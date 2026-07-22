Re-Gen-eration: силата на поколението, което не чака

Поколението Z не просто влиза в УниКредит Булбанк, то оформя нейното бъдеще

Формалният край на TomorrowZ не сложи край на активната комуникация и взаимоотношенията между участниците. Напротив – той показа регенеративната сила на едно поколение, което не чака някой да му даде сцена, а си я създава само.

Текстът е публикуван в бр. 62 на сп. Business Global.



Съдържание от УниКредит Булбанк



В УниКредит Булбанк вярваме, че многообразието и приобщаването (DE&I) са стратегически актив и че именно от тях започва всяка устойчива промяна. Затова и целенасочено изграждаме среда, в която всеки глас е чут, а различията се превръщат в източник на сила, иновации и растеж.



В момента четири различни поколения съжителстват



на работното място. Всяко от тях допринася със своята перспектива и опит. Но само едно от тях вижда и преживява света по коренно нов начин: поколението Z има различно поведение – и в ролята си на служители, и в ролята си на клиенти.



Поколението Z се отличава с няколко ключови характеристики:



ДИГИТАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ е неразделна част от ежедневието им. Технологиите за тях са даденост, което ги прави естествен двигател на дигиталната трансформация и ценен актив за модернизацията на организациите.



АНГАЖИРАНОСТТА им е силно обвързана със смисъла. Те припознават каузи и избират работодатели и брандове, чиито ценности съвпадат с личните им убеждения.



БЛАГОПОЛУЧИЕТО И ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ не са табу. Балансът между професионалния и личния живот е приоритет, а възможностите за развитие и учене са по-важни от самата позиция. Те са адаптивни, любопитни и отворени към нови роли и предизвикателства.



Днес колегите от поколението Z представляват над 12% от служителите на УниКредит в България, а делът им нараства с всяка изминала година. Това е поколение, което не просто влиза в организацията – то оформя нейното бъдеще.



TomorrowZ – инвестиция в утрешния ден



Именно затова през 2024 г. стартирахме изцяло нова талантска програма – TomorrowZ, насочена към представители на поколението Z, които са в началото на своя кариерен път. Програмата беше създадена с ясна цел: да подпомогне развитието им чрез диалог, обмен на идеи и реални бизнес предизвикателства, съобразени с техните очаквания и потенциал.



Подборът не беше лесен, тъй като в банката работят над 400 представители на поколението Z. След няколко етапа на селекция, фокусирани върху търсене на гъвкаво мислене, предприемачески дух и лидерски потенциал, за първата кохорта бяха избрани 11 колеги.



В рамките на програмата те преминаха през обучения по емоционална интелигентност, growth mindset, умения за влияние за не-мениджъри, презентационни умения. Участваха в международни обмени с колеги от другите държави в ЦИЕ, в които УниКредит има присъствие, както и събития, които им дадоха възможност за диалог с топ мениджмънта както в България, така и на ниво УниКредит Груп. Работиха и по реални бизнес проекти в области като изкуствен интелект, работодателска марка и благополучие на работното място – теми, които за тях са съвсем естествени и по които имат на какво да ни научат.



Когато програмата се превърне в общност



Формалният край на TomorrowZ в средата на 2025 г. не сложи край на активната комуникация и взаимоотношенията между участниците. Напротив – той показа регенеративната сила на едно поколение, което не чака някой да му даде сцена, а си я създава само.



През 2025 г. част от участниците в програмата започнаха да си задават важни въпроси: Какво ни липсва като поколение на работното място? Как искаме да се развиваме? Как можем да си помагаме и да учим един от друг?



Отговорът постепенно стана ясен – нужна е общност. Пространство, в което младите таланти да бъдат чути, подкрепени и насърчени да се развиват. Така се роди GenZ Community – първата ресурсна група за служители в УниКредит Булбанк, създадена не „от горе надолу“, а от ентусиазъм, любопитство и смелост.



Така няколко наши колеги, участници в програмата TomorrowZ, решиха да направят точно това – да създадат своя общност. На 20 ноември 2025 г. създателите ѝ поканиха своите връстници на първото събитие – The Power of Growth and Connection. Това беше моментът, в който една идея се превърна в движение. Най-младите ни колеги говориха открито за мечтите си, страховете си и визията си за бъдещето, а нашата роля беше просто да бъдем до тях – да слушаме, да подкрепяме и да им дадем пространство да мечтаят смело.



Поколение, което създава бъдещето



GenZ Community не е просто инициатива. Тя е ясен знак, че когато младите хора се обединят, могат да създадат устойчиво влияние. Те сами дефинираха целите си, разработиха концепция, анализираха нуждите на своето поколение- и дори създадоха собствено лого – символ на идентичността и духа на общността.



Днес GenZ Community е жив организъм – с мисия, визия и бъдеще. В следващите месеци още млади колеги ще се присъединят, ще допринасят и ще участват активно в изграждането на култура, в която поколенията растат заедно и се подкрепят.



Това е историята на поколението Z в УниКредит Булбанк. История за смелост, доверие и споделени идеи. История за едно поколение, което не чака бъдещето – а го създава.

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