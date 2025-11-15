София Иванова е спечелила 109 награди

Вярва, че няма нищо невъзможно, стига да го искаш силно, да си постоянен и да се стремиш към него

Представяме 12-те удивителни деца, номинирани в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Най-много са младите таланти в рисуването, музиката, творческото писане – шестима. Трима са от менталната аритметика. И по един изобретател, спортист, граждански активист. Всички те имат таланта, успехите и призванието да бъдат победители. Бъдещето не ходи по земята. Красив полет, скъпи деца!



СОФИЯ ИВАНОВА е на 16 години, занимава се с музика от четиригодишна. Ученичка е в 11-и клас в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна, специалност „Флейта“. Втора година е младши студент в Университета по изкуства в Грац, Австрия.



Софи освен с флейтата има сериозни успехи и в конкурси с класическо пеене.



Явявала се е на 72 международни и национални конкурси в Босна и Херцеговина, Великобритания, Германия, Естония, Италия, Русия, САЩ, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна Гора. Има 109 спечелени награди, от които пет Гран при от Италия, Германия, Босна и Херцеговина, България.



През 2019 година, когато е на 11 г., публиката я избра за финалист в „България търси талант“ по bTV. От 2018 г. е член на „Успелите деца на България“ на фондация „Димитър Бербатов“, като два пъти е избирана за финалист за постиженията ѝ през 2019 г. и 2023 г.



Софи е убедена, че най-важно за музиканта е да обича това, което прави, да не спира да търси, да открива, да дерзае, да се развива, да докосва с творчеството си. Вярва, че няма нищо невъзможно, стига да го искаш силно, да си постоянен и да се стремиш към него!



На добър час!

