България е с най-голям бюджетен дефицит в ЕС и еврозоната през първото тримесечие

Марин Милков, БТА



Съотношението на сезонно коригирания дефицит в държавния бюджет към БВП през първото тримесечие за България е минус 7,6 на сто, сочат оповестени днес данни на Евростат, публикувани на сайта на статистическата агенция. По този начин бюджетният дефицит на страната ни се нарежда на първо място в ЕС като дял от БВП за съответния период, пред Унгария (минус 6,6 на сто), Пошла (минус 5,9 на сто) и Франция (минус 5,1 на сто).



Промяната на показателя за страната ни спрямо предходното тримесечие е влошаване с 5,1 процентни пункта, което е и най-голямото негативно изменение сред страните, обхванати от статистиката.



През първото тримесечие съотношението на сезонно коригирания дефицит на консолидирания държавен бюджет към БВП възлиза на 3,1 на сто както в еврозоната, така и в ЕС, отчита Евростат.



През периода януари-март съотношението на дефицита на еврозоната и на ЕС към БВП е намалял от съответно 3,2 на сто и 3,4 на сто, регистрирани през четвъртото тримесечие на 2025 г.



През първото тримесечие на 2026 г. общите държавни приходи в еврозоната са 47,1 на сто от БВП спрямо 47,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г., главно заради по-малкото увеличение на сезонно коригираните приходи в номинално изражение с около 1 милиард евро, което е компенсирано от увеличение на номиналния БВП.



Общите правителствени разходи в еврозоната са 50,2 на сто от БВП, спад в съотношението спрямо 50,4 на сто през предходното тримесечие заради понижение в сезонно коригираните общи правителствени разходи с около 1 милиард евро, както и повишение на БВП.



През първото тримесечие на 2026 г. общите държавни приходи в ЕС са 46,6 на сто от БВП спрямо 46,7 на сто през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи приходи в ЕС са се увеличили с около 9 милиарда евро спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г.



Общите държавни разходи в ЕС са 49,8 на сто от БВП, което е спад спрямо 50,1 на сто от БВП през предходното тримесечие. Сезонно коригираните общи разходи са се понижили с около 2 милиарда евро спрямо предходното тримесечие.

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