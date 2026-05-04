Клиентите на ДСК усвоиха над 2,1 млн. евро кешбек за 4 месеца

Клиентите на Банка ДСК с кредитни карти, включени в новата лоялна програма, са усвоили над 2,1 млн. евро кешбек само за последните четири месеца.



От декември 2025 г. банката въведе възможността кешбекът да се усвоява по всяко време през мобилното приложение DSK Mobile. Тази функционалност позиционира Банка ДСК като първата в България с напълно гъвкав достъп до натрупаните бонуси.



Данните показват, че клиентите усвояват средно около 18 900 евро дневно – тоест 788 евро на час.



Около 30% от клиентите използват кешбек функциите регулярно, а интересът към секцията „Моите DSK Точки“ в мобилното приложение расте устойчиво. Потребителите проверяват натрупаните си точки средно по пет пъти месечно.



Новата програма за кешбек превръща всяко плащане с кредитна карта в реална стойност за клиента. При всяка трансакция получаваш по 1 точка за всяко похарчено евро на ПОС и онлайн. Равностойността на 100 точки е 1 евро. Максималният годишен размер достига 10 000 точки (100 евро), а валидността им е до края на следващата календарна година. За клиенти с план Без Ограничения максималният размер е 150 евро, а за клиенти с Премиум план – 300 евро.



Така концепцията за „кредитна карта, която се отплаща“ се превръща в реалност – при активно използване натрупаният кешбек с Премиум план може да надхвърли годишните разходи за банкови услуги.



Всички клиенти с кредитни карти с кешбек, регистрирани в мобилното банкиране DSK Mobile, могат лесно да следят и усвояват точките си директно от меню „Карти“ или „Моят профил“ в приложението. Процесът е интегриран с функционалността за преводи между собствени сметки, което позволява бързо и удобно използване на натрупаните средства. Парите се прехвърлят веднага в посочената от клиента сметка, без да е необходимо да се изчаква обработка или одобрение.



Погасяването на задълженията по кредитната карта също е улеснено и интуитивно в DSK Mobile. Приложението предлага предварително изчислени суми, които дават възможност на клиентите да изберат дали да покрият минималното си задължение, да избегнат начисляване на лихви върху покупките си или да възстановят изцяло използвания лимит по картата.



„Скоро ще въведем и възможност за заявяване на нова кредитна карта директно през DSK Mobile, както и допълнителни стимули за активните потребители на Blink P2P преводи по мобилен номер, които ще могат да трупат още повече кешбек точки. Така продължаваме да надграждаме дигиталните си услуги и да предоставяме още по-голяма стойност и гъвкавост на нашите клиенти“, заяви Михаил Комитски, изпълнителен директор „Финансиране на активи и банково застраховане“ в Банка ДСК.



Паралелно с това банката разширява портфолиото си с нова кредитна карта, насочена към младите пълнолетни клиенти – аудитория, която все по-активно търси финансова независимост и изграждане на кредитна история. Картата е без годишна такса и предлага лимит между 250 и 1000 евро, като дава възможност за натрупване до 5000 точки годишно.

