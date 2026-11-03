Да живееш от това, което знаеш

Образованието трябва да ни учи да мислим самостоятелно и да превръщаме професионалния си опит в собствен бизнес



ПРЕДСТАВЯМЕ СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА, НОМИНИРАНА ЗА ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО В КАТЕГОРИЯ "НАУКА ИОБРАЗОВАНИЕ"





СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА е бизнес ментор и основател на Coaching Real. Помага на експерти и обучители да изграждат устойчив онлайн бизнес, като превръщат своите знания и професионален опит в мащабируеми онлайн програми, обучения и дигитални продукти.



Има над 11 години опит в онлайн бизнеса и три висши образования. Професионалният ѝ път включва двугодишно обучение по коучинг умения към Noble Manhattan Coaching във Великобритания, както и международни обучения в областта на бизнеса, лидерството и предприемачеството. Част от създадените от нея обучения са сертифицирани и акредитирани от CPD UK.



През 2018 г. във Великобритания основава Coaching Real – образователна платформа за професионално, личностно и бизнес развитие.



Днес работата ѝ е фокусирана върху това да помага на експерти и обучители не просто да създадат онлайн продукт, а да изградят устойчив бизнес модел около собствената си експертиза – от позиционирането и създаването на програми до маркетинга, продажбите и тяхното мащабиране.



Нейната мисия е повече хора да превръщат знанията и потенциала си в независимост, въздействие и устойчив бизнес.





ЗА КАКВА БЪЛГАРИЯ МЕЧТАЯ





МЕЧТАЯ за България, в която успехът не е причина да си тръгнеш, а причина да останеш.



България, в която хората имат смелостта да развиват потенциала си, да създават, да предприемат и да превръщат знанията си в стойност – тук, без да бъдат ограничавани от мястото, в което живеят.



След години живот и професионален опит извън България вярвам още по-силно, че страната ни има огромен човешки потенциал. Това, което ни е необходимо, е повече образование, което не просто дава знания, а учи хората как да мислят, как да действат, как да създават и как да поемат отговорност за собствения си път.



Вярвам в България на предприемчивите хора. На специалистите, които не спират да се развиват. На жените, които изграждат бизнес и независимост. На младите хора, които виждат бъдещето си тук, а не единствено отвъд границата.



Как можем да я постигнем?



Като инвестираме в образование, предприемаческо мислене и хората. Като създаваме среда, в която знанието се превръща в действие, а добрите идеи получават възможност да се развиват.





Промяната няма да дойде само от институциите. Тя започва от всеки от нас,

от това какво създаваме, как работим, какво предаваме на следващите и какъв пример оставяме след себе си.



Мечтая за България, в която потенциалът на човека има път. И вярвам, че бъдещето ѝ започва именно от хората, които имат смелостта да го създават днес.

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