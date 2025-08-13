Кои са шампионите на утрешния ден

Националният отбор на хора на бъдещето вече се събира, вижте кои са участниците. Номинациите продължават до 15 септември

Кои са шампионите на утрешния ден
Колко сме богати на постижения и талант, показват номинациите в националния конкурс „Хора на бъдещето“. В отбора на утрешния ден вече има 67 участници – уникални жени и мъже, вашите любими лидери, които номинирахте досега. Най-много са в категориите „Наука и образование“ и „Бизнес“ – по 14. В „Култура и изкуство“ са 12, в „Здраве“ – 9. Списание BGLOBAL благодари на всички, които изпратиха своите номинации.

Конкурсът „Хора на бъдещето“ се организира от списание BGLOBAL, методологията е на световната консултантска компания PwC. В него насочваме светлините на прожекторите към едни от най-важните хора – архитектите на бъдещето, създателите, творците, стратезите на промяната. Техните проекти и каузи са вдъхновение и гордост за младите и за всички поколения в България.  

В конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО няма възможност за самономинация. Всеки кандидат трябва да бъде номиниран от друг човек, от колеги, екипи, институция, убедени в приноса и постиженията на номинирания. Номинациите се подават само на специалния сайт https://horanabadeshteto.com/ и са отворени до 15 септември.  Вижте имената на всички номинирани досега по категории:


КАТЕГОРИЯ „БИЗНЕС“

Боряна Манолова, CEO на Siemens България

Димитър Димитров, съосновател и главен изпълнителен директор на Shelly Group

Иво Ценов и Тенко Николов, основатели и управляващи партньори на SiteGround

Йордан Гинев, главен оперативан директор на групата DIGITALL и управляващ директор за България

Красен Кюркчиев, изпълнителен директор на „Фикосота“

Леа Симоне, управител на Station Zero

Надя Гогова, издател и управляващ партньор на списание Еnterprise

Петя Георгиева-Кондакова, хоноруван преподавател в УНСС

Пламен Пламенов Мирянов, изпълнителен директор на „Артекс инженеринг“

Румяна Тренчева, старши вицепрезидент на Sap

Светлин Пешев, ССО на World Transport Overseas Group

Свилен Рангелов, Константин Рангелов, създатели и мениджъри на „Дронамикс“

Свилен Стрезов, маркетинг директор на „Тева“

Яни Драгов, основател, собственик и изпълнителен директор на „Смарт Органик“


КАТЕГОРИЯ „ЗДРАВЕ“

Д-р Бранимир Кирилов, основател и управител на Дентална клиника „Медикъл Дент“

Д-р Валентин Павлов, управител на „Ео Дент“

Д-р Ваня Митова, началник на отделение „Хирургия на гърда и реконструктивна хирургия“ в

УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“

Д-р Неделя Щонова, автор и водещ на предаването „Светът на здравето“ по bTV

Д-р Петър Велев, управител на „Екофарм“

Проф. д-р Иво Петров, медицински директор и началник на клиника „Кардиология и ангиология“ към „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ „Витоша“

Кирко Кирков, изпълнителен директор на Sandoz Generics Division, Novartis

Светла Лесова, основател и управител на VIDAS drinks

Тодор Желязков, главен изпълнителен директор, inHEART


КАТЕГОРИЯ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

Георги Петров, дизайнер, Wolf Walley

Георги Господинов, писател

Жаклин Вагенщайн, издател, създател на кино-литературния фестивал „Синелибри“

Проф. д-р Ивайло Христов, актьор, режисьор и преподавател

Иван Христов и Андрей Арнаудов, основатели и изпълнителни директори на

продуцентска компания „Междинна станция“

Капка Касабова, писател

Магърдич Халваджиян, основател и съсобственик на „Глобал филмс“

Надежда Динева, организатор на националната кампания „Зелено четене“

Соня Йончева, оперна прима

Стоян Стоянов и Владимир Грънчаров, управители на Еlektrick.me

Явор Гърдев, театрален и кинорежисьор


КАТЕГОРИЯ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

Александра Мечкова, изпълнителен директор на „Телерик Академия“

Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет, София

Дарин Маджаров, създател на „Уча.се“

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС

Динко Динев, старши учител по информатика и информационни технологии в профилирана гимназия „Васил Левски“ в Ямбол

Евгения Пеева-Кирова, главен изпълнителен директор на гимназия за дигитални умения „Будител“, преди това основател на „Заедно в час“

Елена Маринова, зам.-председател на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки

Ивана Илиева, студентка и учителка в 105. СУ „Атанас Далчев“

Лъчезар Димов, директор на детско-юношески спорт към Българския футболен съюз

Любов Костова, фондация „Красива наука“

Проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към СУ „Св. Климент Охридски“

Светлин Наков, съосновател на „СофтУни“

Траян Траянов, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“


КАТЕГОРИЯ „СПОРТ“

Иван Иванов, тенисист, Rafa Nadal School

Карлос Насар, състезател по вдигане на тежести

Никола Цолов, автомобилен пилот, Campus Racing

Нюргюл Салимова, състезателка по шахмат

Тервел Замфиров, сноубордист


КАТЕГОРИЯ „ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“

Боти Диманов, съосновател и главен технически директор на Тeniks

Венцеслав (Винс) Гайдарджиев, собственик на Аlcatraz AI

Любомир Янчев, главен изпълнителен директор на MClimate

Невен Дилков, основател и главен изпълнителен директор на Neterra

Петър Митев, съосновател и главен продуктов директор на Сhaos

Райчо Райчев, изпълнителен директор на Еndurosat

Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на Sirma Group Holding


КАТЕГОРИЯ „УСТОЙЧИВОСТ“

Боян Рашев, експерт по устойчиво развитие

Ивелина Николова, генерален мениджър на зона Южни Балкани на Schneider Electric

Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ на „Девин“ ЕАД

Росен Габровски и Стела Петкова, основатели и собственици на верига магазини „Зоя“
