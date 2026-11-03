Да живееш от това, което знаеш

Образованието трябва да ни учи да мислим самостоятелно и да превръщаме професионалния си опит в собствен бизнес

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 03 November 2026 12:26 >
Да живееш от това, което знаеш

ПРЕДСТАВЯМЕ СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА, НОМИНИРАНА ЗА ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО В КАТЕГОРИЯ "НАУКА ИОБРАЗОВАНИЕ"


СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА е бизнес ментор и основател на Coaching Real. Помага на експерти и обучители да изграждат устойчив онлайн бизнес, като превръщат своите знания и професионален опит в мащабируеми онлайн програми, обучения и дигитални продукти.

Има над 11 години опит в онлайн бизнеса и три висши образования. Професионалният ѝ път включва двугодишно обучение по коучинг умения към Noble Manhattan Coaching във Великобритания, както и международни обучения в областта на бизнеса, лидерството и предприемачеството. Част от създадените от нея обучения са сертифицирани и акредитирани от CPD UK.

През 2018 г. във Великобритания основава Coaching Real – образователна платформа за професионално, личностно и бизнес развитие.

Днес работата ѝ е фокусирана върху това да помага на експерти и обучители не просто да създадат онлайн продукт, а да изградят устойчив бизнес модел около собствената си експертиза – от позиционирането и създаването на програми до маркетинга, продажбите и тяхното мащабиране.

Нейната мисия е повече хора да превръщат знанията и потенциала си в независимост, въздействие и устойчив бизнес.


ЗА КАКВА БЪЛГАРИЯ МЕЧТАЯ


МЕЧТАЯ за България, в която успехът не е причина да си тръгнеш, а причина да останеш.

България, в която хората имат смелостта да развиват потенциала си, да създават, да предприемат и да превръщат знанията си в стойност – тук, без да бъдат ограничавани от мястото, в което живеят.

След години живот и професионален опит извън България вярвам още по-силно, че страната ни има огромен човешки потенциал. Това, което ни е необходимо, е повече образование, което не просто дава знания, а учи хората как да мислят, как да действат, как да създават и как да поемат отговорност за собствения си път.

Вярвам в България на предприемчивите хора. На специалистите, които не спират да се развиват. На жените, които изграждат бизнес и независимост. На младите хора, които виждат бъдещето си тук, а не единствено отвъд границата.

Как можем да я постигнем?

Като инвестираме в образование, предприемаческо мислене и хората. Като създаваме среда, в която знанието се превръща в действие, а добрите идеи получават възможност да се развиват.


Промяната няма да дойде само от институциите. Тя започва от всеки от нас,
от това какво създаваме, как работим, какво предаваме на следващите и какъв пример оставяме след себе си.

Мечтая за България, в която потенциалът на човека има път. И вярвам, че бъдещето ѝ започва именно от хората, които имат смелостта да го създават днес.
Мнения
Добре дошли в свят на пълна несигурност и непредвидимост
Самотата – новата пандемия, която бизнесът като че ли не вижда
България започва от нас
Разбъркайте поколенията. Умножете идеите
Ако всяка ваша идея се посреща с аплодисменти, сбъркали сте публиката
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