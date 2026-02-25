Schneider Electric с нов стандарт в съхранението и управлението на енергия за търговски обекти

Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обяви пускането на пазара в Европа на Schneider Boost Pro – стационарна система за съхранение на енергия с батерии (BESS), предназначена за търговски и промишлени обекти. Новото решение помага на компаниите да намалят енергийните разходи, да ограничат въглеродния си отпечатък и да гарантират надеждна непрекъсваемост на своите операции.



В контекста на ускорената електрификация и прехода от CO₂-интензивно производство, базирано на нефт и газ, към по-устойчиви промишлени практики възобновяемите източници вече осигуряват 50% от използваната електроенергия в ЕС. Увеличаването на този дял обаче остава предизвикателство поради променливия характер на тези източници, непостоянния приток на енергия и необходимостта от модернизация на електроенергийните мрежи за постигане на по-гъвкава и интерактивна система. Ето защо Schneider Boost Pro подкрепя енергийния преход, като предоставя възможности за съхранение на енергия, които повишават гъвкавостта, стабилността и ефективността на електрозахранването в индустриални и търговски сгради.



Решението може да бъде внедрено в депа за зареждане на тежкотоварни електрически превозни средства, както и в транспортна инфраструктура като магистрали, където са необходими надеждни решения с висок капацитет. Благодарение на безпроблемната интеграция с фотоволтаични системи, инфраструктура за зареждане на електромобили и други енергийни активи (чрез Modbus TCP/RTU) системата се вписва лесно в съществуващата електрическа инсталация.



„С формирането на нова енергийна среда, обусловена от нарастващото използване на възобновяеми източници и ускорената електрификация, интелигентните решения за съхранение на енергия се превръщат в съществен елемент на всяка електроенергийна система. До 2030 г. търсенето на електроенергия в търговските и промишлените сгради може да нарасне с до 35% основно поради внедряването на зарядна инфраструктура за електромобили. В същото време, много организации са ограничени от капацитета на мрежата и от непостоянството на възобновяемите източници“, коментира Жан-Батист Азар, директор „Маркетинг“ в Schneider Electric. „Schneider Boost Pro дава възможност на бизнеса да осъществява интелигентно и гъвкаво управление на енергията чрез съхранение с батерии. Това е ключово в новата енергийна среда, тъй като подпомага балансирането на променливостта на възобновяемите източници и намалява натиска върху мрежата при пиково натоварване. Така компаниите могат да станат по-устойчиви, по-ефективни и по-екологични при своите операции и да трансформират своите енергийни стратегии за бъдещето“, допълни още той.

