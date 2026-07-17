Годишната инфлация в еврозоната се забави до 2,8% през юни

У нас тя е 5,2 на сто и вече не расте с най-бързия темп

Спас Стамболски, БТА



България отчита през юни годишна инфлация от 5,2 на сто, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), което е забавяне спрямо 6,3 на сто през май. Въпреки това страната остава на трето място по инфлация в Европейския съюз след Румъния (9,2 на сто) и Литва (5,4 на сто), сочат публикувани днес данни на Евростат.



На месечна база в България е отчетена дефлация от 0,5 на сто през юни. Това е второто по големина понижение на потребителските цени в ЕС, като същият спад е отчетен и в Чехия, Люксембург и Естония. По-силно понижение има единствено в Нидерландия (минус 0,9 на сто). Най-голям месечен ръст на цените е регистриран в Малта (1,1 на сто), следвана от Кипър и Испания (по 0,6 на сто).



В еврозоната годишната инфлация се е забавила до 2,8 на сто през юни от 3,2 на сто през май. Година по-рано тя е била 2,0 на сто.



В Европейския съюз годишната инфлация също е намаляла – до 2,9 на сто през юни спрямо 3,3 на сто месец по-рано. През юни 2025 г. показателят е бил 2,3 на сто.



Най-ниски годишни равнища на инфлацията през юни са отчетени в Швеция (1,0 на сто), Чехия (1,1 на сто) и Дания (1,8 на сто).



Спрямо май годишната инфлация е намаляла в 22 държави членки, останала е без промяна в три и се е повишила в две.



Основен принос за инфлацията в еврозоната през юни продължават да имат услугите, които са допринесли с 1,51 процентни пункта, следвани от енергията с 0,77 процентни пункта, храните, алкохола и тютюневите изделия с 0,29 процентни пункта и неенергийните промишлени стоки с 0,18 процентни пункта.



На месечна база потребителските цени през юни са намалели с по 0,1 на сто както в еврозоната, така и в Европейския съюз.

...