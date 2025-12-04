Брюксел предложи марки за засилване на конкурентоспособността на капиталовите пазари

Според доклад близо 300 млрд. евро спестявания на домакинствата се насочват към чужбина, най-вече към САЩ

BusinessGlobal / 04 December 2025 12:39 >
Брюксел предложи марки за засилване на конкурентоспособността на капиталовите пазари
Източник: Pixabay.com - NakNakNak
БТА

Европейската комисия предложи днес мерки за засилване на конкурентоспособността на капиталовите пазари в ЕС чрез улесняване на трансграничните операции и разширяване на надзорните правомощия на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), предаде Ройтерс.

ЕС се затруднява да конкурира икономически САЩ, Китай и други страни, но би могъл да засили конкурентоспособността си чрез задълбочаване на единния пазар, който работи добре в търговията със стоки, но не особено успешно в търговията с услуги.

Бившият италиански премиер Енрико Лета, който миналата година представи доклад за подобряване на единния пазар, посочва, че най-силен цялостен ефект може да дойде от насочването на частни спестявания на стойност 33 трлн. евро към реалната икономика. Към момента близо една трета от тези средства се държат в спестовни сметки. Според Лета близо 300 млрд. евро спестявания на домакинствата се насочват към чужбина, най-вече към САЩ, което подчертава недостатъците на фрагментираните пазари в ЕС. Показателна за това е и пазарната капитализация на съответните фондови борси – през 2024 г. тя е била 73 процента от брутния вътрешен продукт в ЕС спрямо 270 процента в САЩ.

Предложенията на Еврокомисията, които ще трябва да бъдат одобрени и от страните членки и Европарламента, ще облекчат трансграничните дейности в ЕС чрез подобряване на паспортизирането на регулираните пазари, както и за централните депозитари за ценни книжа.

Надзорът на важна инфраструктура като търговски площадки, централни контрагенти, централни депозитари на ценни книжа и доставчици на услуги за криптоактиви ще бъде прехвърлен към Европейския орган за ценни книжа и пазари, който ще има и по-голяма координационна роля при управлението на активи.

Ръководителката на органа Верена Рос посочи, че приветства реформата, но тя ще се сблъска със съпротивата на някои страни членки на ЕС. 

Финансовите регулатори във Франция, Италия и Австрия призоваха структурата да поеме надзора върху големите фирми за криптоактиви. Финансовият регулатор на Малта, който по-рано тази година беше подложен на проверка заради процедурата си по издаване на лицензи, обаче заяви, че се противопоставя на даването на по-големи правомощия по отношение на криптоактивите на Европейския орган за ценните книжа и фондовите пазари. 
