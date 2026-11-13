„Марица“ представя Румен Цонев и мисията на „Хора на бъдещето“

Изданието откроява отличието на ръководителя на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 в категория „Бизнес“ и примера на личностите, които създават бъдещето на България



РУМЕН Цонев и отличието му в категория „Бизнес“ на националния конкурс „Хора на бъдещето“ са във фокуса на публикация на „Марица“ с автор Ева Иванова.



Изданието представя главния изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 като ръководител с близо четири десетилетия професионален опит. Проследява работата му в индустриална група с международно присъствие и участието му в международни организации на металургичния сектор.



В основата на неговото разбиране за развитие стоят създаването на добавена стойност, конкурентоспособното производство и инвестициите в знанията на хората, пише „Марица“. Личната му визия е свързана с България, в която младите намират възможности за своето бъдеще.



Текстът разказва за конкурса „Хора на бъдещето“ на списание BGLOBAL и откроява мисията му да прави по-разпознаваеми хората, чиито постижения, идеи и каузи движат България напред. Техният пример може да вдъхнови всички поколения.



Във второто издание участваха 178 личности в осем категории. В „Бизнес“ бяха номинирани 21 души — десет предприемачи и единадесет мениджъри, се казва в текста.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...