Как да успееш в среда на несигурност

Пламен Димитров, управител на "Кофас България"

Променящите се правила на международната търговия, засилената конкуренция за пазари и ресурси и необходимостта от нови подходи към управлението на риска бяха водещи теми на XI конференция по управление на риска на „Кофас“, която се проведе в София. Под мотото „Война за пазари“ събитието обедини представители на бизнеса, финансовия сектор и експертните среди в дискусия за глобалните икономически процеси и тяхното отражение върху българските компании.Конференцията постави акцент върху новата среда за международна търговия, в която митата, санкциите и протекционистичните политики променят конкурентните условия, а достъпът до технологии, капитал, енергия и суровини придобива все по-голямо стратегическо значение.акцентира при откриването на събитието върху мотото на тазгодишния форум. „Защо избрахме „Война за пазари“? Защото днес компаниите не се конкурират само по цена и качество. Конкурират се за капитал, хора, технологии и достъп до клиенти. Геополитическите решения все по-често се превръщат в търговски решения. Не можем да премахнем тази несигурност, но можем да научим повече за нея и да вземаме по-добри решения.”Четири основни стъпки трябва да предприеме България, за да стане по-богата, смята Димитров. Първата е висока производителност, която включва умения, организация и автоматизация. Втората е въвеждане на иновации и технологии, които превръщат знанията в продукти. Третата е повече компании са имат амбицията да станат международни лидери. И четвъртата – предвидима среда и образование, което подготвя младите за икономиката на бъдещето.Специален гост на събитието беше. Той също обърна внимание на това, че геополитическите напрежения, митата, протекционизмът и промените във веригите на доставки преобразуват достъпа до пазарите. „За малка страна като България, с нейната отворена и свързана с международните пазари експортно ориентирана икономика, събитията отвъд границите ѝ бързо се усещат върху бизнес климата ѝ“, коментира Яворски.Международната перспектива към развитието на световната икономика беше представена от, ръководител „Макроикономически проучвания“ на „Кофас Груп“. В своята презентация, посветена на страновите рискове, той разгледа основните икономически и геополитически фактори, които влияят върху международните пазари и търговските отношения.Специален акцент на Фернандес беше фактът, че запасите от природен газ в Европа са на исторически ниско ниво, което може да доведе до това цените да скочат рязко тази зима, особено в случай на неблагоприятни метеорологични условия. При това енергоемките сектори не успяват да се възстановят въпреки държавната подкрепа. „Въпреки лекото ускорение на растежа на БВП в Германия от края на 2025 г. насам, производственият сектор не показва реални признаци за широкомащабно възстановяване“, изтъкна Бруно Фернандес.Перспективите пред българската икономика в тази нелека ситуация обсъдиха участниците в дискусионният панел „Бъдещето на световните пазари и мястото на България“.Протекционизмът в международната търговия дава възможност на българските компании да погледнат по-сериозно на вътрешния пазар и да открият неизползвани възможности тук, смята. „С този протекционизъм по целия свят, ние имаме възможност да погледнем навътре, в това какви перспективи и възможности имат компаниите в България.“Ролята на технологиите и развитието на ИТ сектора беше акцент за. „Необходим е по-сериозен акцент върху производителността. Но трансформацията в този сектор е голяма – някои от компаниите се свиват, но пък се появяват нови играчи. Необходимо е също така да се работи за създаването на по-благоприятна регулаторна и данъчна рамка.”се спря върху факторите, които влияят върху дългосрочната конкурентоспособност на страната. „За съжаление не сме привлекателни като държава нито за инвестиции с висока добавена стойност, нито за такива с ниска добавена стойност. Това може да бъде фактор за нестабилност.“, смята Ножаров. Като рисков фактор той посочи и неопределеността по отношение на изкуствения интелект и границите на неговото използване и влияние.Дискусията открои адаптивността и производителността като важни фактори за развитието на компаниите в условията на протекционизъм и технологична промяна.Специален акцент в програмата беше дигиталният суверенитет като фактор за конкурентоспособността – лекция на тази тема изнесеXI-то издание на Конференцията по управление на риска на Кофас е част от международна поредица от конференции, които се организират в над 20 държави вече близо три десетилетия.