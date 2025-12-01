Когато данните срещнат емоцията

С какво впечатлиха най-ефектните рекламни кампании в конкурса Effie България през тази година? Разказват членовете на журито Велимира Петрова, директор „Продажби“ в bTV Media Group, и Зорница Тодорова, мениджър за България в New Age Media/Cinema City Bulgaria

Велимира Петрова и Зорница Тодорова

Конкурсът Effie България'2025 вече приключва. Имаше ли рекламни кампании, които Ви изненадаха с нетрадиционен медиен микс или новаторски начини за ангажиране на аудиторията?

ВЕЛИМИРА ПЕТРОВА е директор „Продажби“ в bTV Media Group и отговаря за монетизацията на цялото медийно портфолио на компанията. С над 20 години опит в продажбите на медийния пазар, тя не само познава индустрията в дълбочина, но и има ясна мисия – да създава устойчиви бизнес партньорства, основани на доверие и взаимно уважение. Част е от журито на Effie Bulgaria.



ЗОРНИЦА ТОДОРОВА е мениджър за България, New Age Media/Cinema City Bulgaria. Управлява продажбите на кинореклама в „Синема Сити България“ от 10 години. Била е мениджър „Продажби“ във Fox International Channels за България, Сърбия, Хърватия, Словения, Head of planning в „Продажби“ на Balkan Media Group/Nova TV, Мениджър реклама в MMTV. Има над 8 години опит в сферата на стратегическото медия планиране и купуване в медия агенции. Член на журито на Effie България.

ВЕЛИМИРА ПЕТРОВА: Да. Най-впечатляващи бяха кампаниите, които излязоха извън удобното – комбинираха канали по нестандартен начин и създадоха преживяване, а не просто медийно присъствие. В тях имаше смелост, вяра в идеята и истински усет към аудиторията.

ЗОРНИЦА ТОДОРОВА: Не видяхме значително открояващи се примери за нетрадиционен медиен микс, но имаше добри идеи в категорията „Ангажиране на аудитория“. Очаквам в следващите години да станем свидетели на по-смели решения и разчупване на традиционния медиен микс. Това е неизбежно — медийната среда и потреблението се променят динамично, а успешните кампании трябва да се адаптират към поведението, интересите и нуждите на аудиторията.



Какво отличаваше рекламните кампании в конкурса тази година – силата на данните, емоцията на сторителинга или умелото им съчетание?



З.Т.: Най-успешните кампании се отличаваха именно с умелото съчетание между данни и силен сторителинг. Виждаме все по-задълбочено използване на данни — те помагат да се формулират точни цели и по-късно да се отчетат правилно резултатите. Но без силна идея и емоционална история данните не са достатъчни. Ефективните кампании доказват, че балансът между аналитичния и креативния подход е решаващ.



В.П.: Най-силните кампании показаха, че истинското въздействие се ражда, когато данните срещнат емоцията. Инсайтите дават посоката, но историята е това, което докосва хората. А когато имаш и двете – ефектът остава дълго след края на кампанията. Телевизията остава територията на големия сторителинг, като вече се търси емоция с функционална стойност – история, която води към конкретно потребителско действие, а радио- и дигиталните платформи допълват цялостното преживяване и взаимодействие със съдържанието.



Каква е формулата за успешното партньорство между медийните екипи и търговските звена? Как според Вас трябва да изглежда синергията между тях, за да води до реални продажби?



В. П.: За мен успешното партньорство се гради върху доверие, откритост и общ ритъм на работа. Когато и двете страни влагат сърце, слушат се и действат като един екип, резултатите идват естествено. Медийната експертиза и търговският усет не си противоречат – те се допълват и създават реална стойност. Медийните екипи трябва да разбират търговските цели, а търговските – как медийните инвестиции създават търсене. Най-силните резултати виждаме, когато решенията се вземат на база обединени данни – от аудитория до продажби.



З.Т.: Успехът започва с ясно поставени цели и изчерпателен бриф. Когато търговският екип предостави пълна информация, медийният екип може да разработи адекватна стратегия и да предложи най-подходящите решения. Екипната работа и взаимното доверие са ключови — всеки внася своята експертиза и така се изгражда обща посока. Когато целите са ясно дефинирани, синергията между екипите идва естествено и води до реални бизнес резултати.



Как са се променили критериите за ефективност през последните години – какво очаквате да видите от една „медийно ефективна“ кампания?



В.П.: Очаквам смелост, ясно доказан резултат и умението да работиш умно с всяка секунда внимание. Ефективността днес не е само цифра – тя е усещане за правилно взети решения, добра динамика и послание, което стига до правилните хора по правилния начин.

З.Т.: Критериите на Effie задават стандарт за обективно измерване на ефективността и стават все по-детайлни. Очаквам ефективната кампания да има ясно формулирани цели, силна и оригинално разказана идея и резултати, които ясно корелират с поставените KPI и са подкрепени с данни. Нетрадиционният медиен подбор може да бъде сериозно предимство, когато е добре аргументиран и допринася за крайния резултат.



Наградите Effiе



Повече от 50 години наградите Effie се радват на признание едновременно сред рекламодатели и рекламни агенции. Като глобален символ на успешна маркетингова комуникация, Effie фокусира вниманието върху най-ефективните идеи и насърчава разговора между клиент и агенция за начините за създаване на работеща реклама. Спечелването на Effie днес е символ на постижение в рекламата на 125 пазара в Африка, Европа и Латинска Америка.

В България конкурсът се проведе за 18-и път през 2025 година. Организира го Българската асоциация на комуникационните агенции. Той покрива всички комуникационни канали на българския пазар, за да отличи онези кампании и маркетинговите практики, които са доказали максимална ефективност по измерими критерии.

