместно с американските правоприлагащи органи, добави Тръмп.



Президентът каза, че по-късно ще направи изявление по въпроса, предаде Ройтерс. Той обяви, че е насрочил пресконференция за 16 ч. по Гринуич, допълва Франс прес.



Същевременно американски представител, цитиран от Ройтерс и от Си Би Ес заяви, че Мадуро е бил заловен от американските специални сили.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...