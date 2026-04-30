Park Lane Developments изгражда нов търговски парк в ж.к. "Люлин"

Българското инвестиционно дружество Park Lane Developments, заедно със своите партньори EBRD (Европейска банка за възстановяване и развитие) и Mitiska REIM, започва нов проект от веригата търговски паркове с бранда Estrea Park. Той ще бъде реализиран в столичния квартал „Люлин“ – най-големият жилищен район в България, в непосредствена близост до бъдещата метростанция „Петър Дертлиев“. Българската търговска верига „Фантастико“ ще бъде част от проекта с модерен супермаркет, изграден върху собствен терен.



Park Lane Developments планира да започне строителството на търговския парк в края на 2026 г. Проектът ще бъде разположен стратегически до кръговото кръстовище на Софийски околовръстен път и бул. „Царица Йоанна“. Estrea Park ще предостави отличен достъп и удобства на жителите на квартал „Люлин“, на близките квартали и в населените места в близост до западната част на столицата, както и за преминаващите по Софийски околовръстен път.



„Фантастико“ ще бъде основен търговец в проекта, като върху собствен имот от над 10 500 кв. м ще изгради нов модерен супермаркет. Търговският обект ще осигури голям асортимент от качествени стоки и разнообразни допълнителни услуги. Партньорството на „Фантастико“ с ритейл парка, опериран от Park Lane Developments и Mitiska REIM, ще създаде съвременна търговска зона.



Estrea Park „Люлин“ ще разполага с 11 000 кв. м търговска площ и ще предлага на своите посетители разнообразие от магазини в различни категории (голям магазин за спортни стоки, мода, стоки за дома, електроника, дрогерия, зоомагазин, оптика и др.), фитнес център и заведения за хранене. Търговският парк ще бъде изграден с грижа за околната среда, като цел на инвеститорите е сертифициране на проекта по стандарта BREEAM за сгради в експлоатация с оценка „Отличен“.



Съвместният проект на Estrea Park „Люлин“ и „Фантастико“ ще осигури около 350 паркоместа за удобство на пазаруващите. Предвижда се богато озеленяване с висока дървесна растителност в обособени зони, изграждане на зарядни станции за електромобили и стойки за велосипеди. В подкрепа на инфраструктурното развитие в околността се предвижда изграждането на продължение на бул. „Царица Йоанна“ – нова пътна отсечка с дължина 220 м, която ще осигури директен достъп до бъдещия търговски парк.

