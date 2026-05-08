Тръмп заплаши ЕС с ново повишение на митата

BusinessGlobal / 08 May 2026 09:37
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и добави, че е дал срок на ЕС до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение със САЩ, в противен случай американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища, предаде Ройтерс.

Стопанинът на Белия дом определи разговора с шефа на ЕК като прекрасен и добави, че е обсъдил с Фон дер Лайен много въпроси включително иранския, като двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие.

Тръмп отбеляза, че ЕС има срок да изпълни търговското споразумение до 250-годишнината на САЩ, която те ще отбележат тази година на националния си празник 4 юли.

На 1 май Тръмп обяви, че ще увеличи на 25 процента американските мита за внасяните от ЕС автомобили и камиони, отбелязвайки, че Евросъюзът не е спазил двустранното търговско споразумение. В момента митата са 15%.

Вчера еврокомисарят по търговията Марош Шефчович изрази оптимизъм след консултации с американския търговски представител Джеймисън Гриър, като заяви, че двете страни трябва да изпълнят търговското споразумение между ЕС и САЩ, което бе договорено през юли миналата година.

Потенциалното увеличение би засегнало силно автомобилната индустрия в Германия.

Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви по време на срещата на министрите от Г-7 в Париж, че се надява на компромис със САЩ, за да бъдат избегнати по-високите мита върху автомобили и лекотоварни превозни средства.
