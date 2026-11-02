Как да успееш в среда на несигурност

Променящите се правила на международната търговия, засилената конкуренция за пазари и ресурси и необходимостта от нови подходи към управлението на риска бяха водещи теми на XI конференция по управление на риска на „Кофас“, която се проведе в София. Под мотото „Война за пазари“ събитието обедини представители на бизнеса, финансовия сектор и експертните среди в дискусия за глобалните икономически процеси и тяхното отражение върху българските компании.
Конференцията постави акцент върху новата среда за международна търговия, в която митата, санкциите и протекционистичните политики променят конкурентните условия, а достъпът до технологии, капитал, енергия и суровини придобива все по-голямо стратегическо значение.Управителят на „Кофас България“ Пламен Димитров
акцентира при откриването на събитието върху мотото на тазгодишния форум. „Защо избрахме „Война за пазари“? Защото днес компаниите не се конкурират само по цена и качество. Конкурират се за капитал, хора, технологии и достъп до клиенти. Геополитическите решения все по-често се превръщат в търговски решения. Не можем да премахнем тази несигурност, но можем да научим повече за нея и да вземаме по-добри решения.”
Четири основни стъпки трябва да предприеме България, за да стане по-богата, смята Димитров. Първата е висока производителност, която включва умения, организация и автоматизация. Втората е въвеждане на иновации и технологии, които превръщат знанията в продукти. Третата е повече компании са имат амбицията да станат международни лидери. И четвъртата – предвидима среда и образование, което подготвя младите за икономиката на бъдещето. Ярослав Яворски, главен изпълнителен директор на "Кофас за Централна и Източна Европа.
Специален гост на събитието беше главният изпълнителен директор на „Кофас“ за Централна и Източна Европа Ярослав Яворски
. Той също обърна внимание на това, че геополитическите напрежения, митата, протекционизмът и промените във веригите на доставки преобразуват достъпа до пазарите. „За малка страна като България, с нейната отворена и свързана с международните пазари експортно ориентирана икономика, събитията отвъд границите ѝ бързо се усещат върху бизнес климата ѝ“, коментира Яворски.Глобалните рискове
Международната перспектива към развитието на световната икономика беше представена от Бруно де Мура Фернандес
, ръководител „Макроикономически проучвания“ на „Кофас Груп“. В своята презентация, посветена на страновите рискове, той разгледа основните икономически и геополитически фактори, които влияят върху международните пазари и търговските отношения.
Специален акцент на Фернандес беше фактът, че запасите от природен газ в Европа са на исторически ниско ниво, което може да доведе до това цените да скочат рязко тази зима, особено в случай на неблагоприятни метеорологични условия. При това енергоемките сектори не успяват да се възстановят въпреки държавната подкрепа. „Въпреки лекото ускорение на растежа на БВП в Германия от края на 2025 г. насам, производственият сектор не показва реални признаци за широкомащабно възстановяване“
, изтъкна Бруно Фернандес.България в новата конкуренция
Перспективите пред българската икономика в тази нелека ситуация обсъдиха участниците в дискусионният панел „Бъдещето на световните пазари и мястото на България“.Отляво надясно: Д-р Бойко Таков, Пламен Цеков и доц. д-р Щерьо Ножаров
Протекционизмът в международната търговия дава възможност на българските компании да погледнат по-сериозно на вътрешния пазар и да открият неизползвани възможности тук, смята Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
. „С този протекционизъм по целия свят, ние имаме възможност да погледнем навътре, в това какви перспективи и възможности имат компаниите в България.“
Ролята на технологиите и развитието на ИТ сектора беше акцент за Пламен Цеков, основател на Scalefocus
. „Необходим е по-сериозен акцент върху производителността. Но трансформацията в този сектор е голяма – някои от компаниите се свиват, но пък се появяват нови играчи. Необходимо е също така да се работи за създаването на по-благоприятна регулаторна и данъчна рамка.”Доц. д-р Щерьо Ножаров, главен секретар по бюджет и финанси на УНСС и член на Софийска стопанска камара
се спря върху факторите, които влияят върху дългосрочната конкурентоспособност на страната. „За съжаление не сме привлекателни като държава нито за инвестиции с висока добавена стойност, нито за такива с ниска добавена стойност. Това може да бъде фактор за нестабилност.“
, смята Ножаров. Като рисков фактор той посочи и неопределеността по отношение на изкуствения интелект и границите на неговото използване и влияние.
Дискусията открои адаптивността и производителността като важни фактори за развитието на компаниите в условията на протекционизъм и технологична промяна. Михаил Петров, изпълнителен директор на Kaufland България
Специален акцент в програмата беше дигиталният суверенитет като фактор за конкурентоспособността – лекция на тази тема изнесе Михаил Петров, изпълнителен директор на Kaufland България
.
XI-то издание на Конференцията по управление на риска на Кофас е част от международна поредица от конференции, които се организират в над 20 държави вече близо три десетилетия.