Швеция възобновява добива на уран от 2026 година

Източник: vecteezy

Шведското правителство има планове да разреши отново добива на уран в страната, за да отговори на нарастващото търсене на критични суровини и да намали зависимостта от вноса им. Това съобщи министърът на околната среда и климата Ромина Пурмоктари, цитирана от Франс прес.



Добивът на уран в Швеция бе забранен през 2018 г. заради екологични и икономически причини – рискове от замърсяване на водните ресурси и радиоактивност, както и прекомерни разходи при наличието на достъп до световния пазар. Настоящото правителство постави въпроса отново на дневен ред.



По данни на Геоложката служба на Швеция (SGU) запасите от уран в страната възлизат на около 27 процента от ресурсите в Европа.



"Предвид ситуацията (проблемите) със сигурността, в която се намират Швеция и Европа, е важно да увеличим степента си на самостоятелно снабдяване на критични суровини, включително на уран и други метали", заяви Ромина Пурмоктари.



Не искаме да зависим от държави, които са диктатури, каза тя допълвайки, че се гордее, "че сега вдигаме забраната за добив на уран" в Швеция.



Очаква се законопроектът да влезе в сила на 1 януари 2026 г., тъй като правителството има мнозинство в парламента (Риксдаг). В момента Швеция внася уран от Канада, Австралия, Казахстан и Намибия, сочат правителствени данни.



Скандинавската страна разчита на ядрената енергия, за да задоволи търсенето на електроенергия, което ще се очаква да достигне около 300 тераватчаса (TWh) до 2045 г., според правителствени оценки.



От Шведското дружество за опазване на природата (Naturskyddsföreningen) предупреждават, че добивът на уран може да увреди почвата, водата и биоразнообразието и да доведе до загуба на ценни земеделски земи. Организацията напомня също, че правителството планира да лиши провинциите от правото им на вето, което досега позволяваше на регионалните власти да блокират проучвания и добив на уран.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...