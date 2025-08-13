Кои са шампионите на утрешния ден

Колко сме богати на постижения и талант, показват номинациите в националния конкурс „Хора на бъдещето“. В отбора на утрешния ден вече има 67 участници – уникални жени и мъже, вашите любими лидери, които номинирахте досега. Най-много са в категориите „Наука и образование“ и „Бизнес“ – по 14. В „Култура и изкуство“ са 12, в „Здраве“ – 9. Списание BGLOBAL благодари на всички, които изпратиха своите номинации.
Конкурсът „Хора на бъдещето“ се организира от списание BGLOBAL, методологията е на световната консултантска компания PwC. В него насочваме светлините на прожекторите към едни от най-важните хора – архитектите на бъдещето, създателите, творците, стратезите на промяната. Техните проекти и каузи са вдъхновение и гордост за младите и за всички поколения в България.
В конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО няма възможност за самономинация. Всеки кандидат трябва да бъде номиниран от друг човек, от колеги, екипи, институция, убедени в приноса и постиженията на номинирания. Номинациите се подават само на специалния сайт https://horanabadeshteto.com/
КАТЕГОРИЯ „БИЗНЕС"Боряна Манолова
, CEO на Siemens БългарияДимитър Димитров
, съосновател и главен изпълнителен директор на Shelly GroupИво Ценов и Тенко Николов
, основатели и управляващи партньори на SiteGroundЙордан Гинев
, главен оперативан директор на групата DIGITALL и управляващ директор за БългарияКрасен Кюркчиев
, изпълнителен директор на „Фикосота“Леа Симоне
, управител на Station ZeroНадя Гогова
, издател и управляващ партньор на списание ЕnterpriseПетя Георгиева-Кондакова
, хоноруван преподавател в УНССПламен Пламенов Мирянов
, изпълнителен директор на „Артекс инженеринг“Румяна Тренчева
, старши вицепрезидент на SapСветлин Пешев
, ССО на World Transport Overseas GroupСвилен Рангелов
, Константин Рангелов, създатели и мениджъри на „Дронамикс“Свилен Стрезов
, маркетинг директор на „Тева“Яни Драгов
, основател, собственик и изпълнителен директор на „Смарт Органик“КАТЕГОРИЯ „ЗДРАВЕ“Д-р Бранимир Кирилов
, основател и управител на Дентална клиника „Медикъл Дент“Д-р Валентин Павлов
, управител на „Ео Дент“Д-р Ваня Митова
, началник на отделение „Хирургия на гърда и реконструктивна хирургия“ в
УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“Д-р Неделя Щонова
, автор и водещ на предаването „Светът на здравето“ по bTVД-р Петър Велев
, управител на „Екофарм“Проф. д-р Иво Петров
, медицински директор и началник на клиника „Кардиология и ангиология“ към „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ „Витоша“Кирко Кирков
, изпълнителен директор на Sandoz Generics Division, NovartisСветла Лесова
, основател и управител на VIDAS drinks Тодор Желязков
, главен изпълнителен директор, inHEARTКАТЕГОРИЯ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“Георги Петров
, дизайнер, Wolf WalleyГеорги Господинов
, писателЖаклин Вагенщайн
, издател, създател на кино-литературния фестивал „Синелибри“Проф. д-р Ивайло Христов
, актьор, режисьор и преподавателИван Христов и Андрей Арнаудов
, основатели и изпълнителни директори на
продуцентска компания „Междинна станция“Капка Касабова
, писателМагърдич Халваджиян
, основател и съсобственик на „Глобал филмс“Надежда Динева
, организатор на националната кампания „Зелено четене“Соня Йончева
, оперна примаСтоян Стоянов и Владимир Грънчаров
, управители на Еlektrick.meЯвор Гърдев
, театрален и кинорежисьорКАТЕГОРИЯ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“Александра Мечкова
, изпълнителен директор на „Телерик Академия“Атанас Георгиев
, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет, СофияДарин Маджаров
, създател на „Уча.се“Проф. д-р Димитър Димитров
, ректор на УНССДинко Динев
, старши учител по информатика и информационни технологии в профилирана гимназия „Васил Левски“ в ЯмболЕвгения Пеева-Кирова
, главен изпълнителен директор на гимназия за дигитални умения „Будител“, преди това основател на „Заедно в час“Елена Маринова
, зам.-председател на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни наукиИвана Илиева
, студентка и учителка в 105. СУ „Атанас Далчев“Лъчезар Димов
, директор на детско-юношески спорт към Българския футболен съюзЛюбов Костова
, фондация „Красива наука“Проф. Мартин Вечев
, основател и научен директор на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към СУ „Св. Климент Охридски“Светлин Наков
, съосновател на „СофтУни“Траян Траянов
, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“КАТЕГОРИЯ „СПОРТ“Иван Иванов
, тенисист, Rafa Nadal SchoolКарлос Насар
, състезател по вдигане на тежестиНикола Цолов
, автомобилен пилот, Campus RacingНюргюл Салимова
, състезателка по шахматТервел Замфиров
, сноубордистКАТЕГОРИЯ „ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“Боти Диманов
, съосновател и главен технически директор на ТeniksВенцеслав (Винс) Гайдарджиев
, собственик на Аlcatraz AIЛюбомир Янчев
, главен изпълнителен директор на MClimateНевен Дилков
, основател и главен изпълнителен директор на NeterraПетър Митев
, съосновател и главен продуктов директор на СhaosРайчо Райчев
, изпълнителен директор на ЕndurosatЦветан Алексиев
, главен изпълнителен директор на Sirma Group HoldingКАТЕГОРИЯ „УСТОЙЧИВОСТ“Боян Рашев
, експерт по устойчиво развитиеИвелина Николова
, генерален мениджър на зона Южни Балкани на Schneider ElectricПетя Манастирска
, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ на „Девин“ ЕАДРосен Габровски и Стела Петкова
, основатели и собственици на верига магазини „Зоя“