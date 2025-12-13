„Холсим България“ се присъедини към Договора за климатична неутралност на Столична община

Заводът на компанията в с. Бели извор вече заменя над 90% от традиционните енергоизточници с гориво от твърди битови отпадъци, основна част от което идва от Столична община

партньорска публикация / 13 December 2025 14:45
„Холсим България“ се присъедини към Договора за климатична неутралност на Столична община
Източник: Изпълнителният директор на „Холсим България“ Росен Папазов (вляво) и кметът на Столична община Васил Терзиев
Изпълнителният директор на „Холсим България“ Росен Папазов и кметът на Столична община Васил Терзиев подписаха в петък договор за присъединяване на компанията към Договора за климатична неутралност на гр. София. По този начин „Холсим България“ се включва в усилията на Столична община за постигане на климатична неутралност и затвърждава позицията си на един от стратегическите партньори на града в изпълнението на неговата визия за чиста и устойчиво развиваща се столица.

Присъединяването на „Холсим България“ към Договора за Климатична неутралност на София стъпва върху дългогодишното партньорство между компанията и Столична община в оползотворяването на отпадъци в качеството на алтернативно гориво. Заводът на компанията в с. Бели извор (до Враца) вече заменя над 90% от традиционните енергоизточници с т.нар. RDF (гориво от твърди битови отпадъци), основна част от което идва от Столична община. Един устойчив модел, който се развива вече 18 години и който значително подкрепя усилията за намаляване количеството депонирани битови отпадъци в столицата и свързаните с тях емисии.

От 2024 г. партньорството между компанията и града се разширява и в областта на рециклирането на строителни материали, което подпомага прехода към кръгова икономика и по-отговорно управление на ресурсите в строителството. Компанията заявява готовност да допринася и чрез експертиза и решения за нисковъглеродно и устойчиво строителство, включително чрез иновативни продукти и технологии с намален въглероден отпечатък, каквито са циментът ECOPlanet и бетонът ECOPact. Този ангажимент е част и от глобалната визия на Групата „Холсим“ за кръгова и декарбонизирана строителна индустрия.

Подписаният днес договор добавя нов стратегически фокус – подкрепата на „Холсим България“ за превръщането на София в климатично неутрален и кръгов град (Circular City) – част от инициативата на Европейския съюз за развитие на "100 климатично неутрални и интелигентни града на бъдещето до 2030 г.“.

„За нас устойчивото развитие на климатично неутрални и умни градове е мисия и дългосрочен ангажимент, който споделяме със Столична община. Подписването на Договора за Климатична неутралност днес надгражда нашето партньорство, както в областта на оползотворяването на отпадъци, така и в нисковъглеродното строителство. По този начин подчертаваме готовността ни да работим заедно за бъдещето на София като модерен, устойчив и климатично неутрален град,“ коментира Росен Папазов.

„Вашето присъединяване дава ясен знак, че устойчивият енергиен преход и климатичната неутралност са обща отговорност и възможност за иновации, зад която застават бизнесът, науката, технологичният сектор и образованието. Организации, които работят в самото ядро на прехода и имат реален капацитет за промяна в енергетиката, строителството, образованието и дигитализацията.“, каза Васил Терзиев.
ХолсимСтолична общинаRDF
