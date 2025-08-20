„Не губи посоката“ в планината

Доброволци от Kaufland обновиха 12-километровия маршрут от с. Желява до хижа „Мургаш“ с 25 нови указателни табели и свежа маркировка

Представете си планина, в която всяка крачка е сигурна, всяка посока – ясна, а пътят – чист и гостоприемен. Именно това вдъхновение стои зад новата национална инициатива „Не губи посоката" – съвместен проект на Kaufland България и Българския туристически съюз (БТС), който ще върне блясъка на над 400 км екопътеки в цялата страна до края на 2025 г.Зад тази амбициозна мисия стоят стотици доброволци – служители на Kaufland, които с ентусиазъм и грижа поемат по пътеките, за да подновят маркировките, подменят указателните табели и почистят маршрутите от изсъхнала растителност. За тях това не е просто инициатива, а кауза – да направят природата по-достъпна, по-сигурна и още по-обичана.„Със съвместната ни инициатива с Българския туристически съюз искаме да повишим достъпността до нашите планини и да насърчим повече хора да излязат сред природата с увереност и вдъхновение. Ясната маркировка е не просто ориентир – тя е гаранция за спокойствие и сигурност в планината. А времето сред природата е здраве – за нас и за близките ни", споделя Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и КСО" в Kaufland България.Инициативата „Не губи посоката" бе анонсирана през март при откриването на най-новия хипермаркет от веригата в район „Кремиковци". Той се намира в близост до един от традиционните за софиянци маршрути за съботно-неделни разходки – изключително живописната местност Градището и 800-годишния Кремиковски манастир „Св. Георги Победоносец". В този район с невероятна гледка към София и Софийското поле предстои да бъдат възстановени 50 км екопътеки, за да станат още по-удобни и безопасни за преходи и разходки близо до природата.Служители на веригата от Велико Търново, Севлиево, Горна Оряховица и Габрово премаркираха 9 км от туристическия маршрут Велико Търново – Преображенски манастир – Самоводене, поставиха 19 нови указателни табели и 2 информационни табла.Доброволците от Kaufland вече завършиха обновяването на 12-километровия маршрут от с. Желява до хижа „Мургаш", който сега посреща туристите с 25 нови указателни табели и свежа маркировка, която води любителите на планината през красивите хълмове на Софийската планина.Също толкова вдъхновяващ бе и трудът на екипите от Велико Търново, Севлиево, Горна Оряховица и Габрово. В Деня на труда, разделени на две групи и въоръжени с четки, усмивки и енергия, те премаркираха 9 км от маршрута Велико Търново – Преображенски манастир – Самоводене, поставиха 19 нови указателни табели и 2 информационни табла.„Радваме се, че започнахме тази инициатива с Kaufland, защото вярваме, че тя ще мотивира много хора да предпочетат планината за свободното си време. Особено важно е това за децата ни. Колкото повече време прекарват те в планината, толкова повече възпитаваме в тях отношение на обич и грижа към нея", коментира Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на БТС.