Световното търсене на въглища достига рекорд през 2025 г.

Производството на въглища в ЕС продължава да намалява, но темпът на спада се забавя през 2025 г

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 17 December 2025 10:26 >
Световното търсене на въглища достига рекорд през 2025 г.
Източник: Pixabay.com - OnzeCreativitijd
Световното търсене на въглища е достигнало рекордно високо равнище през 2025 г., но се очаква да започне да намалява до края на десетилетието, тъй като възобновяемите енергийни източници, ядрената енергия и наличието на изобилен природен газ постепенно ограничават ролята им в производството на електроенергия. Това сочи публикуваният днес доклад „Въглища 2025“ на Международната агенция за енергията (МАЕ), цитиран от Ройтерс.

Според оценките на агенцията глобалното търсене на въглища ще нарасне с 0,5 на сто през 2025 г. и ще достигне рекордните 8,85 милиарда тона. Въпреки това МАЕ прогнозира, че през втората половина на десетилетието потреблението ще се стабилизира и ще започне бавен и постепенен спад.

„Гледайки напред, очакваме, че глобалното търсене на въглища достига плато и ще започне много бавен и постепенен спад до края на десетилетието“, заяви директорът на МАЕ за енергийните пазари и сигурността Кейсуке Садамори по време на пресконференция.

Отказът от използването на въглища се счита за ключов елемент за постигане на глобалните климатични цели, но въпреки това изкопаемите горива остават най-големият източник за производство на електроенергия в световен мащаб.

Докладът отчита различни регионални тенденции през 2025 г. В Индия използването на въглища е намаляло за трети път през последните пет десетилетия, което се обяснява с интензивните мусонни валежи, довели до по-високо производство на хидроенергия и по-слабо търсене на електроенергия.

В САЩ потреблението на въглища се е увеличило на фона на по-високите цени на природния газ и след подписването от президента Доналд Тръмп на укази за запазване на въглищни електроцентрали, предвидени по-рано за извеждане от експлоатация, както и за стимулиране на производството на въглища.

В Китай, който е най-големият потребител на въглища в света, търсенето е останало като цяло непроменено през 2025 г. и се очаква да отбележи лек спад до 2030 г. с разширяването на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници. В доклада обаче се посочва, че по-бързият ръст на потреблението на електроенергия или по-бавното навлизане на възобновяемите източници биха могли да изтласкат глобалното търсене над текущите прогнози.

„Китай, който консумира с около 30 на сто повече въглища от останалата част на света взета заедно, остава основният двигател на глобалните тенденции в сектора на въглищата“, подчерта Садамори.

Резкият спад в производството на въглища в ЕС се забавя през 2025 г., но дългосрочната низходяща тенденция се запазва

Производството на въглища в Европейския съюз продължава да намалява, но темпът на спада се забавя през 2025 г., сочат данните за сектора на МАЕ. През настоящата година производството на въглища в ЕС се оценява на около 242 млн. тона.

Лигнитните въглища продължават да доминират, като представляват над 80 на сто от общото предлагане и се използват основно за производство на електроенергия. В резултат добивът остава силно концентриран в ограничен брой държави членки. Германия и Полша заедно произвеждат около 174 млн. тона въглища през 2025 г., което се равнява на приблизително 72 на сто от общото производство в ЕС. Германия е водещият производител на лигнитни въглища, докато Полша осигурява почти изцяло добива на енергийни и металургични въглища в Съюза.

За разлика от предходните години на устойчив спад през първата половина на 2025 г. се отчита леко увеличение на предлагането на въглища спрямо същия период на миналата година. Причина за това е по-високото производство на електроенергия от въглища в условия на напрегнати енергийни пазари, както и по-слабото производство на електроенергия от вятърни и водни централи.

Временното увеличение е най-осезаемо при лигнитните въглища в Германия, България и Чехия, където операторите поддържат добива с цел гарантиране на сигурността на електроенергийните системи въпреки действащите ангажименти за постепенно извеждане от употреба на въглищата. В Полша производството остава като цяло стабилно, подпомогнато от държавни мерки за подкрепа и програми за преструктуриране на големите минни компании.

Тези тенденции обаче не променят дългосрочния тренд. От 2026 г. се очаква производството на въглища в ЕС отново да поеме по ясно изразен низходящ път. Основният принос за спада ще бъде от лигнитните въглища в Германия, където рамката за поетапно извеждане от въглищната енергетика предвижда затваряне на мини, макар и със запазване на известна краткосрочна гъвкавост за сигурността на доставките.

В Полша се прогнозира постепенно свиване на производството на енергийни въглища заради нарастващите разходи при добива от по-дълбоки пластове и продължаващото намаляване на вътрешното търсене. В Словения добивът на лигнитни въглища намалява устойчиво в рамките на планираното извеждане до 2033 г., докато в България ревизираният план за намаляване на емисиите забавя, но не спира спада в производството.

Като цяло се очаква производството на въглища в ЕС да намалее до около 132 млн. тона до 2030 г., като по-голямата част от съкращението ще бъде при лигнитните въглища. Темпът на този спад ще зависи от прилагането на националните политики за извеждане от въглищата, динамиката на разходите за добив и ефекта от програмите за справедлив преход в държавите членки, отчитат от агенцията. (БТА)
Свързани публикации:
МВФ препоръчва отмяна на плоския данъкМВФ повиши прогнозата си за ръста на световната икономикаСветовното търсене на петрол ще продължи да расте през това десетилетиеСветовната банка понижи прогнозата си за глобалния растежПрогноза: българският туризъм се забавя през Лято '25
въглищаМАЕпрогноза
Мнения
"Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": какво предстои
Времето на империите мина. И на руската е в музея
Раздуването на дефицита и дълга: епилог
И с по-високи данъци – по ръба на свръхдефицита
BESCO критикува проекта за Бюджет 2026
Най - четени
Незаетите работни места намаляват в ЕС и еврозонатa Над 2300 ученици се включиха в инициатива „Чисти училища за светло бъдеще“Индустрията на знанието в България: по-бавен растеж и фокус върху стойност и иновацииУченици от Русе създадоха образователен подкастКак се постига качеството при месните и млечни продукти на „Димитър Маджаров“?
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Бизнес >
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Exit >
УниКредит Студио празнува своите първи 100 изложби
Exit >
„Огледай се“ насочва вниманието към дезинформацията и критичното мислене
Exit >
Великият архитект Франк Гери почина на 96-годишна възраст
Exit >
SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ