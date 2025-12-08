Регулациите за въглеродните емисии заплашват вропейските автопроизводители

Източник: vecteezy

Ново проучване очертава неблагоприятни перспективи за автомобилната индустрия в Европа. Според анализ на американската консултантска компания „Киърни“ (Kearney), цитиран от списание „Шпигел“, действащите регулации на ЕС за намаляване на емисиите на въглероден диоксид ще тласнат европейските автомобилни производители в зоната на значителни загуби през следващите години.



Европейските концерни „вече не са конкурентоспособни в Китай в сегмента на електрическите автомобили“, посочва авторът на проучването Вулф Щоле в интервю за „Шпигел“. На американския пазар компаниите са изправени пред неблагоприятните ефекти от митническата политика на президента Доналд Тръмп, което прави европейския пазар още по-важен за тяхното оцеляване. В същото време индустрията е подложена на „безпрецедентен регулаторен и финансов натиск“ заради строгите ограничения на Европейския съюз (ЕС) върху средните емисии на въглероден диоксид, отделяни от автомобилния парк.



Съгласно действащата нормативна рамка от 2035 г. в Съюза няма да бъде позволена продажбата на нови автомобили и лекотоварни превозни средства, които отделят въглеродни емисии при експлоатация. На практика това означава забрана за нови дизелови и бензинови автомобили. Неотдавна Европейската комисия (ЕК) – под натиска на германското правителство – сигнализира, че може да смекчи регламента.



Проучването на „Киърни“ прогнозира маржа на печалбите на основните производители на европейския пазар до 2030 г., включително „Фолксваген“ (Volkswagen), Бе Ем Ве (BMW), „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes), „Стелантис“ (Stellantis) и „Рено“ (Renault). Ако продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене бъде прекратена от 2035 г., общият марж от продажбите се очаква да спадне от средно 5,5 процента в момента до минус 2,9 процента. Според Щоле без компенсаторни мерки „изискванията на ЕС до 2030 г. ще доведат до тежки загуби“, като производителите могат да бъдат принудени да преминат през „болезнено свиване“.



В отговор на многобройните предупреждения от автомобилния сектор ЕК обяви, че ще разгледа възможността за изключения – например за plug-in хибриди или автомобили с т.нар. разширители на пробега (Range Extenders). Решение се очаква през следващите седмици.



Авторът на проучването обаче е скептичен. Според Щоле временните изключения „само ще удължат постепенния упадък на европейската автомобилна индустрия“. Той подчертава, че секторът е изправен пред дълбока структурна промяна: електромобилът е продукт, който се различава фундаментално от традиционните автомобили, а конкурентното предимство се измества от двигателите с вътрешно горене към батериите и софтуера. „В тези области китайските компании изпреварват европейските“, отбелязва той.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...