Oxford Quantum Circuits инсталира квантов компютър в Equinix IBX® център за данни с планове за отваряне на достъп до бизнеса в световен мащаб

Компанията Quantum Computing демократизира достъпа до квантовите изчисления, като си сътрудничи с Equinix, за да позволи на компаниите по целия свят да изпробват и експериментират с новаторската технология

Oxford Quantum Circuits (OQC), водеща глобална компания за квантови изчисления като услуга (QCaaS), и Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), световната компания за дигитална инфраструктура™, днес обявиха, че OQC възнамерява да направи един от най-мощните квантови компютри комерсиално достъпен за бизнеса по целия свят чрез центъра за данни TY11 Tokyo International Business Exchange™ (IBX®) на Equinix.



OQC инсталира своя квантов хардуер в TY11 и планира да използва решението за взаимносвързаност при поискване на Equinix, Equinix Fabric®, за да направи квантовите изчисления като услуга (Quantum Computing as a Service/QCaaS) достъпни за фирми и организации по света в глобалната платформа на Equinix в края на 2023 г.



Веднъж свързани с Equinix Fabric, компаниите ще се възползват от лесния достъп до квантовите изчисления, сякаш са локални, което означава, че могат да изпробват и експериментират с новаторската технология чрез директно свързване към QCaaS в рамките на собствената си цифрова инфраструктура с по-голяма сигурност и лекота.



Очаква се да има нарастващо търсене от страна на организации, като технологията е настроена да поддържа широка гама от сектори, от откриване и разработване на лекарства до управление на риска, банкиране и усъвършенствано производство.



Андрю Бъс, старши директор „Проучвания“, Европа: Бъдещето на цифровата инфраструктура, IDC посочва скорошно изследване, проведено от IDC: „За бизнесите, управлявани от данни, способността да се диференцират и да останат конкурентоспособни се свежда до предоставяне на смислени изводи за все по-сложни сценарии и в по-кратки времеви срокове. Това ги кара да инвестират в авангардни технологии, като например квантово изчисление, които имат потенциала да революционизират ключови функции за преобразуване на данни в прозрения. IDC прогнозира, че до 2026 г. 95% от компаниите ще инвестират в изчислителни технологии, които предоставят по-бързи резултати от сложни набори от данни, за да стимулират диференцирани бизнес резултати. 1 Предоставянето на квантовите изчисления „като услуга“ в глобално взаимосвързана цифрова инфраструктура трябва значително да намали бариерите пред експериментирането и възприемането, като цена, умения и сложност на интеграцията – и отваряне на квантовата технология за много повече организации за тестване и използване.“



Коментирайки новината, д-р Илана Уисби, главен изпълнителен директор на OQC, каза: „Светът чакаше квантовите компютри да узреят до такава степен, че да могат да променят живота ни. Инсталирането на квантово изчисление в центъра за данни от световна класа TY11 на Equinix ни приближава една стъпка по-близо до тази реалност.



Квантовото изчисление представлява голяма промяна по отношение на технологиите и процесите. За разлика от традиционните класически компютри, квантовите компютри могат да обработват огромни количества данни с невероятни скорости. Радваме се да работим с Equinix, за да помогнем на бизнесите по света да изградят своя квантов набор от умения и способности. Бъдещето е тук и ние задаваме темпото за ерата на квантовите изчисления.“



Арун Дев, глобален ръководител на дигитална взаимосвързаност в Equinix, подчертава предимствата и значението на Equinix Fabric за клиенти като OQC, които искат да разширят възможностите си за свързаност: „Квантовите изчисления имат потенциала да трансформират начина, по който бизнесът решава проблеми както сега, така и в бъдещето, особено когато нашите клиенти търсят по-иновативни решения. Като световната компания за дигитална инфраструктура, ние сме горди да дадем възможност за по-лесен, сигурен и високоскоростен достъп до тази пионерска технология на хиляди компании по света. Приветстването на квантовия компютър на OQC в нашата глобална взаимосвързана екосистема на Platform Equinix е в основата на ангажимента ни за подкрепа на иновациите. Очакваме с нетърпение да работим заедно за решаване на някои от ключовите дигитални предизвикателства, пред които са изправени организациите днес.“



Държавният министър в новия Департамент за научни иновации и технологии на Обединеното кралство Джордж Фрийман каза: „Квантовото изчисление ще бъде трансформираща революция в скоростта и мощността на обработка, създавайки големи възможности във всичко - от подобрена киберсигурност и по-бързо откриване на лекарства до климатично моделиране и намаляване на топлинни емисии от компютри. Ето защо инвестирахме приблизително 1 милиард паунда за 10 години, за да подкрепим квантовия сектор в Обединеното кралство от световна класа, да привлечем най-умните и най-добрите таланти в Обединеното кралство и да привлечем водещи световни компании да инвестират тук, за да стимулират икономическия растеж . Наскоро посетих Япония, за да работя върху задълбочаването на нашето стратегическо сътрудничество в компютърните науки и технологии. Днешното съобщение показва, че британско-японският съюз е ключова част от глобалната надпревара за квантовата индустрия.“



Equinix Fabric



Създадено на основата на устойчива глобална структура с широк капацитет, Equinix Fabric е решение за взаимосвързваност при поискване. Клиентите могат бързо да изградят частна свързаност със своите корпоративни работни натоварвания, независимо дали са в частен център за данни, в IBX съоръжение или в някой от основните доставчици на облачни решения. Equinix Fabric също така осигурява отлична производителност и ниска латентност за клиентите, което им позволява да преместват данни ефективно между всяка от тези сигурни крайни точки.



1 IDC FutureScape: Worldwide Future of Digital Infrastructure 2023 Predictions Oct 2022 - IDC FutureScape - Doc # US48376222



За OQC



OQC е водеща световна компания за квантови изчисления. Доставяме възможностите на квантовите изчисления до нашите клиенти и им позволяваме да правят революционни открития. Нашите квантови компютри са достъпни чрез центрове за данни, частен облак и в Amazon Braket. За повече информация: www.oxfordquantumcircuits.com



За Equinix



Equinix (Nasdaq: EQIX) е световната компания за дигитална инфраструктура. Дигиталните лидери използват сигурната платформа на Equinix, за да съберат на едно място и взаимосвържат основна инфраструктура със софтуерна скорост. Equinix предоставя на организациите достъп до всички ключови локации, партньори и възможности, за да скалира гъвкаво, да ускори стартирането на своите дигитални услуги, да предоставя опит от световна класа и да увеличава своята стойност, като същевременно подкрепя целите, свързани с устойчивостта.



Изявления, насочени към бъдещето



Това прессъобщение съдържа изявления, насочени към бъдещето и включващи рискове и несигурност. Действителните резултати може да се различават съществено от очакванията, които се обсъждат в подобни изявления, насочени към бъдещето. Факторите, които могат да причинят такива разлики, включват, но не се ограничават до рискове за нашия бизнес и оперативни резултати, свързани с пандемията от COVID-19; настоящата инфлационна среда; колебанията на валутните курсове; увеличените разходи за доставка на електроенергия и общата нестабилност на световния енергиен пазар; предизвикателствата, свързани с придобиването, експлоатацията и изграждането на IBX и xScale® центрове за данни и разработването и предоставянето на продуктите и решенията на Equinix; непредвидени разходи или трудности, свързани с интегрирането на дружества, които са придобити или предстои да бъдат придобити от Equinix; неполучаване на значителни приходи от клиенти в наскоро изградени или придобити центрове за данни; неизпълнение на планове за финансиране, които се предвиждат спорадично; конкуренция от страна на съществуващи и нови конкуренти; способността за генериране на достатъчен паричен поток или по друг начин да се получат средства за погасяване на нови или съществуващи неизплатени дългове; загубата или спада в бизнеса от нашите ключови клиенти; рискове, свързани с данъчното ни облагане като инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT) и други рискове, описвани в заявленията на Equinix до Комисията по ценните книжа и борсите (Securities and Exchange Commission). По-специално, вижте последните и предстоящите тримесечни и годишни доклади на Equinix, подадени в Комисията по ценни книжа и фондови борси, копия от които са на разположение при поискване от Equinix. Equinix не поема никакво задължение да актуализира информацията, съдържаща се в това прессъобщение.





