Ръстът на бизнес активността в еврозоната достига най-високата си точка от две години и половина

Източник: pixabay

Бизнес активността в еврозоната отбелязва най-големият си растеж от май 2023 година. Активността на сектора на услугите се засили през ноември, а в промишлеността забави ръста си, сочат най-новите окончателни данни от проучване на „Хамбург къмършъл банк“ (Hamburg Commercial Bank - HCOB), публикувано от „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global), предаде ДПА.



Окончателният съставен индекс на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI) на „Хамбург къмършъл банк“ се повиши до 52,8 през ноември от 52,5 през предходния месец. Индексът надскача първоначалната оценка от 52,4 пункта.



Секторът на услугите регистрира подобрение през ноември - от 53 пункта през октомври до 53,6 пункта през миналия месец, докато растежът на производството в промишлеността се забави до най-ниското ниво за последните девет месеца.



През ноември новите поръчки към фирмите в еврозоната растат устойчиво, което се дължи изцяло на търсенето на услуги, тъй като промишлените поръчки спадат леко.



Обемът на новите експортни поръчки се сви, а намалението им е идентично с това през октомври.



С намаляването на промишлените поръчки и нарастващото търсене на услуги, обемите на незавършените поръчки спаднаха по-рязко при промишлените производители, отколкото при доставчиците на услуги, според заключенията от проучването.



Броят на заетите лица нарасна през ноември, като създаването на работни места се дължеше изцяло на фирмите в сектора на услугите. Капацитетът за наемане на персонал на фабриките се сви до най-ниско ниво от април насам.



Европейските компании обаче са по-оптимистични за перспективите си догодина.



По отношение на цените, поскъпването на суровините достигна осеммесечен връх през ноември.



Активността на френските компании расте за първи път от 15 месеца, докато в Германия отстъпи от 29-месечния връх, достигнат през октомври. Испания отчете втория най-бърз темп на растеж на Пи Ем Ай индекса, а Италия - най-голямо увеличение от април 2023 г. насам.



Растежът на активността на германския частен сектор загуби част от инерцията през ноември, но като цяло продължи да расте благодарение на увеличението както в промишлеността, така и при услугите.

