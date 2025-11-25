Близо половината потребителски кредити от Банка ДСК се отпускат онлайн

От началото на 2025 г. Банка ДСК бележи значителен ръст в потребителското кредитиране, като отпуска близо 150 000 потребителски кредита. Почти половината от тях са получени изцяло онлайн.



Банка ДСК предоставя средно около 90 кредита на всеки работен час през своите дигитални канали и мрежа от офиси, посочват от институцията.



Средната сума на потребителския кредит достига 19 000 лв. през октомври 2025 г., което представлява ръст от 16% на годишна база. Това нарастване показва, че клиентите не просто теглят кредити по-лесно и по-бързо, но и че са склонни да финансират по-мащабни проекти – от рефинансиране на задължения до ремонти и покупки.



Близо половината от новоотпуснатите потребителски кредити – 48% – са получени чрез дигитални канали. Това е почти двойно увеличение спрямо предходната година и показва, че дигиталното кредитиране вече не е алтернатива – то се превръща в предпочитан избор.



Ключов фактор за това увеличение е новото мобилно приложение на Банка ДСК - DSK Mobile, което се превърна в основен инструмент за отпускане на кредити, само шест месеца след неговото представяне. Според данни от банката, две трети от онлайн кредитите са обработени именно чрез DSK Mobile. Приложението предлага напълно дигитален процес по кандидатстване и отпускане на кредит, като клиентът може да получи средства за по-малко от 10 минути само с няколко клика.



„През 2025 г. Банка ДСК затвърждава лидерската си позиция в кредитирането на физически лица, като не просто следва тенденциите – тя ги формира. Чрез разширяване на дигиталното си портфолио и утвърждаване на DSK Mobile като основен инструмент за кредитиране, банката задава нови очаквания: че всяка финансова услуга трябва да бъде достъпна на един клик разстояние, по всяко време и навсякъде“,коментира Мирча Гологан, директор „Пазар Потребителско кредитиране“ в Банка ДСК.



Интересен е и профилът на дигиталния кредитополучател. Най-активни са хората между 29 и 40 години – градски професионалисти, които търсят удобство и ценят времето си. В същото време, най-силен ръст се наблюдава сред клиенти с доходи между 2 500 и 4 000 лв., което съвпада с най-икономически активната група в страната.



Данните от Банка ДСК показват и висока степен на ангажираност – 55% от клиентите с потребителски кредити са се възползвали от предварително одобрени оферти. Този процент достига 79% сред дигиталните потребители, които са се възползвали от своите индивидуални оферти в DSK Mobile. Това е ясен индикатор, че клиентите вече очакват персонализирани решения, достъпни в реално време.



Въпреки дигиталния фокус, банката запазва силното си физическо присъствие. За клиентите, които търсят персонализирана подкрепа, Банка ДСК продължава да предлага консултации с експерти в широката си мрежа от офиси. Клиенти със специфични изисквания при кандидатстване за кредит – като съдлъжник, рефинансиране на кредити в други банки и финансови институции или при суми над 80 000 лв. – се обръщат по-често към опитните консултанти на банката за индивидуални финансови решения.

