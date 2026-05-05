Д-р Бранимир Кирилов: Да бъдем с отворено съзнание към случващото се около нас

Основател, управител и главен лекар на дентална клиника „Медикъл Дент“

Източник: Тони Тончев

Текстът е публикуван в бр. 61 – „Променящите хора“, на сп. Business Global.



Доктор Кирилов, как си представяте човека на бъдещето – физически, когнитивно, емоционално, и как тази промяна ще влияе върху нуждите от дентално здраве?



Има два сценария – оптимистичен и песимистичен. Човекът на бъдещето в добрия сценарий ще бъде стимулиран от конкуренцията с изкуствения интелект и роботизацията, която ще стигне до хуманоидни роботи. В конкуренция с тези технологии той ще трябва да се развива, а като има повече свободно време заради автоматизацията на много професии с изкуствения интелект, ще може да се развива духовно. Така че в оптимистичния сценарий той ще бъде с по-развит умствен потенциал, както и духовно по-развит. Д-р БРАНИМИР КИРИЛОВ



Той е един от основоположниците на съвременната имплантология в България. Завършва стоматология в Медицинския университет – София, през 1998 г., като през 2010 г. се дипломира и със специалност „Медицина“ в същото учебно заведение. Има над 25 години професионален опит, извършил е над 25 000 операции и има над 19 000 успешно поставени импланта. Лектор е в много конгреси по имплантология и е ръководител на първия учебен център по имплантология IFZI в България.





Песимистичният сценарий звучи по следния начин. В началото на ХХ век, когато се появява автомобилът, кочияшите остават-Р БРАНИМИР К безработни, защото хората искат да се возят на лека кола, а не на каляска. Тогава те се преквалифицират, стават таксиметрови шофьори и се връщат към работа. При това, което предстои с изкуствения интелект и роботизирането на много професии, се опасявам, че хората, които ще изпаднат извън трудовия пазар поради заместването им от тези технологии, ще бъдат по-скоро в ролята на коня от каляската, а не на кочияша. И преквалифицирането ще е много сложно и ще изисква огромни усилия. Най-вероятно нашите деца ще трябва през живота си да минат през две-три различни професии, което ще бъде по линия на заместване на хора и професии от изкуствения интелект.



Добрата новина за зъболекарите и при двата сценария е, че хората ще продължат да имат зъби и тези зъби ще трябва да бъдат лекувани.



В далечно бъдеще може би ще се появи някакво съчетание между човек и робот. Подобна ситуация крие рисковете за създаване на две човешки раси – тази, която може да си позволи биороботика и да се лекува по този начин, и хората, които няма да могат да си я позволят. Което също е възможен сценарий за развитие на технологии, изкуствен интелект, медицина, здравеопазване.





Вярвате ли, че може да настъпят положителни промени в обществото, ако съвременните дентални услуги станат достъпни и използвани от всички? Какви ще са те?



Темата за достъпността е много интересна. Някак си в целия този дебат между обществото, лекарското съсловие и политическата класа се губи социалният момент на държавата. Има много начини денталната услуга да бъде достъпна за пациенти, които наистина се нуждаят от социално подпомагане. Това става със създаването на социални лечебни заведения, има такива примери в света. Те могат да бъдат финансирани по линия на църквата, по линия на общини, с дарения, чрез работа на специализанти, които така или иначе държавата трябва да създава, за да натрупат опит и да поемат лечението на хората. Така че начини има държавата да изиграе своята роля за хората, които наистина се нуждаят от такова социално подпомагане. Въпрос на търсене на решение е, а не постоянно да използваме ефектни думи в обсъждане на проблема „цена – достъпност“, които дори не правят продаваема новината. Всъщност аз същински дебат по темата като изваждане на преден план на възможни решения не съм чул. Подобни решения трябва да бъдат законодателно уредени и подкрепени, така че да се случат тези лечебни заведения, които да подпомагат хората със социални нужди. Ключови проекти



„Ключовите проекти през годините в „Медикъл Дент“ са в няколко посоки. Първата е в развитие на материалната база и създаване на условия за това да можем да поемем потока от пациенти, който имаме, и той да бъде адекватно лекуван. Технологиите са другият ключов компонент, в който инвестираме и дава възможност за все по-прецизна диагностика, планиране и завършване на леченията. Ключово решение е и създаването на лечебно заведение, което изцяло работи върху профилактиката на пациентите, тъй като огромният брой пациенти, които сме лекували и лекуваме, се нуждаят от правилна профилактика и поддръжка, за да не се създават предпоставки за усложнения и възникване на нови заболявания. Ключова е и многото работа по структуриране на работния процес в клиниката, така че, започвайки от първоначалния контакт с пациента, минавайки през цялото лечение и завършвайки с поддръжката му, той да има комфорта и да се чувства сигурен, че може да разчита на едно качествено и съвременно лечение дори при най-сериозните медицински състояния.“





А за всички останали хора по-скоро вече трябва да разгледаме ценностите на човека. Защото, ако някой се вози в кола за 200 000 евро, но му е скъпо да плати 10 000 евро, за да си оправи зъбите, не е въпрос на възможности, а на ценности. Ако ценността на един човек са парите, единственият начин той да изведе на преден план и ценността здраве, е негово лично решение.



Тук отново е въпрос на разговор. Ние трябва да започнем да говорим по тези въпроси и да започнем да имаме по-добра себерефлексия, по-ясно да си дадем сметка кои са нашите ценности и дали тези ценности, които ние си мислим, че имаме, работят в наш интерес, или има някои от тях, които да изведем на по-заден план, други – на по-преден, така че на финала да бъдем наистина пълноценни като личности. Защото част от пълноценната личност е физическото здраве.





Може ли денталната медицина да се превърне в ключов фактор за дълголетието? Как?



Най-баналният отговор е: чрез усмивката. Риторичен въпрос е дали човекът, който се усмихва по-често, ще живее по-дълго от един намръщен и вечно заровен в проблеми човек. Усмивката е тази, която има безспорно значение. Разбира се, и храносмилането – сдъвкването на храната е ключов въпрос. И оттук идват основните приоритети пред едно дентално лечение – човекът да бъде здрав, да има добра функция, третото е да има добра естетика, красивата усмивка да му позволява да излиза усмихнат в обществото и средата си.





Очаквате ли изкуственият интелект да стане асистент на лекаря в създаване на персонализирани дентални решения – от диагностика до лечение и дизайн на нови тъкани?



В даден момент изкуственият интелект ще се включи в планирането и диагностиката на рентгенови снимки, а и за извършване на операции. Например информацията за всяка операция в общата медицина с роботите „Да Винчи" отива в облака на компанията „Да Винчи". Това е трупане на знания, а в началото изкуственият интелект тръгва от база данни, с която да бъде обучен. Най-вероятно след години изкуственият интелект ще показва на хирурга кой е най-добрият разрез спрямо заболяването и спрямо анатомичната особеност и локацията на определената зона, която трябва да оперираме, ще прогнозира успеваемостта спрямо един или друг подход и всичко това ще бъде в полза и на хирурга, и на пациента.



Но не съм сигурен, че изкуственият интелект ще създава персонализирани пациентски решения. Той ще дава предложения на основата на средна база данни. И сега е така – софтуерите, с които планираме зъбите, за да могат да предложат форма. Когато вземем отпечатъка и вкараме определена информация в софтуера – снимки на лице, параметри и т.н., софтуерът дава предложение, базирано на 15 хил. форми за всеки зъб. Имаме предложение от изкуствен интелект, но реалността е, когато поставим тази форма в устата на пациента и видим дали това е най-правилното решение за него. Така че изборът на индивидуалната форма е все още в ръцете на човека. Изкуственият интелект дава среден размер, усреднена форма.



„Работя за това и след 10 години да бъдем сред водещите лечебни заведения в страната. Ключово за това е запознаването и владеенето на съвременните протоколи за лечение, инвестирането в технологии, нови материали, даващи нови възможности за лечение, и разбира се, не на последно място, доброто взаимодействие и взаимоотношения с пациентите. Гордея се, че „Медикъл Дент“ предлага вече 20 години лечение на световно ниво, и след 10 години ще продължим тази посока.“







Какво според Вас e бъдещето на професията стоматолог? Какво послание бихте отправили към децата и младите хора, които смятат да се насочат към нея?



Посланието, което бих отправил към всеки човек, е да е с отворено съзнание и отворен ум към това, което се случва около нас. Първо, трябва да поработим малко със себе си, за да сме наясно със собствените си филтри, през които обикновено пречупваме случващото се и информацията, така че да не бъдем толкова подвластни на информационния шум, който цари в света в момента. Като информационен шум разбирам изключителния достъп до информация, който имат младите, и невинаги възможността им да подложат на критично мислене информацията, която стига до тях. Така че отворено съзнание, критично мислене и стремеж към постоянно развитие и усъвършенстване, няма друг шанс. В стоматологията, в денталната медицина процесите, които текат, трябва да бъдат погледнати от следния ъгъл – в целия свят, във всяка държава броят на университетите, в които се преподава дентална медицина, се увеличава. Рязкото увеличаване на броя на учебните заведения, които преподават тази професия и дават правоспособност за упражняването и`ѝ, не е съпътствано от същия темп на увеличение на добрите преподаватели в тези университети. От една страна, това крие риск от недостатъчно добра квалификация на завършващите, а от друга, създава конкуренция по линия на все по-голям брой завършили тази професия. И тук добавете намесата на технологиите, която предстои и която ще бъде с безспорно развитие в посока на изместване на човека от някои процеси като диагностика, рентгенова снимка, планиране на лечение, планиране на позиция на имплант дори, и в недалечно бъдеще роботизирани ръце – роботи, които ще могат да извършват определени манипулации в устата.



„Ключовите резултати през годините досега са опитът ми в подбора на хора, обучение, развитие и управление на екип. Ключовото за едно лечебно заведение, за да бъде то сред водещите на пазара, е екипът, неговите умения и компетенции.“





При паралелното развитие на тези два процеса единственото, което можем да направим, за да сме адекватни на бъдещата ситуация, е изключително висока квалификация, създаване на изключително много умения и много голяма база знания. Това биха били моите послания.





Каква е Вашата най-смела прогноза за това как ще изглежда денталната медицина след 50 години – неща, които днес звучат почти фантастично, но вярвате, че са възможни? Например кога може да се очаква имплантиране на зъбни зародиши и регенерация на зъби?



Технологично и в момента е възможно да се създаде зародиш на зъб с генетичен материал от пациента, но имплантирането на зъб чрез зародиш най-вероятно е чисто финансов въпрос. Научните екипи, които работят в тази посока, със сигурност биха могли да го направят, въпросът е чисто комерсиален – инвеститорът, който инвестира в развитието на тези генетични проекти, дали интересът му в момента е създаване на зародиш на зъб, или създаване на други органи, които биха били далеч по-доходоносни при една бъдеща реализация. След някое десетилетие сигурно ще го има, но не бих се ангажирал с конкретна перспектива. Индустрията, която произвежда технологични титаниеви импланти, със сигурност няма интерес от бърза замяна на титана с подобно нещо. Както най-вероятно производителите на петрол нямат голям интерес от алтернативни енергийни източници. Допускам, че е възможно да има подобно влияние.



Ключовите хора за промяната



Радина Кирилова, собственик на маркетинг агенция, дъщеря на д-р Кирилов: Повече от пет години отговарям за маркетинга на „Медикъл Дент“ и имам привилегията да работя с д-р Кирилов – мой баща и мой най-голям учител. Всеки ден виждам какво означава истинска отдаденост към призванието. Той ми показа, че перфекционизмът не е цел, а отношение – да даваш най-доброто от себе си винаги. Научи ме да мисля бързо, да търся решения и да вярвам, че няма невъзможни неща. Работата с него е предизвикателна, но ме прави по-силна, по-уверена и по-готова да покорявам върхове.



Д-р Ваньо Спасов, ортодонт в „Медикъл Дент“: Д-р Кирилов е човекът, лекарят, предприемачът. Всичко това, поставено под общия знаменател на професионализъм, ориентиран към високи стандарти. Толкова силно изразен е той при д-р Кирилов, че е почти невъзможно да не го прихванеш в една или друга степен. Независимо на какво ниво си взаимодействаш с него – като събеседник, колега, пациент, служител, бизнес партньор, - неговият стил просто неусетно „попива“ в теб. Работейки в екип с него, човек подсъзнателно се стреми да наподоби тази прецизност, задавайки сам на себе си високи стандарти, излизайки от зоната си на комфорт, адаптирайки се, израствайки. Смея да твърдя, че го възприемам като ментор. Лично аз се стремя при всяка възможност да черпя идеи и гледни точки от всеобхватния му опит не само в отделните стоматологични дисциплини, но и като предприемач и ръководител на „Медикъл Дент“.



Д-р Иван Прешелков, имплантолог в „Медикъл Дент“: Докато усвоявах имплантологичните принципи, д-р Кирилов ми помогна да се развия и като личност. Като се заема с ново начинание, той вниква в него, изучава детайлите, проучва най-добрите примери и с присъщата си прецизност и перфекционизъм успява да направи нещата по-най-добрия възможен начин. Може би най-важният урок от него е това, че за да постигнеш нещо, трябва да полагаш неспиращи усилия. Бих сравнил д-р Кирилов с водопад, а следващото му начинание – с ръбата канара под него. Мощно, но търпеливо той се излива отгоре, докато накрая превърне канарата в скулптура.







