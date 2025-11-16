Три сезона Христина Петрова е в Световната математическа лига

Има 23 първи и шампионски места

Три сезона Христина Петрова е в Световната математическа лига
Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!

ХРИСТИНА ПЕТРОВА е състезател по ментална аритметика, подготвя се в SmartyKids в Монтана. Завършила е всички нива за време в пъти по-кратко от обичайното, от 2 години е в Master Class. Участвала е в редица национални и международни олимпиади по ментална аритметика.

Състезателната ѝ кариера започва в България с участие в националната SmartyKids олимпиада 2022 г. (само няколко месеца след стартиране на обучението ѝ), където печели престижното трето място. Следващите ѝ участия основно са в чужбина, където мери сили с деца от 16 държави. Състезавала се е три сезона в Световната математическа лига, като от многобройните ѝ участия има 23 първи и шампионски места.

На добър час!
