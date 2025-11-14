М-Газ и SOCAR разширяват хибридната газификация към общински храмове в Две Могили

Църквата „Света Троица“ и Джамията в града са следващите обекти в инициативата

На 13 ноември 2025 г. компаниите М-Газ и Държавната петролна и газова компания на Азербайджан SOCAR официално обявиха следващата фаза от своята дългосрочна инициатива за газификация на обществени, социални и духовни обекти. Новите цели, включени в проекта за хибридна газификация, са Църквата „Света Троица“ и Джамията в град Две Могили, Област Русе.



Изборът на двата религиозни обекта – християнският храм и мюсюлманският молитвен дом – е мотивиран от желанието на партньорите да подчертаят и подкрепят мултикултурния диалог и толерантност в региона, като осигурява модерно и екологично отопление на природен газ за всички общности. В Две Могили хората от различни вероизповедания от векове съжителстват добре и заедно почитат празници и религиозни и светски ритуали. Към момента, и двата обекта не се отопляват през студените зимни дни.



Църквата „Света Троица“, построена през 1873 г., е един от символите на българското Възраждане. Тя е съхранила не само духа на епохата, но и гробното място на великия войвода и деец на националноосвободителното движение Филип Тотю, който почива в града на 22 март 1907 г. и е погребан в църковния двор. Храмът, чийто свещеник е Отец Драгомир, притежава и рядко копие на чудотворната икона на Владимирската Света Богородица, уникално с това, че на него Младенецът е изрисуван с голи ходила.



Отец Драгомир сподели: „Топлината е символ на грижа и благоденствие. Радваме се, че този проект носи не само по-екологично отопление, но и показва уважение към нашето духовно наследство и общността ни."



Партньорите ще модернизират и Джамията, която е постоянно действащ мюсюлмански храм, принадлежащ към Районното мюфтийство – град Русе, ръководено от Районния мюфтия Юджел Хайредин Хюсню. Сградата е на повече от 200 години като преди време е имала и функцията на училище, през 90те години към нея е добавено минарето, а вътрешната част е била реставрирана през 2020.



„Това е силен знак за толерантност и разбирателство. Когато две големи компании подкрепят храмове на различни вероизповедания едновременно, те изпращат послание, че заедно можем да изградим по-добра, чиста и единна общност", заяви Хюсню.



Инж. Стоян Манолов, собственик и управител на М-Газ, допълни: "Газификацията на храмовете в Две Могили не е просто инвестиция в инфраструктура. Включването в проекта за хибридна газификация на тези ключови обекти на духовното наследство в общината е инвестиция в здравето на хората и устойчивото бъдеще на региона".



Проектът в Две Могили е поредна фаза от дългосрочната инициатива на SOCAR и М-Газ, насочена към подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в региона. Това сътрудничество стартира през ноември 2024 г. с газификацията на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ в с. Николово. Успешното разширение продължи през октомври 2025 г. с Детска градина „Пролет“ в с. Червена Вода, където старата отоплителна система от 1977 г. беше цялостно подменена. Общата инвестиция на М-Газ в преоборудване на двете учебни заведения възлиза на над 166 000 лв.. Този преход към природен газ вече доведе до намаляване на вредните емисии с 30%, постигна 50% по-ниски разходи за отопление, и допринесе за значително повишаване на качеството на въздуха и комфорта в сградите. Като допълнителен жест, М-Газ покрива напълно разходите за отопление на детската градина за целия сезон 2025/2026.



М-Газ ще продължи да осигурява както финансиране, така и експертиза за реализирането на тези проекти. Крайната цел на партньорите е до 2032 година всички обществени сгради в Община Русе да подобрят енергийната си ефективност, заменяйки твърдите горива за отопление с по-екологично чист природен газ.

