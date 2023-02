Приключи 10-ото юбилейно издание на ,,Рекламна академия“

С награждаване на пет студентски отбора завърши 10-ото юбилейно издание на „Рекламна академия“ 2023. Всеки от отборите работи с ментори от страна на компания-рекламодател и комуникационна агенция. В оспорваната надпревара участие взеха 197 студенти, които премериха сили в задания от осем различни сектора, а задачата им беше в рамките на 48 часа да разработят комуникационна кампания за пускане на пазара на нов продукт в съществуваща категория по предварително зададен казус.„За първа година форматът „Рекламна академия“ се развива и с участието на студенти от Дания, Франция, Германия и Гърция. За организаторите на събитието – НБУ, БАКА и БАР, няма нищо по-радостно от факта, че бизнесът и академичното образование не просто създават съвместна инициатива, но я развиват през годините, а ползите от нея както за непосредствените участници в „Рекламна академия“, така и за цялата индустрия и бизнес са значими“, коментира доц. д-р Кристиян Постаджиян, заместник-ректор по учебната дейност в Нов български университет.„Рекламна академия“ е тристранен проект на Нов български университет, Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Тя е иновативен за българското образование формат, който показва важността от тясната връзка между висшето образование у нас и бизнеса.Големият победител тази година е отбор, работил по тема „Лекарства без рецепта“ с ментори: Ралица Милчева (TEVA), Александър Милов (guts&brainsDDB) и Христиана Забунова (Wunderman Thompson). Студентите разработиха кампания за лансиране на мултивитамини – комбинация от 22 съставки, които подпомагат функциите на мозъка и нервната система. Прозрението на кампанията, основа за разработване на творческата концепция, е: „Натискът от външната среда и множеството очаквания карат младите да се чувстват сякаш никога не правят достатъчно. Ако успеем да подредим хаоса вътре в себе си, ще успеем да се справим и с хаоса отвън“. Оттук е изведено името и основното послание на продукта: BrainBites – събери се в хаоса.Второ място печелят два отбора: първи отбор отново в сектор ,,Лекарства без рецепта“ с ментори: Ралица Милчева (TEVA), Александър Милов (guts&brainsDDB) и Николай Малинов (Nitram), и втори призьор в сектор ,,Банкови услуги“ с ментори: Светлина Петкова (Банка ДСК), Александър Братимиров (Human), и Елисавета Търпанова (Interpartners).Трета награда също се споделя от два отбора: отбор в сектор ,,Бира“ с ментори: Стелияна Касабова (MOLSON COORS-KAMENITZA), Антон Георгиев (Digitas Sofia) и Юлия Колева (McCann Sofia), и отбор в сектор ,,Телекомуникации“ с ментори: Любомир Панайотов (ВИВАКОМ), Добромир Джуров (directmedia|kres) и Йордан Жечев( guts&brainsDDB).Журито присъди и две специални награди:– за “Слоган“ на отбор в сектор “Бира“ с ментори: Милена Москова (Загорка АД, част от Heineken), Илия Яков (All Channels Communication Group) и Ирина Константинова (The Smarts), за проекта „BE“, със слоган “Не го мисли, просто BE”;– за “Опаковка“ на отбор в сектор “Храни“ с ментори: Димитър Стаматов (Белла България), Маргарита Едрева (Ogilvy Sofia) и Сергей Георгиев (DNA) за проекта “Не е късно за вкусно“.Най-добрите проекти бяха оценени и отличени от жури, съставено от представители на БАР – Гергана Георгиева (Management Financial Group), Елица Иванова (Загорка АД, част от Heineken), Ралица Татова (NESTLE), Тони Стефанова (Белла България) и представители на БАКА – Желез Атанасов (Noble Graphics), Константин Трендафилов (Human), Павлина Бонева (The Smarts), Плутархос Маридакис (Стендпойнт медия).